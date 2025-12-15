Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội quyết liệt giải quyết ô nhiễm, ùn tắc và dự án treo

Sáng 15/12, Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri 11 phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trong năm 2025. Nhiều vấn đề tồn đọng đã được tích cực tháo gỡ.

Theo Tổng bí thư, những kết quả đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của thành phố, là tiền đề quan trọng để Hà Nội tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.

Tổng bí thư nói Hà Nội cần giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế -xã hội, đổi mới sáng tạo, thu hút vốn đầu tư; cần triển khai mạnh mẽ Luật Thủ đô sửa đổi, triển khai hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố tập trung thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, giải tỏa ách tắc, bảo đảm an toàn, giảm ô nhiễm. Hà Nội cần phải xây dựng quy hoạch, bảo đảm sự phát triển bền vững và công bố công khai rộng rãi để huy động sự tham gia hưởng ứng của toàn dân.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị Hà Nội cần phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải ra môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải từ cơ sở sản xuất… để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Về vấn đề an ninh mạng, quản lý thị trường, hạ tầng số, Tổng bí thư khẳng định đây là con đường để phát triển nhanh đất nước trong giai đoạn hiện nay. Thực tế các nước phát triển trên thế giới đều đã lựa chọn con đường này và đạt được kết quả tốt.

Hà Nội cần phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, cùng đó phải đảm bảo an toàn an ninh mạng; xử lý nghiêm các hình thức kinh doanh hàng nhái, hàng giả trên thị trường online; tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho người dân về trình độ tiếp cận, xử lý, phòng ngừa các tình huống lừa đảo, đấu tranh với lừa đảo, phản động trên không gian mạng. Đây là vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của nhiều cấp, nhiều ngành.

Tập trung vào 5 ưu tiên

Trước việc cử tri phản ánh tình trạng quá tải bệnh viện, lo lắng về việc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, dữ liệu sức khỏe điện tử, Tổng bí thư đề nghị, thành phố và Bộ Y tế triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Về vấn đề miễn viện phí, có thể hiểu là miễn phí các dịch vụ y tế cơ bản của bảo hiểm y tế, nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế, mở rộng danh mục bảo hiểm y tế chi trả cũng như mức đồng chi trả... để người dân đóng bảo hiểm y tế được miễn viện phí nhiều hơn theo từng giai đoạn và điều kiện của đất nước…

Cử tri cũng rất quan tâm đến vấn đề giáo dục và đào tạo, do đó, Tổng bí thư yêu cầu, thành phố tiếp tục triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thành phố đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm trường lớp khang trang, an toàn, hiện đại; rà soát chương trình dạy học theo hướng tinh giản, thực chất, thiết thực hơn; tăng cường kỷ cương, minh bạch, phòng chống tiêu cực trong thi cử, tuyển sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thủ tục, giảm áp lực hành chính cho giáo viên và phụ huynh.

Tổng bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại 11 phường ở Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Đối với một số dự án treo, hạ tầng số chưa đồng bộ, thông tin dự báo thiên tai, Tổng bí thư nhấn mạnh thành phố cần phân loại, xử lý dứt điểm các dự án treo; đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ, nhất là các khu nguy hiểm; đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, hạ tầng dữ liệu; hoàn thiện hệ thống cảnh báo thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là những vấn đề kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần có lộ trình, rõ người chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả trước cử tri.

Về một số định hướng lớn của thành phố Hà Nội, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tập trung vào 5 ưu tiên (Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá hạ tầng giao thông – đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn).

Chính quyền địa phương 2 cấp phải thực sự linh hoạt, hiệu quả, gần dân – sát dân – vì dân, với cam kết tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ mà cử tri nêu.

Tổng bí thư khẳng định những ý kiến của cử tri vừa thể hiện sự kỳ vọng của nhân dân, vừa là động lực để thành phố và các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt hơn.