Honda “đại phẫu” cắt giảm chi phí để nghênh chiến ô tô giá rẻ Trung Quốc

Theo tin từ Reuters, Honda Motor có kế hoạch cắt giảm hơn 9,4 tỷ USD chi phí trong 4 năm tới, đồng thời đã yêu cầu các nhà cung cấp hạ giá bán mạnh mẽ nhằm đối phó với sức ép cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc.

Tài liệu nội bộ do Reuters thu thập cho thấy Honda đã đặt mục tiêu cắt giảm 30% chi phí ở 3 nhóm linh kiện chính gồm: phụ tùng dập/rèn, linh kiện điện tử và linh kiện liên quan đến xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV). Đây được xem là một trong những hành động thắt lưng buộc bụng quyết liệt nhất từng được một hãng xe Nhật Bản thực hiện trước áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc.

Vào mùa xuân năm nay, Honda đã tổ chức hội nghị nhà cung cấp tại Utsunomiya (phía bắc Tokyo) để thông báo kế hoạch này tới các đối tác chính. Tài liệu Reuters có được cho thấy Honda yêu cầu các nhà cung cấp cấp 1 (Tier-1) rà soát lại quy trình thu mua nguyên vật liệu, đồng thời được hối thúc sử dụng các linh kiện chuẩn hóa do các nhà cung cấp cấp 2 (Tier-2) và cấp 3 (Tier-3) sản xuất để giảm chi phí xuống mức thấp nhất.

Sau đó, mỗi nhà cung cấp đều nhận được chỉ tiêu giảm chi phí cụ thể dành riêng cho công ty mình. Một nguồn tin nội bộ nhận xét các mục tiêu cắt giảm này là "cực kỳ khổng lồ" và chưa rõ liệu có thể hoàn thành hay không.

Trong văn bản phản hồi, người phát ngôn của Honda từ chối bình luận về các mục tiêu giảm chi phí cụ thể cũng như chi tiết đàm phán với nhà cung cấp, nhưng cho biết công ty đang hợp tác với các đối tác toàn cầu để nâng cao sức cạnh tranh và tối ưu chi phí, bao gồm cả việc chuẩn hóa linh kiện.

Honda năm 2025 bị thua lỗ lần đầu tiên kể từ khi niêm yết năm 1957. Ảnh: Sohu.

Được biết, động thái này diễn ra trong bối cảnh mảng kinh doanh ô tô của Honda đang rơi vào khủng hoảng chưa từng có. Tháng 5 năm nay, Honda báo cáo khoản lỗ ròng 4.239 tỷ Yên (gần 28 tỷ USD) cho năm tài chính 2025, đánh dấu năm thua lỗ đầu tiên kể từ khi niêm yết vào năm 1957. Trước đó vào tháng 3, Honda dự báo tổng lỗ liên quan đến xe điện sẽ vượt mốc 12 tỷ USD — một trong những khoản lỗ EV lớn nhất ngành ô tô toàn cầu.

Hiện tại, Honda đã chuyển trọng tâm chiến lược từ xe thuần điện (BEV) sang xe hybrid (xăng lai điện). Dù CEO Toshihiro Mibe vẫn tái đắc cử vào tháng 6 vừa qua, nhưng ông đang phải chịu áp lực lớn từ các cựu lãnh đạo yêu cầu từ chức do kết quả kinh doanh yếu kém.

Trên thực tế, không chỉ riêng Honda coi các hãng xe Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu. Những thương hiệu xe Trung Quốc như BYD đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần đáng kể tại Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Châu Âu nhờ mức giá rẻ hơn rất nhiều so với mặt bằng chung, kết hợp cùng công nghệ phần mềm và pin tiên tiến.

Tại Thái Lan — "sân nhà" nơi các hãng xe Nhật từng chiếm tới 90% thị phần — các thương hiệu Trung Quốc đã đè ép thị phần xe Nhật xuống còn 60% chỉ trong vòng 2 năm. Tại Indonesia, BYD đã chen chân vào tốp 4 với 7,3% thị phần. Tại Singapore, BYD trở thành thương hiệu bán chạy nhất năm 2025 với 21,2% thị phần, vượt qua cả Toyota.

Bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc, Honda còn chịu gọng kìm từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Trump và chi phí lao động tăng cao. Cùng lúc đó, làn sóng chuyển đổi sang xe thông minh đòi hỏi phải liên tục gia tăng đầu tư cho R&D, khiến áp lực chi phí trên toàn ngành ô tô đồng loạt leo thang.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư (2/9), cổ phiếu của Honda chốt phiên giảm 2,4%. Cổ phiếu của hàng loạt nhà cung cấp cho hãng này cũng đồng loạt đi xuống: hãng sản xuất ghế ô tô TS Tech giảm 1,1%, hãng sản xuất khung xe H-One giảm 2,3%, và nhà sản xuất linh kiện thân xe G-Tekt giảm 2,4%.

Theo LTN, Sohu