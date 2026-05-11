Từ “mảnh ghép biến số” thành động lực tăng trưởng, MSR bước vào chu kỳ mới cùng đà tăng giá vonfram

Trong nhiều năm, Masan Group (MSN) thường được nhìn nhận là một hệ sinh thái tăng trưởng dựa chủ yếu vào tiêu dùng – bán lẻ, trong khi mảng khai khoáng của công ty con Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) lại mang nhiều biến số hơn cả.

Tuy nhiên, bức tranh này đang thay đổi nhanh chóng khi MSR bước vào một chu kỳ mới với sự hội tụ của nhiều động lực mang tính cấu trúc: giá vonfram tăng mạnh, sản lượng chuẩn bị mở rộng nhờ việc được phép tiếp tục khai thác phần trữ lượng 28 triệu tấn đã được phê duyệt trước đó tại mỏ Núi Pháo, cùng với việc nhà thầu được cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp giúp đảm bảo hoạt động khai thác được duy trì liên tục.

Trên nền tảng đó, doanh nghiệp sẵn sàng triển khai khai thác phần trữ lượng này trong giai đoạn tới, dự kiến bắt đầu đóng góp rõ nét từ nửa cuối năm 2026, đúng vào thời điểm giá vonfram tăng mạnh.

Bức tranh hiện tại đang thay đổi mạnh mẽ

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials

Sau nhịp phục hồi từ cuối năm 2025, Masan High-Tech Materials bước vào năm 2026 với một vị thế khác. Không chỉ hưởng lợi từ chu kỳ giá thuận lợi, doanh nghiệp còn chuẩn bị bước vào giai đoạn mở rộng sản lượng khi phần trữ lượng bổ sung phần trữ lượng 28 triệu tấn đã được phê duyệt tại Núi Pháo sẵn sàng được triển khai khai thác, nhờ các điều kiện pháp lý và vận hành đã được hoàn tất.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Group, Chủ tịch HĐQT Masan High-Tech Materials, cho biết Masan sẽ tập trung nhiều hơn vào triển vọng quý II/2026 và chiến lược tăng trưởng của từng công ty thành viên.

Theo ông Danny Le, hầu hết các mảng kinh doanh đã quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai chữ số cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Trong đó, Masan High-Tech Materials được xem là điểm sáng nổi bật nhất.

Quý I/2026, Masan High-Tech Materials ghi nhận lợi nhuận sau thuế 537 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 222 tỷ đồng. Doanh thu đạt 2.993 tỷ đồng, tăng 114,9%, chủ yếu nhờ sự bứt phá của APT – sản phẩm đóng góp 2.445 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ.

Đây không còn là câu chuyện hồi phục đơn thuần. Điều đáng chú ý hơn nằm ở việc ba biến số quan trọng nhất của MSR đang đồng thời xoay chiều theo hướng tích cực: giá hàng hóa tăng, sản lượng chuẩn bị mở rộng và đòn bẩy tài chính bắt đầu giảm mạnh.

Giá vonfram lập đỉnh 12 năm, thế giới bước vào cuộc đua vàng đen mới

Giá vonfram tăng mạnh, Masan High-Tech Materials bước vào chu kỳ thuận lợi hiếm có

Ở trung tâm của sự thay đổi này là giá vonfram.

Trong quý I/2026, giá APT bình quân đạt 1.865 USD/mtu và đến cuối tháng 3 đã tăng lên khoảng 3.150 USD/mtu, cao hơn rất nhiều so với giả định khoảng 1.200 USD/mtu trong kế hoạch điều chỉnh năm 2026 của doanh nghiệp.

Mặt bằng giá này tạo ra tác động rất lớn lên lợi nhuận của MSR bởi đặc thù ngành khai khoáng và chế biến vật liệu có độ nhạy cao với giá hàng hóa.

Nhưng khác với nhiều chu kỳ trước, xu hướng tăng của vonfram lần này không chỉ phản ánh yếu tố cung – cầu ngắn hạn.

Theo chia sẻ của ông Danny Le, giá APT Tungsten đã tăng từ vùng khoảng 300 USD lên quanh 3.000 USD/tấn và tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý II/2026.

“Với mức giá hiện nay, Masan High-Tech Materials có khả năng trả hết nợ trong vòng 18 tháng”, ông Danny Le cho biết.

Lãnh đạo Masan thậm chí cho rằng nếu giá vonfram tiếp tục neo quanh vùng hiện tại, thời gian đưa MSR về trạng thái gần như không còn nợ có thể rút xuống chỉ còn khoảng 12–14 tháng.

Trong bối cảnh các quốc gia lớn siết kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đặc biệt là Trung Quốc – quốc gia chi phối phần lớn nguồn cung vonfram toàn cầu, nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang khiến các nguồn cung ngoài Trung Quốc trở nên quan trọng hơn.

Điều này giúp MSR với mỏ Núi Pháo, có vị thế thuận lợi hơn đáng kể.

Từ “mảng biến số” thành nguồn tạo tiền cho Masan

Trong bức tranh của Masan, sự chuyển biến của MSR mang nhiều ý nghĩa hơn một quý lợi nhuận cao.

Nếu trước đây MSR thường được xem là phần “biến số” trong hệ sinh thái, thì hiện tại doanh nghiệp đang dần trở thành một nguồn đóng góp lợi nhuận và dòng tiền rõ rệt hơn cho tập đoàn, đặc biệt trong bối cảnh các mảng tiêu dùng – bán lẻ đã bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định.

Không chỉ lợi nhuận, đóng góp của MSR vào dòng tiền hợp nhất của Masan cũng đang tăng nhanh.

Theo bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Giám đốc tài chính Tập đoàn, trong giai đoạn 12 tháng từ 1/4/2025 đến 31/3/2026, Masan Group đã tạo ra khoảng 11.300 tỷ đồng dòng tiền, tăng khoảng 20% so với năm trước. Riêng MSR đóng góp khoảng 1.100 tỷ đồng dòng tiền trong quý I/2026 – con số cho thấy doanh nghiệp không còn chỉ là một mảng kinh doanh mang tính chu kỳ, mà đang dần trở thành nguồn tạo tiền thực sự cho tập đoàn.

Đà tăng trưởng của MSR được ban lãnh đạo Masan đánh giá sẽ còn rõ nét hơn trong quý II/2026. Theo chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây nhờ hưởng lợi lớn từ chu kỳ tăng giá vonfram toàn cầu.

Sau nhiều năm được nhìn nhận như một doanh nghiệp phải “chịu đựng chu kỳ”, MSR có thể đang bước vào giai đoạn mà chính chu kỳ lại trở thành động lực để tái định vị. Khi giá hàng hóa, sản lượng và cấu trúc tài chính cùng cải thiện, doanh nghiệp không chỉ gia tăng đóng góp cho Masan mà còn dần hội tụ các yếu tố của một nền tảng tạo tiền trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu, mở ra khả năng được nhìn nhận và định giá lại trong trung và dài hạn.