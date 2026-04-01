Chiến tranh Iran và cơn sốt AI khiến chi phí chuỗi cung ứng điện tử tăng vọt

Chi phí trên toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử đang tăng mạnh khi cuộc chiến tại Iran kết hợp với nhu cầu trí tuệ nhân tạo bùng nổ và sự hạn chế về năng lực sản xuất đã đẩy giá mọi mặt hàng từ bảng mạch in, tia laser đến bao bì và chi phí vận chuyển lên cao. Các giám đốc thu mua cho biết họ đang ngập trong những thông báo tăng giá và hạn chế nguồn cung từ các nhà cung cấp tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.

Các linh kiện bị ảnh hưởng giờ đây đã vượt xa tình trạng khan hiếm chip nhớ và bộ vi xử lý trung tâm kéo dài bấy lâu nay. Một quản lý chuỗi cung ứng chia sẻ với Nikkei Asia rằng mọi thứ đang trở nên đắt đỏ hơn sau khi nhận được hàng loạt thông báo điều chỉnh giá đối với các vật liệu nhựa, nhựa thông và cảm biến ngay trong tháng 3.

Tập đoàn STMicroelectronics của Châu Âu đã thông báo cho khách hàng về việc điều chỉnh giá bắt đầu từ tháng 4 với lý do chi phí nguyên vật liệu, năng lượng và vận tải tăng cao cùng các khoản phí bổ sung để đảm bảo năng lực sản xuất tại các đơn vị đóng gói chip. Tương tự, nhà sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu Nhật Bản là Murata Manufacturing cũng buộc phải tăng giá nhiều dòng sản phẩm do giá các nguyên liệu thô như bạc tăng vọt.

Tại Trung Quốc, Kingboard Laminates Group, nhà cung cấp vật liệu đồng mạ laminate lớn nhất thế giới, đã thông báo tăng 10 phần trăm giá vật liệu và phí gia công với hiệu lực tức thì nhằm phản ánh chi phí hóa dầu leo thang do xung đột bùng phát tại Iran. Việc tăng giá này diễn ra trong bối cảnh giá dầu duy trì trên mức 100 USD mỗi thùng và các kim loại quan trọng như đồng và nhôm đang giao dịch ở mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Theo khảo sát của hiệp hội ngành bán dẫn toàn cầu SEMI, gần 70% công ty thành viên xác định chi phí thu mua tăng do giá nguyên liệu thô là thách thức chính của họ trong năm nay. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm các linh kiện điện tử ít tên tuổi nhưng quan trọng như tia laser EML dùng trong bộ thu phát và các loại bảng mạch in đặc biệt cũng đang gây đau đầu cho giới điều hành.

Thời gian chờ đợi để nhận bảng mạch in đã kéo dài từ 6 tuần lên tới 6 tháng do những hạn chế nghiêm trọng về nguồn cung. Unimicron, nhà cung cấp đế chip lớn nhất thế giới, cho biết đã thực hiện nhiều đợt tăng giá kể từ cuối năm 2025 và vừa triển khai một đợt điều chỉnh lớn hơn trong quý đầu năm 2026.

Hệ quả trực tiếp của tình trạng này là giá các sản phẩm đầu cuối như máy tính xách tay và thiết bị công nghệ cũng leo thang. Lãnh đạo tập đoàn Asus cho biết giá các mẫu máy mới sẽ tăng từ 25 đến 30% trong quý 2 năm nay và đây là tình hình chung của toàn ngành máy tính. Được biết, một thanh ram 32GB từng có giá khoảng 93 USD vào năm ngoái thì nay đã vọt lên hơn 600 USD.

Mẫu máy tính AI mới nhất của Asus cũng được tung ra với mức giá khởi điểm cao hơn nhiều so với các thế hệ trước. Áp lực chi phí còn lan rộng sang cả ngành bao bì và quản lý năng lượng khi giá nhựa cơ bản và thùng chứa cũng tăng mạnh. Các chuyên gia dự báo năm 2026 sẽ là một năm đầy rẫy lạm phát và nếu xung đột ở Trung Đông tiếp diễn, tác động sẽ không chỉ dừng lại ở đồ điện tử mà còn ảnh hưởng đến các vật dụng sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Theo Nikkei Asia