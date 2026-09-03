Trung Quốc trang bị cho pháo phản lực tầm xa nhất thế giới loại đạn nổ "mưa thép" mới

Lục quân Trung Quốc vừa hé lộ thêm một cách thức mà kho vũ khí tầm xa ngày càng đa dạng của lực lượng này có thể được sử dụng trong một cuộc xung đột tiềm tàng, thông qua màn trình diễn loại đạn nổ trên không được mô tả là “Steel Rain” (Mưa thép) dành cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt PCL-191.

Đoạn video được công bố cho thấy nhiều quả rocket phát nổ giữa không trung phía trên một thao trường, sau đó tạo ra lượng lớn mảnh kim loại tốc độ cao phủ xuống khu vực bên dưới.

Khác với các loại đầu đạn được thiết kế để xuyên phá công sự kiên cố, loại đạn mới dường như tập trung vào việc chế áp nhân lực và các phương tiện, thiết bị chỉ được bảo vệ ở mức hạn chế.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của loại đạn này có thể mở rộng đáng kể nhóm mục tiêu mà PCL-191 có khả năng đối phó.

PCL-191 là hệ thống pháo phản lực tầm xa có tính cơ động cao, được thiết kế theo kiến trúc mô-đun và có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau. Các cấu hình từng được Trung Quốc công khai cho thấy hệ thống có thể phóng rocket cỡ 300 mm và 370 mm. Bệ phóng mô-đun lớn hơn cũng có khả năng tích hợp các loại vũ khí thuộc nhóm tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Theo các ước tính được công bố, tầm bắn của các loại đạn dành cho PCL-191 dao động khá rộng. Những rocket cỡ nhỏ có thể đạt khoảng 150 km, trong khi rocket 370 mm được cho là có tầm bắn khoảng 280-350 km. Với các tên lửa chiến thuật lớn hơn, một số đánh giá đưa tầm bắn lên khoảng 500 km.

Tuy nhiên, thông số chính xác của loại đạn nổ trên không vừa được trình diễn vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Hệ thống pháo phản lực PCL-191 của Trung Quốc trong cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025". Ảnh: MW.

“Mưa thép” nhắm vào những mục tiêu khó nhìn thấy

Giá trị của đầu đạn phân mảnh nổ trên không nằm ở khả năng tác động tới nhân lực và thiết bị đang hoạt động bên ngoài các công trình kiên cố.

Nhóm mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm các kíp vận hành radar, phương tiện thông tin liên lạc, đơn vị phòng không, đội ngũ bảo dưỡng, lực lượng hậu cần và những thành phần quân sự khác buộc phải hoạt động bên ngoài công sự trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều này có thể khiến loại đạn trên đặc biệt đáng chú ý trong kịch bản xung đột lớn tại eo biển Đài Loan.

Thay vì tìm cách phá hủy hoàn toàn từng cơ sở quân sự, lực lượng pháo binh Trung Quốc có thể tập trung làm gián đoạn mạng lưới nhân lực và thiết bị giúp các cơ sở đó duy trì hoạt động.

Một hệ thống radar không thể vận hành lâu dài nếu thiếu nhân sự điều khiển và bảo dưỡng. Máy bay cần đội ngũ mặt đất để tiếp nhiên liệu và chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. Các khẩu đội tên lửa phải duy trì liên lạc với mạng lưới chỉ huy, trong khi đường băng và cơ sở hạ tầng bị hư hại cũng cần được sửa chữa để tiếp tục sử dụng.

Theo cách tiếp cận này, một loại vũ khí có khả năng bao phủ khu vực tương đối rộng có thể được sử dụng để gây tổn thất và tạm thời làm gián đoạn các hoạt động nói trên mà không nhất thiết phải phá hủy hoàn toàn những công trình kiên cố bên dưới.

Cơ động và khả năng thay đổi loại đạn

Khả năng cơ động là một yếu tố quan trọng trong cách PCL-191 có thể được sử dụng.

Hệ thống được đặt trên khung gầm bánh lốp, cho phép nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi khai hỏa. Thay vì phụ thuộc vào những trận địa pháo cố định quy mô lớn, các bệ phóng có thể được triển khai từ nhiều vị trí phân tán.

Kiến trúc mô-đun của PCL-191 cũng cho phép lựa chọn các loại đạn khác nhau tùy theo đặc điểm mục tiêu. Điều này tạo ra một tổ hợp năng lực từ chế áp mục tiêu trên diện rộng tới các cuộc tấn công chính xác ở khoảng cách xa, cùng được triển khai trên một dòng bệ phóng.

Sự kết hợp giữa tầm bắn, tính cơ động và khả năng sử dụng nhiều loại đạn khiến PCL-191 trở thành một thành phần đáng chú ý trong năng lực hỏa lực tầm xa của Lục quân Trung Quốc.

Hệ thống này cũng không phải lần đầu xuất hiện trong các cuộc diễn tập liên quan tới kịch bản eo biển Đài Loan. PCL-191 từng được trình diễn trong các cuộc tập trận mô phỏng tình huống liên quan đến Đài Loan, trong đó có các cuộc diễn tập quy mô lớn quanh hòn đảo vào tháng 12/2025.

Việc Trung Quốc tiếp tục giới thiệu những loại đạn mới cho PCL-191 cho thấy xu hướng mở rộng đáng kể tính linh hoạt của các hệ thống hỏa lực tầm xa, với mục tiêu không chỉ đánh vào các cơ sở quân sự mà còn tìm cách làm gián đoạn những mạng lưới nhân lực, phương tiện và hậu cần giúp chúng hoạt động.

Theo MW