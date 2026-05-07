Công ty của đại gia Khoa "khàn" vượt mặt Novaland với vốn gần 1 tỷ USD

Công ty Đại Quang Minh - “anh cả” trong liên danh làm dự án Trục đại lộ sông Hồng - vừa nâng vốn điều lệ lên 26.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD), vượt quy mô vốn của Novaland và chỉ đứng sau Vinhomes trong nhóm doanh nghiệp bất động sản.

Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tiếp tục thu hút sự chú ý khi nâng vốn điều lệ lên 26.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD) vào ngày 14/4, đánh dấu lần tăng vốn thứ 3 chỉ trong vài tháng đầu năm 2026.

Trước đó, doanh nghiệp đã 2 lần điều chỉnh quy mô vốn: từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng vào ngày 16/1, sau đó tiếp tục nhích lên 19.388 tỷ đồng trong tháng 3.

Riêng trong năm 2025, công ty này cũng 3 lần tăng vốn điều lệ. Cụ thể, cuối tháng 1/2025 vốn điều lệ tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng; đến tháng 6/2025 đạt 16.620 tỷ đồng và tiếp tục lên 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Với quy mô vốn hiện tại, Đại Quang Minh đã vượt mức vốn điều lệ của Novaland (22.320 tỷ đồng) và chỉ còn đứng sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng) trong nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết.

Động thái tăng vốn này diễn ra trong bối cảnh ông Trần Đăng Khoa (Khoa "khàn") quay trở lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, thay cho Trần Bá Dương.

Cùng với động thái tăng vốn, trong hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trình UBND TP Hà Nội vào tháng 4, liên danh nhà đầu tư chỉ còn 3 doanh nghiệp gồm: Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Ở đề xuất mới, đáng chú ý liên danh nhà đầu tư muốn hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.