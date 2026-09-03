Đồng xu in hình ông Trump vừa mở bán đã “cháy hàng” chỉ sau vài giờ

Những đồng xu 1 USD mới in hình Tổng thống Donald Trump dường như đã rơi vào tình trạng khan hàng chỉ vài giờ sau khi được Cục Đúc tiền Mỹ (US Mint) mở bán vào trưa 2/9 theo giờ Mỹ.

Một mặt đồng xu là chân dung ông Trump cùng hai dòng chữ “IN GOD WE TRUST” và “LIBERTY”. Mặt còn lại mang con dấu tổng thống Mỹ và con số “250”, tượng trưng cho dấu mốc 250 năm ngày nước Mỹ ra đời.

Theo US Mint, một cuộn gồm 25 đồng xu có giá 61 USD, trong khi túi 100 đồng được bán với giá 154,50 USD.

Đến khoảng 15h00, trang web của US Mint thông báo cuộn 25 đồng vẫn có thể đặt mua nhưng sản phẩm hiện không còn sẵn trong kho và cơ quan này đang bổ sung thêm hàng. Trong khi đó, loại túi 100 đồng được ghi nhận là không còn hàng.

Người mua phải chờ cả tiếng để đặt hàng

Ngay sau 12h30, lượng truy cập vào website của US Mint tăng mạnh đến mức khách hàng được đưa vào khu vực chờ, với thời gian dự kiến khoảng một giờ trước khi có thể tiếp tục mua hàng.

US Mint cũng áp dụng giới hạn mỗi hộ gia đình chỉ được mua tối đa hai sản phẩm cho đến 14 giờ ngày thứ Năm. Sau khi được cấp quyền mua, khách hàng chỉ có 10 phút để hoàn tất đơn hàng.

Cơ quan này đồng thời cảnh báo việc vào được hệ thống không đồng nghĩa người mua chắc chắn sẽ có sản phẩm, bởi nguồn cung có thể hết trước khi giao dịch hoàn tất.

Trong thông báo trên mạng xã hội khi mở bán, US Mint còn nhắc người dân rằng những đồng xu này cũng được đưa vào lưu thông và có thể xuất hiện ngay trong tiền thối hàng ngày.

“Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp chúng trong đống tiền lẻ của mình”, cơ quan này cho biết.

Đáng chú ý, US Mint dành một phần số lượng sản phẩm cho phiên bản đặc biệt. Khoảng 250.000 đồng xu 1 USD kỷ niệm 250 năm nước Mỹ, được đúc dành riêng cho dịp này và mang dấu hiệu “July 4th” (ngày 4/7), đã được phân bổ ngẫu nhiên vào các cuộn và túi xu.

Theo US Mint, những đồng xu đặc biệt này được đúc đúng ngày 4/7.

Đồng xu 1 USD mới có hình ảnh Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ.

Không phải vàng dù có vẻ ngoài ánh kim

Dù có màu sắc khiến nhiều người liên tưởng đến vàng, đồng xu Trump không được làm từ vàng.

US Mint cho biết sản phẩm được chế tạo từ hỗn hợp đồng, kẽm, mangan và nickel.

Ngoài giá trị sưu tầm, các đồng xu kỷ niệm còn đi kèm một khoản phụ phí so với mệnh giá. Theo US Mint, một phần khoản tiền này được dành cho các tổ chức và dự án phục vụ cộng đồng.

Truyền thông Mỹ đã đề nghị Bộ Tài chính Mỹ cung cấp thêm thông tin về việc khoản phụ phí thu từ những đồng xu in hình ông Trump sẽ được phân bổ cho những chương trình hoặc tổ chức nào.

Việc đồng xu nhanh chóng khan hàng ngay trong ngày đầu mở bán cho thấy sức hút đáng kể của sản phẩm kỷ niệm gắn với dấu mốc 250 năm của nước Mỹ, đồng thời biến những đồng xu vốn có mệnh giá chỉ 1 USD thành một món đồ được nhiều người tìm mua.

Theo CNN