Thông tin cá nhân của 153 triệu người Mỹ, Canada bị rò rỉ, Bộ trưởng Chiến tranh cũng là nạn nhân

Theo các trang truyền thông công nghệ Mỹ, thông tin từ hơn 153 triệu bằng lái xe cùng nhiều loại giấy tờ quan trọng khác của người dân Mỹ và Canada gần đây đã bị rao bán công khai trên web đen (Dark Web).

Thông tin nhạy cảm của 153 triệu người bị rao bán

Những dữ liệu chứa thông tin riêng tư đặc biệt nhạy cảm này được niêm yết với giá 100 USD cho mỗi hồ sơ. Nguồn rò rỉ được cho là xuất phát từ IDScan.net - một nhà cung cấp dịch vụ xác thực danh tính cho nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Nhà báo chuyên viết về mảng an ninh mạng Brian Krebs là người đầu tiên phanh phui dịch vụ giao dịch bất hợp pháp có tên "Nexus" này. Theo các báo cáo, Nexus từng được quảng cáo rầm rộ trên Exploit — một diễn đàn về hoạt động tội phạm mạng ở Nga. Để chứng minh tính xác thực của dữ liệu, kẻ đăng bài thậm chí còn công khai bản quét bằng lái xe của chính Krebs làm mẫu miễn phí khi ông thử.

Số lượng dữ liệu bị rò rỉ lần này cực kỳ lớn và đa dạng. Bên cạnh 153 triệu bằng lái xe, danh sách này còn bao gồm: 10 triệu thẻ căn cước thông thường, 1,9 triệu giấy tờ du lịch, 1,3 triệu bằng lái xe quốc tế, 579.000 thẻ bảo hiểm y tế, 429.000 thẻ ra vào dùng chung (CAC) của quân đội và chính phủ, 91.000 thẻ cư trú cùng 77.000 hồ sơ cấp phép lao động.

Nhà báo Brian Krebs - người phanh phui vụ việc. Ảnh:

Khi tiến hành tra cứu trên cơ sở dữ liệu này, nhà báo Krebs đã phát hiện ra thông tin cá nhân của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khi ông thử tìm mua. Việc lộ lọt thông tin của một quan chức nắm giữ vị trí cốt lõi trong bộ máy an ninh quốc gia đã dấy lên lo ngại sâu sắc trong giới quân sự và các cơ quan an ninh Mỹ.

Qua điều tra, vụ rò rỉ dường như có liên quan đến IDScan.net — một nhà cung cấp dịch vụ xác thực danh tính có trụ sở tại bang Louisiana. Theo thông tin chính thức từ công ty, hệ thống xác thực AI cao cấp do họ phát triển xử lý khoảng 21 triệu giấy tờ tùy thân mỗi tháng, sử dụng công nghệ hồng ngoại (IR) và tia cực tím (UV) để chống làm giả. Khách hàng của công ty bao gồm nhiều gã khổng lồ như hãng cho thuê xe Hertz, tập đoàn chuyển phát nhanh FedEx hay chuỗi bán lẻ trò chơi điện tử GameStop.

Hiện tại, người dùng khi truy cập vào trang web của Nexus chỉ nhận được thông báo lỗi. Người phát ngôn của IDScan.net khi trả lời phỏng vấn của Krebs đã xác nhận công ty đang tiến hành điều tra khẩn cấp về vụ nghi vấn rò rỉ dữ liệu này.

Sự cố này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo từ các chuyên gia an ninh và vấn đề bảo mật quyền riêng tư.

Dữ liệu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được rao bán với giá 100 USD. Ảnh: Sinovision.

Giới chuyên gia chỉ ra rằng bằng lái xe chứa ảnh chụp, địa chỉ, ngày sinh cũng như bản quét hồng ngoại và tia cực tím của chủ sở hữu, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để mạo danh đăng ký tín dụng hoặc mở tài khoản ngân hàng. Đối với những người thuộc Chương trình bảo vệ nhân chứng (WPP) hay các nạn nhân đang chạy trốn khỏi bạo lực gia đình, việc rò rỉ những thông tin này có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của họ.

Đại diện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã xác nhận với nhà báo Krebs rằng cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ nghi vấn rò rỉ dữ liệu liên quan đến IDScan.net.

Chi tiết về cơ sở dữ liệu "Nexus" trên Dark Web

Để thuyết phục các hacker khác bỏ ra $100 cho mỗi hồ sơ, kẻ rao bán trên diễn đàn Exploit đã dựng một công cụ tìm kiếm cho phép gõ tên để "xem trước" (preview) thông tin. Ký giả Brian Krebs đã tra thử tên mình và ông Pete Hegseth (Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ) thì hệ thống ngay lập tức trả kết quả hình ảnh bằng lái xe cùng toàn bộ mã vạch, thông số cá nhân chính xác.

Tầm nguy hiểm của dữ liệu UV/IR: Việc lộ hình ảnh quét tia cực tím (UV) và hồng ngoại (IR) cực kỳ nguy hiểm. Các yếu tố này vốn được thiết kế để chống làm giả giấy tờ. Khi hacker có trong tay bản quét UV/IR gốc, chúng có thể in và chế tạo bằng lái hoặc CCCD giả hoàn hảo để qua mặt các máy quét an ninh vật lý lẫn các thuật toán eKYC (định danh khách hàng điện tử) của ngân hàng.

Truyền thông Mỹ đưa tin về vụ việc. Ảnh: Cnews.

Tác động an ninh và với các bên liên quan

Nguy cơ mạo danh quy mô lớn: Kẻ xấu có thể dùng tập dữ liệu này để thực hiện hành vi “SIM swapping” (cướp SIM), vay tín dụng đen, mở tài khoản ngân hàng ngầm, hoặc giả mạo hồ sơ xin việc với 77.000 giấy phép lao động bị lộ.

Tạo thành mối đe dọa an ninh quốc gia: Việc lộ thẻ căn cước thông minh CAC (Common Access Card) của hơn 429.000 nhân sự quân đội và chính phủ Mỹ, tạo điều kiện cho kẻ thù của Mỹ thực hiện các chiến dịch tấn công giả mạo (phishing) nâng cao hoặc xâm nhập trái phép vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Phản ứng của FBI và pháp lý: FBI hiện đã niêm phong và phối hợp hạ gỡ trang "Nexus", đồng thời mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào IDScan.net về khả năng vi phạm các quy định bảo mật dữ liệu nghiêm trọng. Nhiều khả năng IDScan.net sẽ phải đối mặt với các vụ kiện tập thể từ người tiêu dùng.

Theo Sinovision