Tàu ngầm hạt nhân 7.800 tấn trở lại biên chế Hải quân Mỹ sau đợt đại tu Block III đầu tiên

Hải quân Mỹ đưa tàu ngầm tấn công USS North Dakota trở lại hạm đội sau đợt bảo dưỡng, hiện đại hóa lớn, lần đầu áp dụng với tàu Virginia Block III tại Portsmouth.

Hải quân Mỹ đã đưa tàu ngầm tấn công lớp Virginia USS North Dakota (SSN 784) trở lại biên chế sau một đợt bảo dưỡng và hiện đại hóa quy mô lớn tại Xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth ở Kittery, bang Maine.

Con tàu được bàn giao trở lại hạm đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào ngày 20/8. Đây là lần đầu tiên Xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth hoàn tất một đợt bảo dưỡng đối với tàu ngầm lớp Virginia thuộc Block III.

Gói công việc bao gồm sửa chữa, kiểm tra kết cấu, thay thế các hệ thống cơ khí và điện, đồng thời giúp xưởng tàu tích lũy kinh nghiệm bảo dưỡng cấu hình Block III với nhiều thay đổi đáng kể so với các phiên bản trước.

USS North Dakota trở lại hoạt động trong bối cảnh Hải quân Mỹ tiếp tục chịu sức ép duy trì khả năng sẵn sàng của lực lượng tàu ngầm tấn công, khi thời gian bảo dưỡng kéo dài và năng lực của các xưởng đóng tàu hạt nhân vẫn còn hạn chế.

Lần đầu Portsmouth bảo dưỡng tàu ngầm Virginia Block III

Theo Hải quân Mỹ, dự án kéo dài nhiều tháng và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thủy thủ đoàn USS North Dakota với lực lượng lao động dân sự tại xưởng tàu Portsmouth.

Xưởng tàu cho biết đây là lần đầu tiên họ thực hiện một đợt bảo dưỡng theo yêu cầu của Tư lệnh Tác chiến Hải quân (CNO) đối với một tàu ngầm thuộc Block III, tức lô sản xuất thứ ba của lớp Virginia. Trong quá trình này, nhân viên xưởng cũng lần đầu tích hợp một số công nghệ hàng hải mới và thực hiện các thay đổi kỹ thuật tương ứng.

“Học hỏi từ chiếc tàu ngầm Block III đầu tiên này sẽ giúp xưởng tàu định hình các dự án bảo dưỡng tiếp theo tại Portsmouth”, Hải quân Mỹ cho biết.

Đại tá Jesse Nice, chỉ huy Xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth, cho rằng đội ngũ đã hoàn thành một khối lượng công việc phức tạp, đồng thời xây dựng được quy trình có thể áp dụng cho những tàu ngầm lớp Virginia tiếp theo.

USS North Dakota cũng phải trải qua một chương trình thử nghiệm và chứng nhận nghiêm ngặt trước khi trở lại hạm đội. Hải quân Mỹ cho biết dự án đã hoàn tất các giai đoạn kiểm tra, trong đó có giai đoạn khắt khe nhất, với tốc độ được đánh giá là nhanh chưa từng có.

Vì sao cấu hình Block III quan trọng?

USS North Dakota là tàu ngầm đầu tiên của lớp Virginia được chế tạo theo cấu hình Block III. Phiên bản này mang đến những thay đổi lớn ở phần mũi tàu, đáng chú ý nhất là hệ thống sonar khẩu độ lớn Large Aperture Bow và hai ống phóng Virginia Payload Tubes thay thế cho 12 ống phóng thẳng đứng riêng biệt được sử dụng trên các tàu ngầm đời trước.

Mỗi Virginia Payload Tube có thể chứa 6 tên lửa hành trình Tomahawk. Nhờ đó, tàu vẫn duy trì khả năng mang tối đa 12 tên lửa Tomahawk, nhưng sử dụng cách bố trí bệ phóng hoàn toàn khác.

Cấu hình Block III đồng thời được thiết kế với một số thay đổi nhằm giảm chi phí mua sắm và chi phí vận hành trong vòng đời tàu, đồng thời tạo thêm sự linh hoạt cho việc tích hợp các loại tải trọng mới trong tương lai.

Chính vì vậy, kinh nghiệm mà Portsmouth tích lũy được từ USS North Dakota có ý nghĩa đáng kể khi ngày càng nhiều tàu ngầm Block III bước vào chu kỳ bảo dưỡng của Hải quân Mỹ.

Tàu ngầm trở lại đúng lúc

Việc USS North Dakota trở lại hạm đội diễn ra trong bối cảnh lực lượng tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức.

Một đánh giá của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho thấy tình trạng chậm trễ trong bảo dưỡng tàu ngầm đã khiến Hải quân Mỹ mất hàng nghìn ngày hoạt động, đồng thời phát sinh chi phí duy trì lên tới hàng tỷ USD.

Hải quân Mỹ hiện sở hữu số lượng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân tương đối hạn chế. Vì vậy, khoảng thời gian mỗi tàu phải nằm tại xưởng để bảo dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai lực lượng.

Khi thời gian bảo dưỡng kéo dài, số tàu ngầm thực tế sẵn sàng cho nhiệm vụ có thể giảm đáng kể, ngay cả khi những tàu đang nằm xưởng vẫn được tính trong tổng số tàu ngầm mà Hải quân Mỹ sở hữu.

“Ai tham gia dự án cũng đều quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục tiêu và cùng hoàn thành giai đoạn cuối nhanh chóng, quyết liệt nhất trong lịch sử gần đây của một đợt bảo dưỡng lớn tại Portsmouth”, Andrew Stark, giám đốc dự án của chương trình, cho biết.

Theo Hải quân Mỹ, quá trình hiện đại hóa đã giúp USS North Dakota được nâng cấp năng lực để phục vụ các nhiệm vụ trong tương lai. Đồng thời, những kinh nghiệm thu được từ dự án tạo nền tảng cho Portsmouth tiếp tục bảo dưỡng các tàu ngầm Block III còn lại.

Do đó, việc USS North Dakota trở lại hạm đội không chỉ mang lại thêm một tàu ngầm sẵn sàng chiến đấu cho Hải quân Mỹ, mà còn là phép thử quan trọng đối với năng lực của hệ thống công nghiệp quốc phòng chịu trách nhiệm duy trì các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này hoạt động trên biển.

Theo IE