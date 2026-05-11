Chân dung 2 tân phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Anh Tuấn (SN 1971) từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng như: Từ tháng 8/2008 đến tháng 2/2021, ông công tác tại quận Tây Hồ, trong đó đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Ông Đỗ Anh Tuấn. Ảnh: Viết Thành.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2022, ông là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 2/2025, ông là Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 2/2025 đến tháng 11/2025, ông là Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 5/2026, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Ông Bùi Duy Cường (SN 1973) có thời gian dài công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) và từng giữ chức giám đốc sở này, sau đó ông giữ chức Bí thư huyện Sóc Sơn (cũ).

Ông Bùi Duy Cường được bầu là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thành Thái.

Từ tháng 2/2026 đến tháng 5/2026, ông giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

UBND TP Hà Nội hiện có ông Vũ Đại Thắng là chủ tịch; 6 phó chủ tịch gồm các ông Dương Đức Tuấn, phó chủ tịch thường trực, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng, Đỗ Anh Tuấn, Bùi Duy Cường và bà Vũ Thu Hà.