Điều 2.500 lính, tiêm kích Nga Su-30: Venezuela thách thức hạm đội Mỹ trên biển Caribe

Venezuela đã phát động 3 ngày tập trận quân sự và phô diễn các máy bay tiêm kích do Nga sản xuất, nhằm gửi thông điệp răn đe Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Washington triển khai tàu chiến tới vùng Caribe.

Hơn 2.500 binh sĩ đã được huy động tới đảo La Orchila trên biển Caribe của Venezuela để tham gia cuộc tập trận mang tên “Caribe có chủ quyền 200” (Sovereign Caribbean 200), bao gồm các hoạt động tác chiến trên không, trên biển và trên bộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết trên kênh truyền hình quốc gia VTV rằng có 12 tàu hải quân thuộc nhiều lớp và loại khác nhau, 22 máy bay cùng khoảng 20 xuồng sẽ tham gia. Truyền hình nhà nước đồng thời phát sóng hình ảnh tàu đổ bộ và binh sĩ tiến vào bãi biển, trong khi các chiến hạm di chuyển ngoài khơi và tiêm kích lượn qua trên biển.

Ngoài ra, Venezuela cũng phô diễn nhiều máy bay tiêm kích Nga được trang bị tên lửa chống hạm. Ông Padrino mô tả cuộc tập trận khai màn hôm thứ Tư là một phần trong phản ứng của Venezuela trước việc Mỹ triển khai tàu chiến đến khu vực.

Washington khẳng định các tàu này – gồm 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tuần dương hạm Lake Erie, tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima và một tàu ngầm hạt nhân – đang làm nhiệm vụ chống buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, Tổng thống Nicolás Maduro lại cho rằng động thái này nhằm “thay đổi chế độ” ở Caracas.

Mỹ trước đó từng cáo buộc ông Maduro dính líu đến hoạt động buôn ma túy và treo thưởng 50 triệu USD cho ai bắt giữ ông. Trong khi đó, chính quyền Caracas tuyên bố đã triển khai hàng triệu dân quân khắp đất nước, với cảnh báo của ông Maduro hồi tháng trước rằng: “Không đế quốc nào có thể chạm tới mảnh đất thiêng liêng của Venezuela”.

Các tài sản quân sự mà Mỹ triển khai tới vùng Caribe. Ảnh: CNN.

Cuộc tập trận bắt đầu chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã đánh chìm tổng cộng 3 con tàu ở Caribe, cáo buộc chúng vận chuyển ma túy từ Venezuela.

Theo Mỹ, con tàu đầu tiên – bị cáo buộc có liên hệ với băng đảng Tren de Aragua của Venezuela – bị tấn công hôm 2/9, khiến 11 người thiệt mạng. Hôm đầu tuần, ông Trump công bố một cuộc tấn công thứ hai nhằm vào những kẻ bị cho là “khủng bố ma túy”, khiến 3 người thiệt mạng. Tới hôm thứ Ba, ông Trump nói thêm: “Thực ra chúng tôi đã hạ 3 tàu, không phải 2. Nhưng các bạn chỉ nhìn thấy 2”.

Tiêm kích Nga trong kho vũ khí Venezuela

Cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi Venezuela công bố hôm đầu tuần những hình ảnh tiêm kích Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất, được trang bị tên lửa chống hạm.

Không quân Venezuela đăng tải video trên Instagram cho thấy các máy bay này, trước tiên xuất hiện trên mặt đất với những quả tên lửa treo dưới cánh, sau đó bay trên không. CNN xác nhận một phần đoạn video này từng được chia sẻ trên mạng xã hội từ năm 2024, nhưng chưa rõ những hình ảnh còn lại được quay khi nào.

Theo bài đăng, các tiêm kích thuộc nhóm tiêm kích số 13 “Sư tử”, được trang bị dòng Sukhoi Su-30MK2 của Nga.

Một báo cáo từ Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ cho biết Venezuela đã mua một số lượng không xác định tên lửa từ Nga, được chuyển đến nước này trong giai đoạn 2007–2008. Ngoài ra, theo đánh giá năm 2024 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Venezuela hiện có cả phiên bản tên lửa Kh-31 chống hạm và chống radar, cùng với tổng cộng 21 tiêm kích Su-30MK2. Tuy nhiên, chưa rõ bao nhiêu chiếc còn hoạt động trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài hơn một thập kỷ qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kho vũ khí của nước này.

Hôm thứ Ba, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Richard Grenell, vẫn bày tỏ tin tưởng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận với Venezuela để tránh xung đột.

Theo CNN