Giá vàng SJC sáng nay 9/5

Giá vàng miếng SJC sáng 9/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 8/5.

Sáng 9/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 8/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng (đi ngang so với sáng 8/5).

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 8/5.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/5 giao dịch ở mức 4.715 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (8/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, đây là vùng giá cao nhất ghi nhận kể từ ngày 22/4, giúp kim loại quý xác lập mức tăng trưởng hơn 2% trong tuần qua. Đà bứt phá này diễn ra trong bối cảnh những tín hiệu lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran đã xoa dịu nỗi lo lạm phát đình trệ, vốn là rào cản chính khiến lãi suất bị neo ở mức cao.

Thị trường vừa trải qua một đợt sát hạch niềm tin đầy kịch tính khi lực lượng Mỹ và Iran có các cuộc đụng độ trực diện tại eo biển Hormuz – phép thử nghiêm trọng nhất đối với lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã nhanh chóng được trấn an khi phía Iran tuyên bố tình hình đã ổn định, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng xác nhận lệnh ngừng bắn vẫn "đang có hiệu lực".

Bên cạnh những biến động địa chính trị, giới đầu tư cũng đang phân tích báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ. Theo đó, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng qua, vượt xa mức dự báo 62.000 của các chuyên gia, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh đáng kinh doanh. Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã ghi nhận mức sụt giảm tổng cộng hơn 10% do áp lực từ giá dầu tăng phi mã thúc đẩy lạm phát, làm lu mờ triển vọng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Giá Bitcoin tăng 1,2%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (09/05/2026), giá Bitcoin đã nhanh chóng lấy lại đà tăng, dao động quanh ngưỡng 80.417 USD/BTC, tương ứng với mức hồi phục 1,2% trong 24 giờ qua. Nhịp điều chỉnh nhẹ trước đó dường như đã kết thúc, nhường chỗ cho giai đoạn tích lũy mới khi dòng tiền có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các nhà đầu tư cá nhân duy trì thái độ thận trọng để quan sát phản hồi từ Tehran, các định chế tài chính lớn lại bắt đầu tái phân bổ vốn vào Bitcoin sau báo cáo việc làm đầy bất ngờ của Mỹ và những cảnh báo lạm phát từ Fed Chicago.

So với mức giá của 7 ngày trước (78.405 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn duy trì mức tăng trưởng thực tế 2,6%. Bất chấp những biến động ngắn hạn từ các cuộc đụng độ tại eo biển Hormuz, Bitcoin vẫn được giới chuyên gia đánh giá là "hải đăng" dẫn dắt xu hướng tài chính hậu chiến sự.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá 13% so với mức ghi nhận một tháng trước (71.147 USD/BTC). Dù biên độ tăng có phần ổn định hơn so với giai đoạn đầu xung đột, con số này vẫn khẳng định khả năng thiết lập mặt bằng giá mới bền vững của Bitcoin trong bối cảnh vĩ mô biến động cực đoan.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 175 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.610 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.