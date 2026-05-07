Công ty của đại gia Khoa "khàn" vượt mặt Novaland với vốn gần 1 tỷ USD

Lệ Chi

Công ty Đại Quang Minh - “anh cả” trong liên danh làm dự án Trục đại lộ sông Hồng - vừa nâng vốn điều lệ lên 26.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD), vượt quy mô vốn của Novaland và chỉ đứng sau Vinhomes trong nhóm doanh nghiệp bất động sản.

Công ty Đại Quang Minh của đại gia Khoa "khàn" tăng vốn lên gần 1 tỷ USD.

Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tiếp tục thu hút sự chú ý khi nâng vốn điều lệ lên 26.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD) vào ngày 14/4, đánh dấu lần tăng vốn thứ 3 chỉ trong vài tháng đầu năm 2026.

Trước đó, doanh nghiệp đã 2 lần điều chỉnh quy mô vốn: từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng vào ngày 16/1, sau đó tiếp tục nhích lên 19.388 tỷ đồng trong tháng 3.

Riêng trong năm 2025, công ty này cũng 3 lần tăng vốn điều lệ. Cụ thể, cuối tháng 1/2025 vốn điều lệ tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng; đến tháng 6/2025 đạt 16.620 tỷ đồng và tiếp tục lên 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Với quy mô vốn hiện tại, Đại Quang Minh đã vượt mức vốn điều lệ của Novaland (22.320 tỷ đồng) và chỉ còn đứng sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng) trong nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết.

Động thái tăng vốn này diễn ra trong bối cảnh ông Trần Đăng Khoa (Khoa "khàn") quay trở lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, thay cho Trần Bá Dương.

Đại Quang Minh - “anh cả” trong liên danh làm dự án Trục đại lộ sông Hồng tiếp tục tăng vốn

Cùng với động thái tăng vốn, trong hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trình UBND TP Hà Nội vào tháng 4, liên danh nhà đầu tư chỉ còn 3 doanh nghiệp gồm: Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Ở đề xuất mới, đáng chú ý liên danh nhà đầu tư muốn hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Masterise Homes ra mắt ấn phẩm chuyên đề về bất động sản và phong cách sống hàng hiệu

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine, ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam, nơi chuẩn sống hàng hiệu được chắt lọc và kể lại qua kiến trúc, dịch vụ, cộng đồng và trải nghiệm sống mang bản sắc riêng của cư dân.

Debt Collection: Giải pháp nâng hiệu quả thu hồi nợ, tối ưu dòng tiền

Trong bối cảnh áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng gia tăng, bài toán thu hồi nợ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn và sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng. Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng đang chuyển sang sử dụng các giải pháp quản trị nợ như Debt Collection.

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

SHB tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc VETC cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa giới thiệu chương trình khuyến mại “Kết nối SHB – An tâm vạn dặm”, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh.

TPBank được IFC vinh danh, vươn tầm chuẩn mực toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải “Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026”, qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 6/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.

Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.

Doanh thu quý 1 của Vinamilk tăng 24,6% so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 5/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 4/5.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ đưa miền đất di sản thành vành đai đô thị mới của Hà Nội

Vinhomes Global Gate Hạ Long đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công trình bất động sản đơn thuần để trở thành một hình mẫu định hình chuẩn sống mới – xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Đó là nhận định của PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh khi nói về siêu đô thị biển gắn với vịnh Hạ Long với quy mô hơn 6.200ha.