Hà Lan bất ngờ chuyển 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada

Hà Lan đã chuyển 86 tấn vàng từ Mỹ và Canada sang London, nhằm tăng khả năng giao dịch và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra khủng hoảng.

Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) ngày 3/9 cho biết đã chuyển lượng vàng dự trữ trị giá hàng tỷ USD khỏi Bắc Mỹ sang London, gọi đây là một bước đi nhằm tăng cường khả năng ứng phó với khủng hoảng trong bối cảnh bất ổn chính trị toàn cầu gia tăng.

Theo DNB, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8, tổng cộng 86 tấn vàng đã được chuyển từ New York và Ottawa, Canada, sang London. Trước đợt điều chuyển, khoảng 31,3% lượng vàng của Hà Lan được lưu giữ tại New York và 19,7% nằm ở Ottawa.

Sau khi hoàn tất việc tái phân bổ, tỷ lệ vàng được lưu giữ tại mỗi thành phố này đều giảm xuống còn 18,5%.

DNB hiện sở hữu tổng cộng 612,4 tấn vàng, với giá trị khoảng 72,2 tỷ euro (83,6 tỷ USD) tính đến cuối năm 2025.

Vì sao Hà Lan đưa vàng về London?

Thống đốc DNB Olaf Sleijpen cho biết việc điều chuyển giúp ngân hàng cải thiện khả năng giao dịch đối với kho vàng dự trữ.

“Chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến số vàng này, nhưng cần tăng cường khả năng chống chịu và mức độ sẵn sàng của mình”, ông Sleijpen nói trong một tuyên bố bằng văn bản.

Động thái này được DNB mô tả là một phần trong chiến lược “chuẩn bị cho khủng hoảng”, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn về chính trị và kinh tế.

Theo ngân hàng, vàng được lưu giữ tại London có lợi thế lớn về khả năng giao dịch. Vàng đặt tại Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) phải đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại quốc tế hiện đại và được xem là một trong những nguồn vàng có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới.

Điều đó đồng nghĩa DNB có thể tiếp cận và sử dụng lượng vàng này nhanh chóng hơn nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng.

Ngược lại, ngân hàng cho rằng lượng vàng vẫn được cất giữ tại New York và Ottawa không thể được huy động nhanh và trực tiếp với mức độ tương tự trong tình huống khẩn cấp.

Hơn 27 tấn vàng được chuyển trực tiếp về Hà Lan

Một phần đáng kể trong đợt tái phân bổ được thực hiện bằng cách vận chuyển vàng thật qua Đại Tây Dương.

DNB cho biết hơn 27 tấn vàng đã được chuyển vật lý từ Mỹ và Canada về kho dự trữ được bảo vệ nghiêm ngặt của ngân hàng tại một căn cứ quân sự gần thị trấn Zeist, miền Trung Hà Lan.

Ngân hàng không tiết lộ chi tiết về cách những thỏi vàng được vận chuyển qua Đại Tây Dương.

Một lượng vàng tương đương sau đó cũng được chuyển từ kho tại Zeist sang London.

Phần còn lại của quá trình tái phân bổ được thực hiện thông qua các giao dịch trên thị trường. DNB đã bán khoảng 59 tấn vàng tại New York, sau đó sử dụng số tiền thu được để mua lượng vàng tương ứng tại London.

Như vậy, không phải toàn bộ 86 tấn vàng được đưa ra khỏi Bắc Mỹ bằng hình thức vận chuyển vật lý. Một phần được chuyển đổi địa điểm lưu trữ thông qua hoạt động mua bán trên thị trường vàng.

London trở thành điểm lưu trữ chiến lược hơn

DNB cho rằng việc đưa thêm vàng về London sẽ giúp kho dự trữ của Hà Lan linh hoạt hơn nếu cần sử dụng trong một tình huống khẩn cấp.

London từ lâu là một trong những trung tâm giao dịch vàng quan trọng nhất thế giới. Việc vàng được lưu giữ tại đây có thể giúp DNB dễ dàng hơn trong việc bán, giao dịch hoặc huy động nguồn lực từ kho dự trữ khi cần thiết.

Đối với một ngân hàng trung ương, vàng không chỉ đóng vai trò là tài sản dự trữ mà còn được xem như một nguồn lực có thể sử dụng để củng cố khả năng chống chịu tài chính trong những tình huống bất thường.

DNB nhấn mạnh rằng việc tái bố trí vàng không xuất phát từ nhu cầu sử dụng ngay lập tức. Thay vào đó, ngân hàng muốn đảm bảo rằng nếu một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra, lượng vàng dự trữ có thể được tiếp cận và giao dịch một cách nhanh chóng nhất.

Đây cũng là lý do DNB lựa chọn London làm một trong những địa điểm lưu trữ quan trọng hơn đối với kho vàng của Hà Lan.

Theo CNN