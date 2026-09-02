Đan Mạch lần đầu điều lính nghĩa vụ tới Greenland

Đan Mạch lần đầu trong lịch sử gần đây triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland, giữa lúc Copenhagen tăng cường phòng thủ Bắc Cực sau sức ép từ Mỹ.

Lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, các binh sĩ nghĩa vụ Đan Mạch đã được triển khai tới Greenland, trong bối cảnh Copenhagen tăng cường hiện diện tại Bắc Cực sau những yêu cầu của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo tự trị này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần thúc đẩy kế hoạch đưa Greenland về dưới quyền kiểm soát của Washington, viện dẫn các lý do an ninh quốc gia và cáo buộc Copenhagen chưa đầu tư đúng mức cho năng lực phòng thủ tại Bắc Cực. Tuy nhiên, cả Đan Mạch và Greenland đều kiên quyết bác bỏ ý tưởng này.

Những binh sĩ được triển khai tới Greenland thuộc khóa đầu tiên của chương trình nghĩa vụ quân sự mở rộng mà Đan Mạch mới triển khai. Chương trình nhằm đào tạo lực lượng có khả năng hoạt động tại một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược lớn nhất nhưng cũng khắc nghiệt nhất của Vương quốc Đan Mạch.

“Điều đó cho thấy chúng tôi đang hiện diện ở đây, chứ không chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình. Chúng tôi cũng nghĩ đến người dân Greenland”, David, một binh sĩ nghĩa vụ 19 tuổi, nói với Reuters.

Copenhagen đã cam kết chi hàng tỷ USD để củng cố năng lực phòng thủ ở Bắc Cực, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch thừa nhận khu vực này đã bị đầu tư thiếu hụt trong nhiều năm.

“Dĩ nhiên, chúng tôi là một phần trong bức tranh lớn hơn về hoạt động truyền tải thông điệp chiến lược liên quan đến Greenland. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi ở đây đơn giản là tiếp tục huấn luyện các binh sĩ nghĩa vụ, giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm tác chiến và huấn luyện trong địa hình cũng như khí hậu Bắc Cực”, Đại úy Laura Jepsen, chỉ huy đại đội, cho biết.

Các binh sĩ nghĩa vụ đang tham gia Arctic Endurance, một cuộc tập trận của quân đội Đan Mạch nhằm huấn luyện khả năng chiến đấu và sinh tồn trong điều kiện giá rét khắc nghiệt.

Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ Arctic Sentry, nhiệm vụ do NATO triển khai trong năm nay nhằm tăng cường hiện diện của liên minh tại Bắc Cực, đồng thời giảm căng thẳng nội bộ NATO sau những phát biểu của ông Trump về Greenland.

Nga, quốc gia duy trì sự hiện diện quân sự lớn nhất tại Bắc Cực, đã chỉ trích việc NATO gia tăng hoạt động trong khu vực. Moscow mô tả động thái này là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh”, đồng thời cảnh báo nó làm gia tăng nguy cơ đối đầu.

Trung Quốc cũng ngày càng mở rộng hoạt động tại khu vực giàu tài nguyên khoáng sản này, chủ yếu thông qua hợp tác với Moscow.

Trong quá trình huấn luyện ở phía bắc Vòng Bắc Cực, các binh sĩ nghĩa vụ di chuyển qua vùng đất chủ yếu là đá trơ trụi và những khoảng không rộng lớn, gần như không có bóng cây.

“Tôi nghĩ điều này gửi đi thông điệp rằng Đan Mạch đang củng cố năng lực của mình để chuẩn bị cho tương lai”, Anton, một binh sĩ nghĩa vụ 22 tuổi, nói.

Theo Reuters