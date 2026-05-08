AI đang làm lung lay giấc mơ phần mềm của hàng triệu gia đình Ấn Độ

Trong hơn ba thập kỷ qua, các công ty xuất khẩu phần mềm như Tata Consultancy Services và Infosys đã trở thành cứu cánh cho hàng triệu gia đình trung lưu tại Ấn Độ. Những công việc này từng là biểu tượng của sự thành đạt với văn phòng hiện đại, mức lương hấp dẫn và cơ hội làm việc tại nước ngoài.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến những giấc mơ này trở nên mong manh khi các công cụ tự động hóa dần thay thế những công việc cơ bản như viết mã và kiểm thử phần mềm vốn là thế mạnh của lực lượng lao động tại đây. Bước nhảy vọt về công nghệ đang đe dọa trực tiếp đến mô hình kinh doanh dựa trên số lượng nhân công khi khách hàng bắt đầu ưu tiên hiệu quả thực tế thay vì số giờ làm việc.

Các lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp phần mềm Ấn Độ thừa nhận rằng AI đang gặm nhấm dần mảng kinh doanh truyền thống. Giám đốc điều hành của Tata Consultancy Services dự báo doanh thu từ các dịch vụ cũ sẽ giảm dần, trong khi phía HCL Technologies cảnh báo khoảng 40% ngành công nghiệp này có nguy cơ bị gián đoạn và có thể sụt giảm tăng trưởng trong vài năm tới.

Mặc dù một số mảng như an ninh mạng hay điện toán đám mây vẫn phát triển tốt, nhưng dấu hiệu đình trệ nhân sự đã bắt đầu xuất hiện. Tổng số nhân viên tại 20 công ty phần mềm lớn nhất hầu như không tăng trưởng trong những năm gần đây, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của giai đoạn trước.

Sự chuyển đổi này không chỉ ảnh hưởng đến những người đang làm việc mà còn tác động tiêu cực đến hàng triệu sinh viên đang theo học tại hàng nghìn trường cao đẳng kỹ thuật trên khắp đất nước. Khi các công ty phần mềm ngừng tuyển dụng ồ ạt, tình trạng khan hiếm việc làm công nghệ sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề thất nghiệp ở những người trẻ có trình độ.

AI đang phá vỡ cấu trúc mô hình nhân sự hình kim tự tháp truyền thống, nơi cần một lực lượng lớn nhân viên trẻ cấp dưới. Thay vào đó, thị trường đang chuyển sang mô hình kim cương với ít nhân viên sơ cấp hơn và cần nhiều chuyên gia có khả năng làm việc trực tiếp với các hệ thống máy móc thông minh.

Viễn cảnh việc làm khó khăn không chỉ đe dọa thu nhập cá nhân mà còn có thể kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế vốn dựa nhiều vào tiêu dùng tư nhân tại Ấn Độ. Những chuyên gia phần mềm kỳ cựu như Rajdeep Palchowdhury hiện đã phải thận trọng hơn trong việc đầu tư hay mua sắm tài sản lớn.

Thậm chí nhiều phụ huynh cũng không còn thúc ép con cái đi theo con đường công nghệ như trước vì sự bất định quá lớn trong kỷ nguyên mới. Khi tAI tái định nghĩa lại giá trị và cách thức vận hành của thế giới phần mềm, Ấn Độ đang đứng trước áp lực phải thay đổi toàn diện để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Theo Nikkei Asia