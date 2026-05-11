Mitsubishi Xforce 2026 tăng giá bán, thêm trang bị để giữ lợi thế trước đối thủ

Mitsubishi Xforce 2026 được bổ sung một số trang bị đáng chú ý, song bản nâng cấp này chưa tạo ra thay đổi lớn về thiết kế, động cơ hay công nghệ vận hành.

Ngày 11/5, Mitsubishi Việt Nam giới thiệu Xforce 2026 với 3 phiên bản GLX, Luxury và Ultimate. So với đời trước, xe được tinh gọn dải sản phẩm, thêm bản Luxury mới và nâng cấp trang bị ở bản tiêu chuẩn lẫn bản cao cấp.

Tăng giá, thêm trang bị nhưng chưa có thay đổi lớn

Điểm mới đầu tiên của Xforce 2026 nằm ở dải phiên bản. Thay vì 4 bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate như trước, mẫu SUV cỡ B này còn 3 bản gồm GLX, Luxury và Ultimate. Trong đó, Luxury là phiên bản mới, thay thế cho hai bản Exceed và Premium.

Ở bản GLX, Mitsubishi bổ sung đèn chiếu sáng LED, đèn sương mù LED, cảm biến lùi và hệ thống âm thanh 6 loa. Đây là những trang bị cần thiết, nhưng không còn quá mới trong phân khúc.

Bản Luxury mới có ghế lái chỉnh điện, màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, điều hòa tự động hai vùng, lọc không khí, sạc không dây, 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và 4 chế độ lái. Việc rút gọn 2 bản giữa thành bản Luxury giúp dải sản phẩm gọn hơn, nhưng cũng khiến khách hàng có ít lựa chọn hơn.

Xforce bản GLX được bổ sung đèn LED và đèn sương mù LED. Ảnh: Mitsubishi.

Bản Ultimate được bổ sung ghế lái chỉnh điện và camera 360 độ. Đây là hai trang bị hữu ích khi đi phố hoặc đỗ xe.

Ngoài các thay đổi về trang bị, Xforce 2026 gần như giữ nguyên thông số chính. Xe vẫn dùng động cơ xăng 1.5 lít, sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Kích thước xe không đổi, với chiều dài 4.390 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Khoảng sáng gầm đạt 219 mm trên bản GLX và 222 mm trên hai bản Luxury, Ultimate.

Xforce bản Luxury và Ultimate được nâng cấp ghế lái chỉnh điện. Ảnh: Mitsubishi.

Giá bán cũng được điều chỉnh. Bản GLX tăng từ 599 triệu lên 605 triệu đồng, bản Ultimate tăng từ 705 triệu lên 720 triệu đồng. Riêng Luxury có giá 665 triệu đồng, nằm giữa Exceed cũ 640 triệu đồng và Premium cũ 680 triệu đồng.

Với mức giá 605-720 triệu đồng, Xforce tiếp tục cạnh tranh trực tiếp Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), Kia Seltos (579-699 triệu đồng) và Honda HR-V (699-869 triệu đồng).

Bổ sung trang bị để giữ sức cạnh tranh

Việc Mitsubishi bổ sung trang bị cho Xforce 2026 không chỉ nhằm làm mới sản phẩm, mà còn để giữ lợi thế trong phân khúc SUV đô thị đang cạnh tranh sát sao. Dù Xforce là mẫu xe bán tốt, vị trí của xe không thật sự an toàn khi Toyota Yaris Cross luôn bám rất gần.

Ra mắt bản 2026 với một số nâng cấp, Xforce được kỳ vọng giữ sức cạnh tranh trước Yaris Cross. Ảnh: Mitsubishi.

Kết thúc năm 2025, Xforce dẫn đầu phân khúc nhưng chỉ hơn Toyota Yaris Cross 653 xe.

Đáng chú ý, Yaris Cross mới là mẫu xe nắm lợi thế trong phần lớn thời gian của năm, trước khi Xforce vượt lên ở giai đoạn cuối.

Sang đầu năm 2026, mẫu SUV của Mitsubishi tiếp tục bị Yaris Cross vượt doanh số trong tháng 2 và tháng 3, cho thấy vị thế dẫn đầu vẫn chưa thật sự chắc chắn.

Trong bối cảnh đó, các nâng cấp như đèn LED, cảm biến lùi, ghế lái chỉnh điện và camera 360 độ là cần thiết để Xforce không bị hụt hơi về trang bị. Tuy nhiên, việc tăng giá cũng có thể trở thành rào cản khi người mua xe phổ thông hiện quan tâm nhiều hơn đến chi phí lăn bánh, ưu đãi và tính thực dụng.

Ưu đãi 45-55 triệu đồng trong tháng 5 phần nào giúp Xforce giảm áp lực về giá ở giai đoạn đầu mở bán. Dù vậy, về dài hạn, mẫu SUV của Mitsubishi vẫn phải cạnh tranh trực tiếp với Yaris Cross, Creta hay Seltos, những mẫu xe đang liên tục được duy trì ưu đãi và làm mới trang bị.

Toyota Yaris Cross vẫn là đối thủ bám đuổi sát nhất của Mitsubishi Xforce trong phân khúc SUV đô thị. Ảnh: Thượng Tâm.

Điều đó đồng nghĩa, chỉ bổ sung thêm tiện nghi có thể chưa đủ để tạo khác biệt rõ ràng cho Xforce. Trong bối cảnh nhóm khách hàng SUV đô thị ngày càng nhạy cảm về giá và chi phí sử dụng, áp lực cạnh tranh với mẫu xe Mitsubishi được dự báo sẽ còn lớn hơn trong thời gian tới.