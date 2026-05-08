AI đang làm lung lay giấc mơ phần mềm của hàng triệu gia đình Ấn Độ

Tiến Dũng
Bước nhảy vọt về công nghệ đang đe dọa trực tiếp đến mô hình kinh doanh dựa trên số lượng nhân công khi khách hàng bắt đầu ưu tiên hiệu quả thực tế thay vì số giờ làm việc.

Sự xuất hiện của AI đang đe dọa các mô hình kinh doanh cốt lõi. Ảnh: Nikkei Asia.

Trong hơn ba thập kỷ qua, các công ty xuất khẩu phần mềm như Tata Consultancy Services và Infosys đã trở thành cứu cánh cho hàng triệu gia đình trung lưu tại Ấn Độ. Những công việc này từng là biểu tượng của sự thành đạt với văn phòng hiện đại, mức lương hấp dẫn và cơ hội làm việc tại nước ngoài.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến những giấc mơ này trở nên mong manh khi các công cụ tự động hóa dần thay thế những công việc cơ bản như viết mã và kiểm thử phần mềm vốn là thế mạnh của lực lượng lao động tại đây. Bước nhảy vọt về công nghệ đang đe dọa trực tiếp đến mô hình kinh doanh dựa trên số lượng nhân công khi khách hàng bắt đầu ưu tiên hiệu quả thực tế thay vì số giờ làm việc.

Các lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp phần mềm Ấn Độ thừa nhận rằng AI đang gặm nhấm dần mảng kinh doanh truyền thống. Giám đốc điều hành của Tata Consultancy Services dự báo doanh thu từ các dịch vụ cũ sẽ giảm dần, trong khi phía HCL Technologies cảnh báo khoảng 40% ngành công nghiệp này có nguy cơ bị gián đoạn và có thể sụt giảm tăng trưởng trong vài năm tới.

Mặc dù một số mảng như an ninh mạng hay điện toán đám mây vẫn phát triển tốt, nhưng dấu hiệu đình trệ nhân sự đã bắt đầu xuất hiện. Tổng số nhân viên tại 20 công ty phần mềm lớn nhất hầu như không tăng trưởng trong những năm gần đây, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của giai đoạn trước.

Sự chuyển đổi này không chỉ ảnh hưởng đến những người đang làm việc mà còn tác động tiêu cực đến hàng triệu sinh viên đang theo học tại hàng nghìn trường cao đẳng kỹ thuật trên khắp đất nước. Khi các công ty phần mềm ngừng tuyển dụng ồ ạt, tình trạng khan hiếm việc làm công nghệ sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề thất nghiệp ở những người trẻ có trình độ.

AI đang phá vỡ cấu trúc mô hình nhân sự hình kim tự tháp truyền thống, nơi cần một lực lượng lớn nhân viên trẻ cấp dưới. Thay vào đó, thị trường đang chuyển sang mô hình kim cương với ít nhân viên sơ cấp hơn và cần nhiều chuyên gia có khả năng làm việc trực tiếp với các hệ thống máy móc thông minh.

Viễn cảnh việc làm khó khăn không chỉ đe dọa thu nhập cá nhân mà còn có thể kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế vốn dựa nhiều vào tiêu dùng tư nhân tại Ấn Độ. Những chuyên gia phần mềm kỳ cựu như Rajdeep Palchowdhury hiện đã phải thận trọng hơn trong việc đầu tư hay mua sắm tài sản lớn.

Thậm chí nhiều phụ huynh cũng không còn thúc ép con cái đi theo con đường công nghệ như trước vì sự bất định quá lớn trong kỷ nguyên mới. Khi tAI tái định nghĩa lại giá trị và cách thức vận hành của thế giới phần mềm, Ấn Độ đang đứng trước áp lực phải thay đổi toàn diện để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Theo Nikkei Asia

#Ấn Độ #AI

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Masterise Homes ra mắt ấn phẩm chuyên đề về bất động sản và phong cách sống hàng hiệu

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine, ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam, nơi chuẩn sống hàng hiệu được chắt lọc và kể lại qua kiến trúc, dịch vụ, cộng đồng và trải nghiệm sống mang bản sắc riêng của cư dân.

Debt Collection: Giải pháp nâng hiệu quả thu hồi nợ, tối ưu dòng tiền

Trong bối cảnh áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng gia tăng, bài toán thu hồi nợ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn và sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng. Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng đang chuyển sang sử dụng các giải pháp quản trị nợ như Debt Collection.

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

SHB tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc VETC cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa giới thiệu chương trình khuyến mại “Kết nối SHB – An tâm vạn dặm”, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh.

TPBank được IFC vinh danh, vươn tầm chuẩn mực toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải “Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026”, qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 6/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.

Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.