Đập thủy điện cao nhất thế giới đưa 3 tổ máy vào hoạt động, cung cấp 500 triệu kWh điện sạch

Trung Quốc đưa tổ máy thứ ba tại thủy điện Song Giang Khẩu vào vận hành, tiến gần mục tiêu khai thác đập cao 315 m và công suất 2 GW.

Trung Quốc đã đưa tổ máy phát điện số 3 của Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu (Shuangjiangkou) tại tỉnh Tứ Xuyên vào vận hành, qua đó hoàn tất việc đưa cả ba tổ máy thuộc giai đoạn đầu của dự án vào hoạt động.

Tập đoàn China Energy Investment Corp công bố thông tin này hôm 31/8, đánh dấu thêm một bước tiến trong dự án xây dựng đập cao nhất thế giới và một trong những công trình thủy điện quy mô lớn trên sông Đại Độ (Dadu).

Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện cho Tứ Xuyên và khu vực Thành Đô - Trùng Khánh, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Công trình cũng nằm trong chiến lược mở rộng thủy điện quy mô lớn của Trung Quốc, đồng thời tăng khả năng điều tiết và sử dụng nguồn nước tại khu vực.

Đập cao nhất thế giới dần thành hình

Đập của Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu cao tới 1.033 feet, tương đương 315 m, qua đó trở thành đập cao nhất thế giới. Nhà máy được thiết kế với tổng công suất 2 GW, gồm 4 turbine Francis, mỗi turbine có công suất 500 MW.

Hồ chứa phía sau đập có khả năng tích trữ khoảng 2,9 tỷ m³ nước. Nằm trên thượng nguồn sông Đại Độ, công trình không chỉ phục vụ phát điện mà còn được thiết kế để hỗ trợ kiểm soát lũ và điều tiết nguồn nước.

Tổ máy đầu tiên bắt đầu phát điện từ tháng 6. Với việc tổ máy thứ ba đi vào hoạt động, dự án đã cung cấp khoảng 500 triệu kWh điện sạch, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong mùa hè tại Tứ Xuyên và khu vực Thành Đô - Trùng Khánh.

Công suất khổng lồ được kỳ vọng

Khi tổ máy cuối cùng được đưa vào vận hành, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 7,7 tỷ kWh điện mỗi năm. Công trình đồng thời được kỳ vọng giúp các nhà máy thủy điện nằm ở hạ lưu tăng sản lượng thêm khoảng 6,6 tỷ kWh mỗi năm.

Quy mô hồ chứa lớn cho phép đơn vị vận hành chủ động điều chỉnh dòng nước tùy theo nhu cầu sử dụng điện và điều kiện thời tiết theo mùa. Khả năng này có thể góp phần tăng độ an toàn của nguồn cung, đồng thời giúp lưới điện khu vực ổn định hơn khi phụ tải biến động.

Ông Lin Boqiang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Hạ Môn, nhận định với Global Times hôm 31/8 rằng ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở lượng điện mà nó tạo ra.

“Khả năng điều tiết linh hoạt như vậy ngày càng quan trọng khi công suất điện gió và điện mặt trời tăng nhanh”, ông Lin nói, đồng thời cho rằng thủy điện sử dụng hồ chứa có thể đóng vai trò cân bằng những biến động từ các nguồn năng lượng tái tạo phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Công trường xây dựng đầy thách thức

Nhà máy được xây dựng tại khu vực có địa hình cao, điều kiện địa chất và địa lý phức tạp. Nhiệt độ thấp cùng mùa xây dựng hiệu quả tương đối ngắn tiếp tục làm gia tăng những khó khăn đối với các kỹ sư trong quá trình thi công công trình khổng lồ.

Theo các chuyên gia, dự án cho thấy năng lực của Trung Quốc trong việc tự phát triển các loại đập đá đổ siêu cao cũng như hệ thống xả lũ cột nước lớn. Việc đưa nhà máy vào vận hành đồng thời phản ánh những bước tiến của nước này trong lĩnh vực xây dựng thủy điện quy mô lớn.

Khả năng điều tiết của hồ chứa được dự báo sẽ càng phát huy tác dụng khi Tứ Xuyên tiếp tục bổ sung các nguồn điện gió và mặt trời. Khi sản lượng từ năng lượng tái tạo biến động, thủy điện có thể nhanh chóng điều chỉnh công suất để hỗ trợ một hệ thống điện linh hoạt hơn.

Công suất thủy điện tiếp tục tăng

Trung Quốc tiếp tục mở rộng công suất thủy điện trong khuôn khổ chiến lược phát triển năng lượng sạch trên quy mô lớn. Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) cho biết ngày 30/7 rằng nước này đã bổ sung 6,03 GW công suất thủy điện trong nửa đầu năm.

Trong số này, thủy điện truyền thống đóng góp 3,03 GW, trong khi các dự án thủy điện tích năng bổ sung thêm 3 GW. Tính đến cuối tháng 6, tổng công suất thủy điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 454 GW.

Các doanh nghiệp phát điện lớn của Trung Quốc sản xuất tổng cộng 588,6 tỷ kWh điện từ thủy điện trong 6 tháng đầu năm. Trong cùng giai đoạn, các cơ sở thủy điện trên toàn quốc đạt trung bình 1.452 giờ sử dụng công suất.

Theo IE