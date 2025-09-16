Ông Trump ra lệnh tiêu diệt "tàu ma túy" thứ hai của Venezuela, 3 người chết

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 15/9 rằng quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công vào một con tàu bị cáo buộc là thuộc băng nhóm ma túy Venezuela đang hướng đến Mỹ. Đây là đòn tấn công thứ hai trong những tuần gần đây nhằm vào các tàu nghi ngờ buôn lậu ma túy.

Ông cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, đồng thời khẳng định nó diễn ra trên vùng biển quốc tế. Ông Trump không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh con tàu này chở ma túy.

“Sáng nay, theo lệnh của tôi, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành đòn tấn công thứ hai nhằm vào các băng nhóm buôn ma túy cực kỳ bạo lực và khủng bố ma túy, vốn đã được xác định chắc chắn, trong khu vực trách nhiệm của Southcom (Bộ Tư lệnh phía Nam)”, ông Trump viết trên mạng Truth Social.

“Những băng nhóm buôn ma túy cực kỳ bạo lực này đe dọa an ninh quốc gia Mỹ, chính sách đối ngoại và các lợi ích trọng yếu của Mỹ”, ông nói thêm. Southcom là Bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Mỹ, phụ trách 31 quốc gia tại Nam và Trung Mỹ cũng như vùng Caribe.

Bài đăng kèm theo một đoạn video dài gần 30 giây, được đánh dấu “Không mật” ở phía trên, dường như cho thấy một con tàu trên biển phát nổ và bốc cháy.

Sau đó trong ngày, ông Trump nói: “Chúng tôi có bằng chứng, chỉ cần nhìn vào hàng hóa văng tung tóe khắp đại dương – những bao tải lớn chứa cocaine và fentanyl”.

Hãng tin Reuters đã kiểm tra ban đầu đoạn video bằng công cụ phát hiện AI, nhưng vì video bị làm mờ một phần nên chưa thể xác nhận liệu có bị chỉnh sửa hay không. Việc xác minh chi tiết vẫn đang tiếp tục.

Bộ Truyền thông Venezuela chưa phản hồi ngay trước vụ việc.

Quân đội Mỹ gia tăng hiện diện tại Caribe

Đợt tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe phía nam. 5 chiếc tiêm kích F-35 đã hạ cánh xuống Puerto Rico vào thứ Bảy sau khi chính quyền Trump điều động 10 máy bay tàng hình đến khu vực này.

Hiện có ít nhất 7 tàu chiến Mỹ và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hiện diện tại khu vực.

Phát biểu với phóng viên hôm đầu tuần, ông Trump ám chỉ các chiến dịch tương tự cũng có thể diễn ra trên đất liền để ngăn chặn buôn lậu ma túy: “Khi họ đi bằng đường bộ, chúng tôi cũng sẽ chặn lại giống như cách chúng tôi đã chặn tàu. Nhưng có lẽ chỉ cần nói ra, chuyện đó sẽ không xảy ra”.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng khẳng định trên mạng X rằng quân đội Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch rộng khắp: “Chúng tôi sẽ truy dấu, tiêu diệt và triệt phá mạng lưới của họ trên toàn bán cầu – vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn”.

Ông Trump còn ra lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh – quyết định này cần Quốc hội thông qua. Khi đó, chức danh của ông Hegseth cũng sẽ đổi thành “Bộ trưởng Chiến tranh”.

Venezuela phản ứng dữ dội

Chỉ vài giờ trước khi ông Trump đăng tải thông tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lên án các vụ việc gần đây là “hành động gây hấn” của Mỹ, đồng thời cho biết liên lạc giữa hai chính phủ gần như đã chấm dứt.

Washington vẫn chưa công bố nhiều chi tiết về vụ tấn công đầu tiên hôm 2/9, mặc dù các nghị sĩ Mỹ yêu cầu chính quyền giải thích. Nhà Trắng khi đó cáo buộc những người trên thuyền là thành viên băng đảng Venezuela Tren de Aragua và cho biết có 11 người thiệt mạng.

Lầu Năm Góc chưa từng xác nhận loại ma túy nào được vận chuyển, khối lượng bao nhiêu, hay loại vũ khí gì đã được dùng trong vụ tấn công.

Một số quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng con thuyền bị đánh hôm 2/9 dường như đang quay đầu khi bị tấn công – chi tiết này khiến nhiều chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi về tính hợp pháp của vụ việc.

Ông Trump khi đó cũng chia sẻ đoạn video cho thấy một xuồng cao tốc phát nổ trên biển. Một quan chức Venezuela sau đó nghi ngờ video này được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính phủ Venezuela, vốn đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ để chống buôn lậu ma túy, phủ nhận cáo buộc rằng các nạn nhân thuộc băng Tren de Aragua.

Ông Maduro nhiều lần tố Mỹ tìm cách lật đổ ông. Tháng trước, Washington đã tăng gấp đôi mức thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD, với cáo buộc ông dính líu đến ma túy và các nhóm tội phạm.

Quyết định đánh chìm tàu nghi buôn ma túy thay vì bắt giữ và xét xử được đánh giá là cực kỳ bất thường. Theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội, nhưng với tư cách Tổng tư lệnh, các đời Tổng thống Mỹ vẫn thường tiến hành các cuộc tấn công ở nước ngoài mà không cần Quốc hội thông qua.

Theo Reuters, RT