Mỹ thúc đẩy liên minh Pax Silica nhằm giải quyết cơn khát chip nhớ toàn cầu

Chính phủ Mỹ đang nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu thông qua một liên minh chuỗi cung ứng với các đồng minh tại Châu Á, Châu Âu và Trung Đông. Trao đổi với Nikkei Asia bên lề hội nghị toàn cầu của Viện Milken năm 2026, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ - Jacob Helberg cho biết sáng kiến Pax Silica đã được triển khai nhằm đảm bảo an ninh cho các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản thiết yếu.

Mục tiêu chính của liên minh này là xây dựng mạng lưới cung ứng bền vững và giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Hiện đã có 14 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Philippines tham gia, trong khi Na Uy dự kiến sẽ chính thức gia nhập ngay trong tuần này.

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ đang trở nên trầm trọng hơn khi ngành công nghiệp bán dẫn không kịp đáp ứng nhu cầu tăng vọt từ làn sóng trí tuệ nhân tạo. Điều này gây áp lực lớn lên các tập đoàn công nghệ ở mọi quy mô, từ những nhà sản xuất linh kiện chuyên dụng cho đến các gã khổng lồ như Apple.

Chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump xác định việc khắc phục cuộc khủng hoảng chip nhớ là ưu tiên hàng đầu. Mỹ dự định tận dụng khuôn khổ của Pax Silica để thúc đẩy các dự án hợp tác song phương và đa phương với những đồng minh Châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc. Phía Mỹ bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các công ty hàng đầu như Samsung và SK Hynix để sớm xoay chuyển tình thế hiện nay.

Một ví dụ điển hình cho sự hợp tác này là khu phức hợp công nghiệp rộng hơn 1.600 hécta đang được thiết lập trên đảo Luzon tại Philippines. Dự kiến cuối tháng này, một phái đoàn gồm các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ sẽ đến đây để thảo luận chi tiết về việc sử dụng khu công nghiệp khổng lồ này.

Hiện tại, quy mô đất dành cho sản xuất chip hoặc tinh chế khoáng sản vẫn đang được cân nhắc, nhưng Washington khẳng định chip nhớ chắc chắn sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược tại đây. Nếu không thể đạt được thỏa thuận tại Philippines, Mỹ sẵn sàng tìm kiếm đối tác thay thế để đảm bảo nguồn cung chip nhớ ổn định cho chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh vào giữa tháng năm để gặp Chủ tịch nước Trung Quốc - Tập Cận Bình. Các vấn đề về chuỗi cung ứng, bao gồm kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn và đất hiếm, chắc chắn sẽ là nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm.

Phía Mỹ khẳng định rằng chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh Washington đang nắm giữ nhiều lợi thế và sự lựa chọn nhờ việc củng cố vị thế ở nhiều tầng khác nhau trong chuỗi cung ứng. Ngay cả khi kết quả cuộc gặp có ra sao, các sáng kiến như Pax Silica nhằm giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ để đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia bền vững.

Theo Nikkei Asia