Vàng thế giới "hạ nhiệt", chênh với vàng SJC hơn 17 triệu đồng/lượng

Sáng 11/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 166,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 9/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 162,9 - 165,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng 9/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 163,4 – 166,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với ngày 9/5.

Giá vàng thế giới giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 11/5 giao dịch ở mức 4.688 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 900 nghìn đồng/lượng so với tuần trước (9/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới ghi nhận nhịp điều chỉnh về sau khi đã chạm mức cao nhất trong vòng ba tuần qua. Dù lùi sâu so với mốc 4.720 USD ghi nhận trước đó, kim loại quý vẫn đang trở thành tâm điểm của thị trường tài chính khi giới đầu tư nín thở theo dõi những biến động ngoại giao kịch tính giữa Washington và Tehran.

Sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình toàn diện vừa nhen nhóm đã lập tức bị dội "gáo nước lạnh" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bác bỏ phản hồi từ phía Iran đối với bản ghi nhớ (MoU) do Mỹ đề xuất.

Trước đó, một cuộc đụng độ trực diện tại eo biển Hormuz – phép thử nghiêm trọng nhất đối với lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua – đã khiến thị trường chao đảo. Tuy nhiên, việc ông Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn "có hiệu lực" bất chấp các bất đồng sâu sắc về nội dung thỏa thuận đang tạo ra một trạng thái giằng co quyết liệt trên biểu đồ giá.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang trở thành "hòn đá tảng" chặn đà bứt phá của vàng. Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy Mỹ đã tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng qua, gần gấp đôi con số dự báo 62.000, minh chứng cho một thị trường lao động cực kỳ kiên cường. Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã bốc hơi hơn 10% giá trị, do áp lực từ giá dầu phi mã thúc đẩy lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá Bitcoin tăng 1%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (11/05), giá Bitcoin dao động quanh ngưỡng 81.535 USD/BTC, tương ứng với mức tăng 1% trong 24 giờ qua. Các định chế tài chính lớn đang tăng tốc tái phân bổ vốn vào Bitcoin, coi đây là kênh phòng hộ hiệu quả khi viễn cảnh lạm phát đình trệ quay trở lại do các đàm phán về eo biển Hormuz rơi vào bế tắc.

So với mức giá của 7 ngày trước (80.293 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn duy trì mức tăng trưởng thực tế 1,6%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá ngoạn mục 11,8% so với mức ghi nhận một tháng trước (72.928 USD/BTC). Con số này không chỉ minh chứng cho khả năng thiết lập mặt bằng giá mới trên ngưỡng 80.000 USD mà còn phản ánh sự thay đổi căn bản trong cấu trúc thị trường.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 173 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.632 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.