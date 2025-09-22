Hé lộ bức thư ông Maduro gửi ông Trump sau vụ Mỹ tấn công "tàu ma túy"

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã viết thư cho Donald Trump chỉ vài ngày sau khi Mỹ tấn công một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy khiến 11 người chết.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã viết thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài ngày sau khi Washington tiến hành một cuộc tấn công vào một chiếc tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy, trong đó 11 người Venezuela thiệt mạng, và đề nghị tiến hành đối thoại trực tiếp với đặc phái viên Richard Grenell.

Bức thư, do Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez chia sẻ trên Telegram và được một nguồn tin của Mỹ xác nhận, đã bác bỏ cáo buộc ông Maduro liên quan đến hoạt động buôn ma túy. Ông gọi đây là “tin giả được lan truyền qua nhiều kênh truyền thông” và bày tỏ mong muốn có một “cuộc trao đổi thẳng thắn và trực tiếp với đặc phái viên của ngài”.

Bức thư, có chữ ký của ông Maduro, đề ngày 6/9 – bốn ngày sau cuộc tấn công của Mỹ khiến 11 người Venezuela thiệt mạng trên con tàu mà Washington khẳng định được dùng để vận chuyển ma túy.

Tuần trước, Mỹ tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào các tàu cao tốc, nâng tổng số người chết lên hơn một chục “nghi phạm buôn ma túy”. Tuy nhiên, Nhà Trắng đến nay vẫn chưa cung cấp bằng chứng hoặc dữ liệu tình báo xác thực cho thấy những người thiệt mạng thực sự là tội phạm.

Khi được hỏi hôm Chủ nhật vừa qua, ông Trump từ chối xác nhận liệu ông có nhận được thư của ông Maduro hay không, chỉ nói ngắn gọn: “Chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra với Venezuela”.

Phía đặc phái viên Grenell và chính phủ Venezuela đều từ chối bình luận về bức thư.

Chính quyền Trump từ lâu cáo buộc ông Maduro là một trong những “ông trùm ma túy lớn nhất thế giới”, hợp tác với các băng đảng để tuồn cocaine pha fentanyl vào Mỹ. Hồi tháng 8, Washington đã tăng gấp đôi khoản tiền thưởng cho việc bắt giữ ông Maduro, từ 25 triệu USD lên 50 triệu USD. Trong khi đó, Venezuela cực lực phản đối cáo buộc này.

Căng thẳng leo thang giữa hai nước đã khiến Mỹ điều tàu chiến tới khu vực, với lý do “chống buôn ma túy”, trong khi Caracas cáo buộc đây là âm mưu thay đổi chế độ. Đáp trả, Venezuela đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự, phô diễn tiêm kích do Nga chế tạo và tuyên bố huy động hàng triệu dân quân.

Trong thư, ông Maduro khẳng định đã gửi tới Mỹ “các dữ liệu thuyết phục về sản xuất và buôn bán ma túy…chứng minh Venezuela là lãnh thổ không có sản xuất ma túy”. Ông viết: “Tôi trân trọng mời ngài, thưa Tổng thống, thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng và hiểu biết lẫn nhau trên toàn châu lục”.

Ông Grenell – cựu Đại sứ Mỹ tại Đức – trong năm nay đã nhiều lần gặp gỡ ông Maduro để thương lượng việc trao trả các công dân Mỹ bị Venezuela giam giữ, đổi lại việc Washington chuyển hàng trăm người di cư Venezuela tới El Salvador.

Tuần trước, ông Grenell công khai kêu gọi giảm leo thang đối đầu, bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ và Venezuela “vẫn có thể đạt được một thỏa thuận” để tránh nguy cơ xung đột.

Theo CNN