Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Sáng 6/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng 5/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với ngày 5/5.

Giá vàng thế giới tăng 3 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/5 giao dịch ở mức 4.632 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 147,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí),tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (5/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đã ghi nhận nhịp hồi phục quan trọng, vượt ngưỡng 4.600 USD/ounce. Dù tiến triển này đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp, đà bứt phá của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng hạ nhiệt, giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát vốn đã đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu suốt thời gian qua.

Sức ép lên vàng bắt đầu giãn ra khi các tín hiệu xuống thang xung đột tại Trung Đông trở nên rõ nét hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận lệnh ngừng bắn thiết lập gần một tháng trước vẫn đang được các bên tôn trọng. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định các chiến dịch tấn công đã kết thúc, khi Washington chuyển trọng tâm sang chiến lược bảo vệ các tuyến hàng hải huyết mạch tại eo biển Hormuz.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo tạm dừng chiến dịch hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt rời khỏi eo biển để tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao. Động thái này nhằm đánh giá khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng với Iran để chấm dứt hoàn toàn xung đột, mặc dù lệnh phong tỏa đối với các tàu cập cảng Iran vẫn được duy trì nghiêm ngặt. Kể từ khi chiến sự bùng nổ, vàng đã chịu áp lực bán tháo cực lớn do giá năng lượng phi mã thúc đẩy kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất ở mức cao kỷ lục, hoặc thậm chí thắt chặt tiền tệ hơn nữa để kiềm chế lạm phát.

Giá Bitcoin tăng 0,9%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (6/5) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 81.230 USD/BTC, tiếp tục duy trì sắc xanh với mức tăng 0,9% trong 24 giờ qua. Đà tăng trưởng ổn định này diễn ra song song với những tín hiệu xung đột dần hạ nhiệt tại vùng Vịnh. Thay vì tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro, dòng tiền lại đổ dồn vào Bitcoin như một cách đặt cược vào kịch bản kinh tế toàn cầu sẽ sớm phục hồi thanh khoản ngay khi các tuyến hàng hải được thông suốt trở lại.

So với mức giá của 7 ngày trước (76.997 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 5,5%. Sự bứt phá này phản ánh niềm tin mãnh liệt của giới đầu cơ vào khả năng Bitcoin sẽ trở thành "ngòi nổ" dẫn dắt thị trường trong giai đoạn hậu chiến sự.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá ấn tượng 16,7% so với mức ghi nhận một tháng trước (69.607 USD/BTC). Con số này minh chứng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững và khả năng thích ứng linh hoạt của Bitcoin trước các kịch bản địa chính trị phức tạp.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 198 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.626 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.