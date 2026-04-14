Chứng khoán châu Á bật tăng mạnh, giới đầu tư cược căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt, giữa lúc xuất hiện kỳ vọng Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán, giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng đã kéo dài nhiều tuần qua tại Trung Đông.

Đà phục hồi diễn ra trên diện rộng sau khi phố Wall khép lại phiên trước đó trong sắc xanh. Giới đầu tư đang đặt cược rằng dù các cuộc thương lượng cuối tuần tại Islamabad chưa đạt thỏa thuận, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Những tín hiệu mềm hơn từ Washington cùng kỳ vọng về một vòng đàm phán mới đã thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản rủi ro.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 2%, dẫn đầu đà đi lên của khu vực. Thị trường Hàn Quốc cũng bứt phá mạnh, trong khi chứng khoán Hong Kong, Thượng Hải, Australia và Đài Loan đồng loạt ghi nhận sắc xanh. Đây được xem là phản ứng tích cực sau nhiều phiên thị trường chao đảo vì lo ngại chiến sự lan rộng và giá năng lượng tăng sốc.

Điểm đáng chú ý là giá dầu bắt đầu hạ nhiệt sau cú tăng vọt trước đó. Dầu Brent lùi về quanh mốc dưới 100 USD/thùng, còn dầu WTI cũng giảm, khi thị trường tin rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng có thể được kiểm soát nếu đối thoại được nối lại. Trước đó, giá dầu từng vượt 100 USD/thùng sau thông tin Mỹ triển khai phong tỏa hàng hải nhằm gia tăng sức ép với Iran.

Đồng USD cũng suy yếu khi nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn giảm bớt. Trong khi đó, vàng vẫn giữ xu hướng tăng do nhà đầu tư chưa hoàn toàn yên tâm về triển vọng địa chính trị. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đã bớt bi quan nhưng vẫn rất thận trọng.

Theo các chuyên gia, diễn biến hiện tại phản ánh việc thị trường đang giao dịch dựa trên kỳ vọng hơn là một thỏa thuận thực sự. Chỉ cần xuất hiện thêm tín hiệu căng thẳng mới tại eo biển Hormuz hoặc đàm phán tiếp tục đổ vỡ, biến động mạnh hoàn toàn có thể quay trở lại.

Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Bất kỳ rủi ro nào tại đây đều có thể kéo theo tác động dây chuyền tới lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách lãi suất tại nhiều quốc gia.

Với nhà đầu tư, thông điệp lớn nhất của phiên giao dịch hôm nay là thị trường vẫn cực kỳ nhạy cảm với mọi diễn biến tại Trung Đông. Chỉ một tín hiệu ngoại giao tích cực cũng đủ kéo chứng khoán tăng mạnh, nhưng chỉ một cú sốc mới cũng có thể đảo ngược toàn bộ tâm lý lạc quan hiện tại.

