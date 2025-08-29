"Chìa khoá" để startup Việt sản xuất, xuất khẩu tài sản mã hoá ra thế giới?

Người Việt tham gia thị trường tài sản mã hoá khá sớm. Để thành công, cần sớm có chính sách rõ ràng để các startup sản xuất ra những tài sản mã hoá và xuất khẩu đi thế giới - ông Mai Huy Tuần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI nói.

Blockchain là xu hướng toàn cầu, chìa khóa để Việt Nam nâng cao cạnh tranh

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 do UBND TP Đà Nẵng và Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức, sáng 29/8, đã diễn ra sự kiện Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 giúp định hình tương lai công nghệ blockchain nói chung và tài sản số nói riêng tại Việt Nam, góp phần tạo ra những cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ Blockchain để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết Việt Nam đã và đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và nhận thức rõ rằng để hiện thực hóa tầm nhìn này, có việc phát triển và ứng dụng công nghệ mới, trong đó có Blockchain.

“Công nghệ Blockchain không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế số quốc tế”, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh.

Theo ông Dương, công nghệ blockchain được xác định là 1 trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược mà Việt Nam xác ưu tiên đầu tư, làm chủ và phát triển, tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ công nghệ chiến lược là tài sản số, tài sản mã hóa; hạ tầng mạng blockchain và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái tài sản số, tài sản mã hóa tại Việt Nam cũng được xác định là một trong các lĩnh vực trọng tâm mà Nhà nước có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội để thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cơ hội và thách thức cho Việt Nam gia nhập thị trường?

Tham luận tại sự kiện với chủ đề “Stablecoin và hành trình phổ cập tài chính tại các thị trường đang phát triển”, ông Giles Dixon, Giám đốc phụ trách toàn cầu về Pháp lý, Quy định và Cấp Phép nhà nước của Tether nhấn mạnh vai trò của tài sản mã hoá, tiền điện tử trong xu thế thanh toán toàn cầu; vai trò cũng như đóng góp vào nền kinh tế của Stablecoin trong hoạt động thanh toán.

Ông Giles Dixon, Giám đốc phụ trách toàn cầu về Pháp lý, Quy định và Cấp Phép nhà nước của Tether trình bày tham luận mang chủ đề “Stablecoin và hành trình phổ cập tài chính tại các thị trường đang phát triển”

“Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Việt Nam sẽ bỏ qua hàng tỷ USD từ các hoạt động kinh tế, mua sắm, du lịch thông qua thanh toán bằng tiền kỹ thuật số. Đây cũng là cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong gia nhập thị trường toàn cầu này”, ông Giles Dixon cho hay.

Quang cảnh Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 tại Đà Nẵng

Còn ở toạ đàm “Khung thử nghiệm chính sách và giám sát an toàn trong hệ sinh thái tài sản số”, bà Jenny Nguyễn, COO Kyros Ventures cho biết các quốc gia như Singapore, UAE, Hong Kong (Trung Quốc)… đã thử nghiệm và đưa sandbox cho tài sản số vào sử dụng từ 2016, với hệ thống dịch vụ và khung pháp lý, chính sách thuế ưu đãi rất rõ ràng nhằm khuyến khích giao dịch tài sản mã hoá. Từ đó, các quốc gia này đã thu hút lượng lớn hoạt động đầu tư và giao dịch

Bà Jenny Nguyễn đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng, song rất cần có chính sách khuyến khích người dùng, đảm bảo an toàn trong giao dịch tài sản mã hoá, tiền điện tử… giúp mọi người yên tâm giao dịch mua bán. Đối với doanh nghiệp, họ cần có chính sách hỗ trợ, cởi mở hơn, cũng như khung pháp lý rõ ràng hơn.

Kỳ vọng startup Việt: Từ sản xuất đến xuất khẩu ra thế giới

Theo ông Mai Huy Tuần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI, Việt Nam cần có chính sách quản lý cụ thể, chặt chẽ với Stablecoin cũng như các biện pháp đảm bảo an ninh cho các hoạt động giao dịch tài sản mã hoá. Do các giao dịch này là không biên giới, nên việc quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là với tài sản mã hoá. Chính vì vậy, tất cả đều phải thận trọng, bởi nếu quản lý không chặt chẽ sẽ mang lại hậu quả rất lớn - ông Tuấn khuyến nghị.

Ông Tuấn cho hay, thời gian qua ghi nhận nhiều dự án ma xuất hiện, khiến số lượng người bị thiệt hại không hề nhỏ. Khi thị trường phát triển lớn, càng cần các chính sách quản lý kỹ càng hơn. Cần có cơ chế mở để kéo cộng đồng starup tài sản số về thật nhanh.

"Chúng ta đang tạo ra một cái chợ, với vai trò là người quản lý. Chúng ta cần biết đang mua bán gì, các thành viên làm gì trên đó, khách hàng đang cần gì thì mới thành công. Người Việt tham gia thị trường tài sản mã hoá khá sớm, để thành công - cần sớm có chính sách rõ ràng để các startup Việt Nam sản xuất ra những tài sản mã hoá và xuất khẩu đi thế giới”, ông Tuần chia sẻ.

Không gian triển lãm tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 diễn ra ở Đà Nẵng

Chia sẻ góc nhìn, ông Nghiêm Xuân Bách, Phó Tổng Giám đốc ATX cho rằng Việt Nam cần có sáng tạo trong thực hiện mô hình giao dịch tài sản ảo, đồng thời có chính sách thích ứng và cơ chế giám sát, minh bạch cho các hoạt động.

Cần có cơ chế cởi mở nhằm thu hút cộng đồng doanh nghiệp đến Việt Nam; cần chính sách giám sát chặt chẽ đảm bảo tính minh bạch cho các giao dịch tài sản mã hoá; cần có công cụ xác minh người dùng và tài khoản ngân hàng, đảm bảo cho các giao dịch hợp pháp.

"Vấn đề về truy vết, thu hồi các tài sản trên các sàn giao dịch tài sản mã hoá đang gặp khó khăn, nên cần sự đồng hành, vào cuộc của cơ quan chức năng và toàn xã hội”, ông Nghiêm Xuân Bách cho hay.