Lâu đài 400 tấn nhích 27 cm sau màn hợp sức kéo bằng tay của hàng trăm học sinh Nhật Bản

Hàng trăm học sinh Nhật Bản cùng người dân Hirosaki hợp sức kéo lâu đài 400 tấn bằng dây thừng, đưa công trình lịch sử về gần nền móng cũ.

Một đầu là lâu đài Hirosaki, công trình nặng 400 tấn đã đứng vững qua chiến tranh, hỏa hoạn và động đất. Ở đầu kia là khoảng 80 học sinh, với những sợi dây thừng, đôi găng tay màu vàng và một tinh thần bền bỉ.

Người dân thành phố Hirosaki, Nhật Bản, được giao một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi: dùng sức người để kéo chính tòa lâu đài lịch sử. Và dù các công trình thường không được tính trọng lượng như những vật thể thông thường, trong nhiệm vụ này, từng viên đá, từng tấm đồng và từng thanh gỗ đều góp phần tạo nên con số 400 tấn.

Nghiến răng, khuỵu gối và dồn hết sức vào dây thừng trong ngày thứ Bảy, những đứa trẻ nắm chặt sợi dây nối với nền móng lâu đài. Chúng đồng thanh hô “so-re”, tiếng Nhật mang ý nghĩa tương tự “nào, kéo đi”, rồi bắt đầu ra sức.

“Nó nặng quá!” Yuri Akaishi, 10 tuổi, nói. Người chị em song sinh Liri cũng đồng tình. “Em chẳng cảm nhận được là nó thực sự di chuyển”, cô bé nói.

Nhưng đến cuối ngày, lâu đài thực sự đã nhích đi được - khoảng 27 cm, gần 1 foot.

Tổng cộng khoảng 480 học sinh, chia thành nhiều ca, đã tham gia hoạt động theo truyền thống hikiya của Nhật Bản. Đây là phương pháp di chuyển cả một công trình bằng dây thừng và con lăn mà không cần tháo dỡ. Mục tiêu lần này là đưa phần tháp chính của lâu đài Hirosaki - khu vực trung tâm và kiên cố nhất - trở về gần vị trí nền móng ban đầu.

Năm 2015, tháp chính buộc phải được di chuyển sau khi một trận động đất làm hư hại bức tường đá nằm bên dưới công trình. Khi đó, người dân địa phương cũng đã góp sức kéo lâu đài.

Sau khi việc sửa chữa hoàn tất, chính quyền thành phố Hirosaki một lần nữa kêu gọi người dân tham gia để đưa lâu đài trở lại vị trí cũ.

Trong 5 ngày của tháng 8, hơn 3.000 người trưởng thành đã lần lượt tham gia, giúp di chuyển lâu đài khoảng vài mét. Mỗi nhóm khoảng 80 người thay phiên nhau kéo dây. Đến cuối tuần này, trẻ em trở thành những nhân vật chính, với khoảng 900 em tham gia.

Chặng cuối của hành trình sẽ được thực hiện bằng máy móc hạng nặng vào cuối năm nay. Dự kiến lâu đài sẽ mở cửa trở lại cho du khách vào năm 2033, sau khi hoàn thành thêm các hạng mục sửa chữa.

Dự án đã trở thành dịp gắn kết người dân Hirosaki, thành phố có khoảng 157.000 dân nằm gần cực Bắc của đảo Honshu, đảo chính của Nhật Bản. Đồng thời, hoạt động này cũng khơi lại sự quan tâm đối với lâu đài được xây dựng bởi gia tộc samurai Tsugaru.

Hirosaki là một trong số chỉ khoảng 12 lâu đài tại Nhật Bản còn giữ được tháp chính nguyên bản. Nhiều công trình tương tự đã bị phá hủy trong Thế chiến II.

“Tôi cảm nhận được sức nặng của truyền thống”, Naoki Akaishi, cha của Liri và Yuri, nói. “Tôi có cảm giác mình đang trực tiếp tham gia vào lịch sử.”

Lâu đài 400 tấn và hành trình xuyên qua 4 thế kỷ

Lâu đài Hirosaki được xây dựng vào năm 1611, nhưng chỉ 16 năm sau đã chịu thiệt hại nghiêm trọng trong một vụ hỏa hoạn năm 1627. Phần tháp chính mãi đến năm 1810 mới được xây dựng lại.

Năm 1983, thảm họa một lần nữa xảy đến khi thành phố Hirosaki hứng chịu trận động đất mạnh 7,7 độ.

Bức tường đá nằm bên dưới lâu đài bị phình lên, làm dấy lên lo ngại công trình có thể sụp đổ. Sau khi tháp chính được di chuyển vào năm 2015, thành phố cuối cùng cũng bắt đầu sửa chữa bức tường.

Toàn bộ 2.172 viên đá của bức tường được đánh dấu cẩn thận để sau đó có thể đặt lại đúng vị trí ban đầu.

Sự kiện kéo lâu đài thu hút sự quan tâm từ khắp Nhật Bản và cả nước ngoài. Chính quyền Hirosaki cho biết đã nhận được hơn 10.000 đơn đăng ký tham gia.

Trong hôm 29/8, người dẫn chương trình liên tục cổ vũ các em nhỏ, nói rằng trọng lượng của lâu đài tương đương khoảng 80 con voi hoặc một chiếc máy bay cỡ lớn. Cô cũng nhắc các em phải giữ tư thế vững chắc trước khi kéo.

“Hãy dốc hết sức!” cô nói.

Một số gia đình từng tham gia kéo lâu đài vào năm 2015 đã trở lại trong tháng này để hoàn thành hành trình.

Sayumi Kubo, 43 tuổi, đưa hai con trai tới sự kiện. Rei, 15 tuổi, từng tham gia kéo lâu đài vào năm 2015, trong khi cậu em Aoi, 6 tuổi, lần đầu tiên góp sức.

Aoi cho biết đến lần thử thứ ba, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được lâu đài khẽ chuyển động.

Kubo gọi đây là một “trải nghiệm quý giá” đối với người dân Hirosaki khi họ có cơ hội trực tiếp trở thành một phần của dự án.

“Tôi rất tự hào về lâu đài này, và tình cảm của tôi dành cho nó càng sâu đậm hơn kể từ khi chúng tôi được tham gia vào dự án”, bà nói.

“Tôi chắc chắn tình yêu dành cho lâu đài này sẽ còn được gìn giữ rất lâu.”

Theo NYTimes