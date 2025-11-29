Hé lộ robot cá mập dự định tuần tra 1,3 triệu km cáp ngầm và theo dõi "hạm đội bóng tối"

Phương tiện dưới nước hình cá mập này được thiết kế với bộ cảm biến tiên tiến và hệ thống hành vi tự động, cho phép nó hoạt động mà không cần con người giám sát trên quãng đường dài.

Một công ty công nghệ quốc phòng của Đức đã giới thiệu một robot tự hành dưới nước mới, được thiết kế để tuần tra, lập bản đồ và bảo vệ mạng lưới cáp ngầm đang mở rộng nhanh chóng trên toàn thế giới – hệ thống hạ tầng truyền tải hơn 95% lưu lượng Internet toàn cầu và khoảng 10 nghìn tỷ USD giao dịch tài chính mỗi ngày.

Euroatlas cho biết hệ thống mới, có tên Greyshark, được phát triển nhằm cung cấp khả năng trinh sát và giám sát dài hạn trong môi trường ven biển lẫn vùng biển sâu.

Phương tiện hình cá mập này được xây dựng dựa trên bộ cảm biến tiên tiến và các hành vi tự động, cho phép nó hoạt động độc lập mà không cần con người điều khiển trên quãng đường dài.

Robot cá mập dưới nước

Robot Greyshark được thử nghiệm dưới nước. Ảnh: X.

Công ty cho biết robot có thể bao phủ diện tích lớn hơn khi phối hợp cùng các robot khác. Những robot này có thể giao tiếp với nhau dưới nước bằng kênh bảo mật.

Chúng có thể nằm yên dưới đáy biển và chỉ kích hoạt khi phát hiện điều gì bất thường, chẳng hạn một con tàu khả nghi hoặc hoạt động gần các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Greyshark được ra mắt trong bối cảnh nhiều quốc gia nỗ lực bảo vệ mạng lưới cáp ngầm. Mạng lưới này trải dài hơn 1,3 triệu km (800.000 dặm) và đang trở thành mối quan ngại ngày càng lớn do căng thẳng địa chính trị và sự gia tăng các sự cố bất thường tại Baltic và nhiều khu vực khác.

Euroatlas đã trình làng các mẫu Greyshark mới, được thiết kế cho nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) tầm xa và giám sát hạ tầng dưới biển. Các biến thể Bravo và Foxtrot sử dụng bộ điều khiển nhiệm vụ vận hành bằng AI, bộ 17 cảm biến và mức độ tự động cấp 5 để thực hiện đa dạng nhiệm vụ dưới nước.

NATO trong tháng này đã khởi động sáng kiến mới mang tên Baltic Sentry nhằm tăng cường giám sát phương tiện trên biển, sau hàng loạt vụ cáp bị cắt hoặc gián đoạn trong năm 2024.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây cho biết liên minh sẽ tăng cường máy bay tuần tra, tàu chiến và các hệ thống không người lái, đồng thời thực hiện những biện pháp “mạnh mẽ”, bao gồm kiểm tra hoặc bắt giữ những con tàu bị nghi can thiệp vào đường dây dưới biển.

Ông nói liên minh sẽ theo dõi “hạm đội bóng tối” của Nga – các tàu hoạt động không rõ chủ sở hữu và bị nghi vận chuyển hàng hóa bị cấm vận.

“Có lý do để lo ngại nghiêm trọng”, ông Rutte nói, nhấn mạnh hạ tầng dưới biển không chỉ quan trọng với nguồn cung điện mà còn với hệ thống liên lạc toàn cầu. Ông khẳng định NATO sẽ làm “mọi điều cần thiết” để bảo đảm an ninh mạng lưới.

Euroatlas cho biết Greyshark được thiết kế cho chính nhiệm vụ đó. Phương tiện này có khả năng lập bản đồ tuyến cáp, khảo sát các hành lang hạ tầng và phát hiện bất thường hay sự can thiệp.

Nó cũng có thể hỗ trợ lắp đặt và bảo trì các tuyến dữ liệu mới và các kết nối năng lượng, bao gồm những dự án liên lục địa lớn đang được triển khai bởi Meta, Amazon Web Services và các nhà vận hành truyền tải châu Âu.

Bảo vệ 1,3 triệu km cáp ngầm toàn cầu

Greyshark gửi thông tin liên lạc tới các robot khác, tàu đồng minh gần đó hoặc trung tâm giám sát khu vực bằng giao tiếp âm thanh mã hóa.

Công ty cho biết robot cũng có thể “răn đe” hoạt động do thám thù địch bằng cách triển khai theo đội hình bầy, sử dụng cảm biến chủ động để quét song song và theo dõi các loại tàu cụ thể theo thời gian thực.

“Tuần tra và bảo vệ một vùng biển quan trọng với một hoặc nhiều Greyshark”, công ty tuyên bố. “Để chúng nằm yên dưới đáy biển và kích hoạt khi xảy ra sự kiện trọng yếu, chẳng hạn nhận diện một tàu nhất định”.

Greyshark có thể kết nối với các mạng lưới nhận thức tình huống hàng hải tiêu chuẩn. Nó di chuyển với tốc độ khoảng 10 hải lý/giờ và có tầm hoạt động tối thiểu 1.000 hải lý. Thân không kim loại, động cơ điện êm và dấu hiệu sonar thấp giúp nó khó bị phát hiện.

Sử dụng sonar, lidar, camera và cảm biến điện từ, robot có thể phát hiện thủy lôi, theo dõi cấu trúc dưới biển và tiến hành phân tích thay đổi đối với cảng biển, đường ống và hành lang cáp.

Euroatlas cho biết hệ thống định vị của nó cho phép vận hành hoàn toàn dưới nước trong toàn bộ phạm vi nhiệm vụ. Công ty cung cấp đầy đủ hệ thống hỗ trợ để vận chuyển, triển khai, tiếp nhiên liệu và bảo trì.

Hãng cho biết khả năng hoạt động mà không cần tàu mặt nước khiến robot đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ giám sát liên tục. Dữ liệu thu thập trong quá trình tuần tra có thể được truyền đi khi robot đang triển khai hoặc sau khi quay lại.

Khi các mạng lưới dưới biển ngày càng quan trọng về mặt chiến lược, và khi những sự cố gần đây cho thấy mức độ dễ tổn thương của chúng, Euroatlas nhận định các hệ thống tự hành như Greyshark sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ hạ tầng nền tảng của thông tin liên lạc toàn cầu và nền kinh tế số.

Theo IE