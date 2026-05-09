Xe công nghệ tăng giá cước, phí nền tảng: Tài xế, người dùng và chủ shop online lo âu

Cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026, Grab và be lần lượt điều chỉnh giá cước dịch vụ và phí nền tảng nhằm bù đắp chi phí vận hành. Việc tăng phí khiến tài xế, hành khách và người bán hàng online phải cân nhắc lại chi tiêu.

Tài xế xe công nghệ vận chuyển hành khách tại TP. HCM. Ảnh: Chánh Trung

Cước dịch vụ, phí nền tảng đều tăng

Mới đây nền tảng gọi xe be thông báo điều chỉnh giá cước các dịch vụ trên ứng dụng từ hôm nay ngày 8/5/2026, với mức tăng từ 2 - 11% tùy loại hình.

Tại Hà Nội, giá mở cửa dịch vụ beBike được niêm yết 14.472 đồng cho 2 km đầu tiên, trong khi beCar 4 chỗ ở mức 31.704 đồng. Giá mỗi km tiếp theo dao động từ khoảng 4.918 đồng đối với xe máy đến hơn 13.000 đồng đối với ô tô 7 chỗ.

Tại TP.HCM, giá tối thiểu của beBike là 13.817 đồng cho 2 km đầu tiên, với mức phí từ trên 2 đến 12 km là 4.633 đồng mỗi km. Dịch vụ beCar 4 chỗ có giá mở cửa 31.501 đồng, giá mỗi km trong khoảng 10.779 - 11.805 đồng tùy quãng đường.

Các dịch vụ khác như beCar 7, beCar Plus, beFood và beDelivery cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Theo công bố, giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng chưa bao gồm các khoản phí như cầu đường, phà, bến bãi hay phụ phí phát sinh. Doanh nghiệp đồng thời áp dụng cơ chế giá linh hoạt tùy khu vực và thời điểm.

Mức giá cước điều chỉnh mới của be tại TP. HCM

Mức giá cước điều chỉnh mới của be tại Hà Nội

Đại diện be cho biết việc điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu gây áp lực lên toàn ngành, đồng thời kỳ vọng giúp cải thiện thu nhập của tài xế.

Trước đó, từ ngày 28/4, Grab cũng đã điều chỉnh một số loại phí trên nền tảng. Cụ thể, phí nền tảng GrabBike tăng lên 3.000 đồng/chuyến, tăng 1.000 đồng. Với dịch vụ 4 bánh (không bao gồm GrabTaxi), mức phí dao động 5.000 - 19.000 đồng/chuyến, tăng từ 1.000 - 5.000 đồng.

Đối với dịch vụ giao nhận, phí GrabExpress ở mức 4.000 - 11.000 đồng, trong khi GrabFood và GrabMart áp dụng 4.000 hoặc 6.000 đồng mỗi đơn.

Trước khi điều chỉnh, các mức phí này phổ biến từ 3.000 - 10.000 đồng đối với GrabExpress và khoảng 3.000 - 6.000 đồng mỗi đơn với GrabFood, GrabMart.

Mức phí nền tảng điều chỉnh mới của Grab

Grab cho biết việc tăng phí nhằm bù đắp chi phí vận hành, đầu tư cải tiến công nghệ, bổ sung tính năng mới và triển khai các chương trình hỗ trợ đối tác tài xế trong dài hạn. Phí nền tảng được tích hợp trực tiếp vào giá cước hiển thị trên ứng dụng khi khách hàng đặt xe. Đây là khoản phụ phí do Grab thu hoàn toàn và không chia sẻ doanh thu với tài xế, Grab cho hay.

Theo những thông báo của các nền tảng này có thể hiểu là Be điều chỉnh trực tiếp giá cước, qua đó làm tăng giá trị mỗi chuyến xe và thu nhập của tài xế theo từng cuốc.

Trong khi đó, Grab tăng các loại phí nền tảng và phí dịch vụ, đây là khoản cộng thêm vào số tiền người dùng thanh toán để phục vụ vận hành hệ thống và các chương trình hỗ trợ đối tác.

Theo thông báo của cả hai doanh nghiệp, giá cụ thể của từng chuyến đi hoặc đơn hàng vẫn sẽ được hiển thị trên ứng dụng để người dùng cân nhắc trước khi xác nhận đặt dịch vụ.

Hành khách e dè đặt xe, bán hàng tăng phí Ship

Theo các tài xế việc điều chỉnh này không chỉ ảnh hưởng đến tài xế mà còn ảnh hưởng đến hành khách đi xe, đặt giao hàng, giao đồ ăn trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, giá cả nhiều mặt hàng tăng như đồ ăn, thức uống… tăng lên.

Nhiều tài xế xe công nghệ tại TP. HCM lo khách giảm bớt khi giá cước, phí nền tảng tăng. Ảnh: Chánh Trung

Anh Thái Nguyễn Gia Toàn, một tài xế xe công nghệ 2 bánh tại TP.HCM cho hay giữa lúc giá nhiên liệu biến động việc tăng giá cước phần nào bù đắp chi phí cho tài xế nhưng anh rất lo vì hành khách thấy giá tăng vọt sẽ khiến khách cân nhắc lựa chọn phương thức di chuyển khác, đặc biệt là với những chặng đường xa.

"Những người hay đặt mua hàng online, đặt đồ ăn thức uống thường xuyên cũng sẽ cân nhắc giảm bớt đặt hàng. Việc này có thể khiến cho tài xế bị giảm số lượng cuốc xe mỗi ngày, ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế”, anh Toàn bày tỏ lo lắng.

Chị Võ Thanh Phượng tại TP.HCM cho biết: “Tôi thường hay đi xe ô tô mỗi khi có công việc, giao dịch khách hàng ở xa hay vùng ven thành phố vì đi xe máy rất mệt. Cước phí mỗi lần đi ô tô từ 200.000 - 300.000 đồng, có khi lên đến gần 500.000 đồng một cuốc xe. Với mức điều chỉnh mới tôi thấy cước đã tăng thêm vài chục ngàn đồng cho mỗi cuốc xe, nếu có việc phải đi liên tục thì tốn thêm tiền cước không nhỏ”.

Việc tăng giá cước, phí từ nền tảng gọi xe cũng khiến những người bán hàng online lo lắng nhiều nhất. Nhiều người bán hàng online cho biết có thể sẽ bỏ việc "freeship" (miễn phí vẫn chuyển), thay vào đó tính thêm phí vận chuyển nhưng với mức thấp để bù vào phần tăng giá cước.

Đặc biệt nhiều người bán hàng online giá rẻ cho biết có thể sẽ phải thông báo với khách hàng tăng giá bán sản phẩm để bù thêm vào phần chi phí cước vận chuyển, phí nền tảng tăng lên.

Tài xế xe công nghệ tại TP. HCM. Ảnh: Chánh Trung

Theo ghi nhận, bên cạnh việc tăng phí, cước của các nền tảng xe công nghệ sử dụng xe xăng thì hiện nay xuất hiện nhiều nền tảng gọi xe sử dụng xe máy, xe ô tô điện đẩy mạnh giảm giá, khuyến mãi khiến việc cạnh tranh càng thêm khốc liệt.

Theo thông tin chúng tôi được biết một số nền tảng xe công nghệ sử dụng xe xăng tại Việt Nam đang rục rịch đầu tư vào xe điện cũng như khuyến khích tài xế thuê, mua xe điện để giảm bớt áp lực từ việc giá xăng dầu tăng.

Theo báo cáo "e-Conomy SEA 2025" của Google, Temasek, Bain & Company thị trường gọi xe và giao đồ ăn tại Việt Nam đạt quy mô 5 tỷ USD vào năm 2025 và có thể chạm mốc 9 tỷ USD vào năm 2030.

Hiện nay Grab, Be và Green SM (Xanh SM) là 3 tên tuổi chiếm lĩnh thị trường, một số nền tảng xe công nghệ khác cũng có thị phần nhưng không đáng kể.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Q&Me, Xanh SM hiện là ứng dụng gọi xe được sử dụng thường xuyên nhất với tỷ lệ 52%.

Riêng ở mảng xe 4 bánh, báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence chỉ ra rằng Xanh SM đã vươn lên chiếm tới 51,5% thị phần tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV), Grab ở vị trí thứ hai với 42,6% và Be đứng thứ ba với 5,8%.