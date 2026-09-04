Hàn Quốc tính triển khai khí tài quân sự tới eo biển Hormuz

Hàn Quốc đang chuẩn bị phương án đưa khí tài quân sự tới eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ tự do hàng hải, với mục tiêu triển khai trước cuối năm.

Hàn Quốc đang chuẩn bị các phương án triển khai khí tài quân sự nhằm hỗ trợ hoạt động bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, với mục tiêu có thể đưa lực lượng tới khu vực này trước cuối năm, truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm 3/9, dẫn các nguồn tin chính phủ và quân đội.

Theo một số hãng truyền thông Hàn Quốc, chính phủ nước này đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xin Quốc hội phê chuẩn kế hoạch triển khai. Một phương án đang được xem xét là trình kiến nghị đồng ý triển khai lực lượng lên Quốc hội ngay trong tháng này, sau khi được Nội các xem xét.

Các nguồn tin cho biết Seoul đang cân nhắc nhiều lựa chọn, trong đó có việc điều một máy bay tuần tra hàng hải, tàu hỗ trợ hậu cần hoặc đơn vị phát hiện và rà phá thủy lôi tới khu vực eo biển Hormuz.

Hàn Quốc cũng được cho là đang trao đổi với Mỹ, Anh và Pháp về quy mô cũng như hình thức đóng góp phù hợp nếu quyết định triển khai được đưa ra.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết Seoul mới chỉ thảo luận các phương án thực tế để đóng góp vào việc duy trì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Văn phòng này bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ đã chốt phương án triển khai, khẳng định những báo cáo như vậy là “khác với sự thật”.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới, kết nối vùng Vịnh với Vịnh Oman và Biển Arab. Đây cũng là tuyến vận chuyển năng lượng đặc biệt quan trọng đối với thị trường toàn cầu, khiến mọi nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng hải tại đây đều có thể gây tác động lớn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 8 rằng Washington đã thu hẹp quy mô một số cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, một phần vì Seoul từ chối hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Theo Reuters