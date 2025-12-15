Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an đề nghị truy tố 22 bị can về 5 tội danh:

Ông Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Ông Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín), ông Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, các bị can Võ Sỹ Lực (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su), Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc); Phạm Văn Hiền (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su); Huỳnh Trung Trực (cựu Phó Tổng giám đốc); Phạm Văn Thành (Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Cao su); Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Vietnamnet.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Quang Thung đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng; nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng), hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD, tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị can Lê Y Linh bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỷ đồng; đưa hối lộ số tiền hơn 56 tỷ đồng.

Ông Lê Y Linh cũng bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho ông Lê Quang Thung 11 tỷ đồng; đưa ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su) 45 tỷ đồng; ông Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ TN&MT cũ) 200 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan bị cáo buộc gây thiệt hại nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, bà Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành hưởng lợi cá nhân mỗi người 2,5 tỷ đồng.