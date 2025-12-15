Tài liệu rò rỉ: Trung Quốc có thể “xóa sổ” tàu sân bay Mỹ bằng loạt đòn phối hợp như thế nào?

Tài liệu bị rò rỉ cho thấy Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa siêu vượt âm, tấn công vệ tinh và chiến tranh mạng để vô hiệu hóa các cụm tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, bao gồm lớp Gerald Ford.

Lầu Năm Góc đã công bố hé lộ mới về cách Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể sử dụng các năng lực tên lửa, chống không gian và tác chiến mạng để đánh chìm ngay cả những cụm tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ.

Theo tài liệu rò rỉ mang tên “Overmatch Brief”, dựa trên các mô phỏng nhiều kịch bản giao chiến khác nhau, lực lượng Trung Quốc có thể triển khai một loạt biện pháp phối hợp để đạt được mục tiêu này, trong đó các chiến dịch mạng và các cuộc tấn công chống vệ tinh đóng vai trò then chốt trong việc làm tê liệt hoạt động hải quân của Mỹ.

Cụ thể, các đòn đánh nhằm vào vệ tinh giám sát và dẫn đường có thể khiến tàu chiến Mỹ không thể thực hiện các nhiệm vụ then chốt như xác định mục tiêu, định tuyến hành trình và chỉ huy – quản lý tác chiến.

Mặc dù một kết luận chính của nghiên cứu cho rằng, trong nhiều kịch bản khác nhau, lực lượng Trung Quốc có khả năng đánh chìm thành công các siêu tàu sân bay lớp Gerald Ford mới nhất cùng các cụm tác chiến hộ tống, nhưng một phát hiện nổi bật khác là phạm vi rất rộng các phương tiện và năng lực bổ trợ mà Trung Quốc có thể sử dụng đồng thời để đạt mục tiêu này.

Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Nghiên cứu nhấn mạnh kho tên lửa đạn đạo chống hạm ngày càng lớn và tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm các loại phóng từ bệ mặt đất như DF-21D và DF-26; tên lửa YJ-21 được triển khai trên tàu khu trục và tàu ngầm; cùng nhiều loại tên lửa đạn đạo khác mang theo bởi máy bay ném bom H-6.

Báo cáo cũng đặc biệt lưu ý đến vai trò bổ trợ giữa các loại tên lửa chống hạm chi phí thấp – dùng để làm cạn kiệt hệ thống phòng thủ của cụm tàu sân bay – và các loại tên lửa cao cấp hơn, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ này một cách đáng tin cậy.

Theo đánh giá của nghiên cứu, hiện PLA có thể sở hữu tới 600 tên lửa siêu vượt âm, có khả năng bay với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh và cơ động trong quá trình bay, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí gần như không thể.

Tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ tàu YJ-21. Ảnh: MW.

Trong các mô phỏng, lực lượng Trung Quốc được giả định triển khai các loạt tên lửa phối hợp với số lượng lớn, sử dụng dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ vệ tinh, radar và máy bay không người lái để tạo ra các vùng tác chiến chồng lấn.

Nghiên cứu kết luận rằng, một khi các vùng này được thiết lập xung quanh một cụm tàu sân bay do tàu lớp Gerald Ford dẫn đầu, các tàu chiến Mỹ phải đối mặt với nguy cơ rất cao bị vô hiệu hóa trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề mang tính cấu trúc rộng hơn đang làm suy yếu năng lực phô trương sức mạnh của Mỹ, nhấn mạnh rằng các tài sản có giá trị cao như tàu sân bay, tiêm kích thế hệ thứ 5 và các vệ tinh lớn đều dễ bị tổn thương trước những loại vũ khí tương đối rẻ tiền, có thể được ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc sản xuất với số lượng lớn.

Tên lửa siêu thanh tầm trung DF-27 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Các tàu sân bay lớp Gerald Ford được mô tả trong “Overmatch Brief” là những nền tảng mang tính sống còn, trong đó việc mất chỉ một chiếc cũng có thể làm suy giảm đáng kể sức mạnh không quân sẵn có của Mỹ, biến chúng thành những điểm dễ bị tổn thương. Tài liệu này nhấn mạnh rằng các con tàu trên giữ vai trò trung tâm trong kế hoạch dài hạn của Hải quân Mỹ, với tổng cộng 10 tàu, mỗi chiếc trị giá khoảng 12,8 tỷ USD, hiện đang được lên kế hoạch.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu bật các vấn đề liên quan đến thiết kế lực lượng và năng lực công nghiệp của Mỹ, đồng thời nhắc lại thách thức đến từ phạm vi rất rộng các loại tên lửa tiên tiến và nền tảng phóng mà Trung Quốc đang sở hữu, bao gồm tên lửa siêu vượt âm triển khai từ máy bay ném bom, tiêm kích, tàu ngầm, tàu khu trục, cũng như các bệ phóng tên lửa đạn đạo và hành trình đặt trên mặt đất.

Các kịch bản giao chiến mô phỏng trong nghiên cứu diễn ra gần như trùng khớp với thời điểm Trung Quốc công bố một số loại tên lửa chống hạm siêu vượt âm mới đang trong biên chế tại một cuộc duyệt binh quân sự vào tháng 9, cũng như việc công bố hình ảnh mới vào tháng 11 cho thấy một loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới mang tên DF-27.

Loại tên lửa này được kỳ vọng sẽ mở rộng tầm tấn công chống hạm từ các bệ phóng trên mặt đất lên tới 8.000 km.

Theo MW