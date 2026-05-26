Đà Nẵng hợp tác triển khai OIF, kết nối chính sách và công nghệ

DISSC và GOE Alliance ký thỏa thuận triển khai Open Innovation Framework (OIF) tại Đà Nẵng, tạo mô hình kết nối chính sách, nguồn vốn và công nghệ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Sáng 26/5, tại Đà Nẵng, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 - "Danang Venture and Angel Summit 2026" (DAVAS 2026) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của đại diện Bộ KHCN, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng hơn 30 quỹ đầu tư trên thế giới cùng hàng trăm đại diện các doanh nghiệp, startup và các nhà quản lý, chuyên gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố đang đẩy mạnh triển khai các định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57, đồng thời tăng cường thu hút nguồn lực xã hội phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững. DAVAS được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn và công nghệ cho các dự án khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (Global On-chain Economy Alliance - GOE- Alliance) đã ký kết hợp tác triển khai Khung đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Framework - OIF) nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh tế số tại Đà Nẵng.

Đây là mô hình hợp tác kết nối ba yếu tố: chính sách công, nguồn vốn tư nhân và công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ số như blockchain (on-chain), trong một cấu trúc vận hành có tổ chức.

Theo nội dung hợp tác, hai bên hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm triển OIF; thu hút và ươm tạo doanh nghiệp tham gia nền kinh tế on-chain; thúc đẩy mô hình hợp tác giữa cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế trong phát triển hệ sinh thái kinh tế số; xây dựng các khung tiêu chuẩn ngành phục vụ cơ chế sandbox và đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện và hoạt động kết nối quốc tế nhằm hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và lan tỏa hình ảnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng ra thị trường toàn cầu.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc DISSC cho biết việc triển khai OIF nhằm rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới.

Việc hình thành OIF diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng được trao một số cơ chế đặc thù về phát triển kinh tế số. Các nghị quyết của Quốc hội đã mở đường cho thành phố triển khai cơ chế sandbox có kiểm soát trong một số lĩnh vực như tài sản số, thanh toán và thị trường carbon. Điều này tạo điều kiện để thử nghiệm các mô hình chính sách mới trong phạm vi giới hạn.

Ông Khoa Nguyễn, Tổng Thư ký GOE Alliance, OIF được thiết kế như một cơ chế phối hợp định kỳ giữa doanh nghiệp, tổ chức công nghệ và cơ quan quản lý. Các nhóm tham gia sẽ cùng xây dựng đề xuất chính sách, mô hình thử nghiệm và các ứng dụng thực tiễn có thể triển khai.

"Chúng tôi không chỉ giới thiệu một ý tưởng mà hướng tới triển khai các cơ chế thực tế. Đà Nẵng đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi về chính sách, định hướng phát triển và môi trường sống để thu hút nguồn lực đổi mới sáng tạo. OIF được kỳ vọng sẽ giúp kết nối và khai thác hiệu quả các điều kiện này", đại diện GOE Alliance nhấn mạnh.