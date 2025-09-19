Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến mặt nước mạnh nhất: Có tốt hơn tàu khu trục của Hải quân Mỹ?

Hải quân Hàn Quốc hôm 17/9 chính thức hạ thủy chiếc khu trục hạm KDX-III Batch-II Jeongjo the Great thứ hai, mang tên Dasan Jeong Yakyong, được đánh giá là một trong những tàu chiến mặt nước hiện đại và mạnh mẽ nhất thế giới.

Với lượng giãn nước khoảng 12.000 tấn, lớp khu trục hạm mới này chỉ đứng sau lớp Type 055 của Trung Quốc về kích thước, và lớn hơn khoảng 24% so với lớp Arleigh Burke 9.700 tấn của Hải quân Mỹ.

Điểm nổi bật của Dasan Jeong Yakyong là hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) kết hợp giữa công nghệ Mỹ và Hàn Quốc, gồm 48 ống Mk 41, 16 ống KVLS, và 24 ống KVLS-II. Các ống Mk 41 được kỳ vọng sẽ triển khai tên lửa đánh chặn đạn đạo SM-3 và SM-6 (loại có khả năng chống hạm tầm ngắn), trong khi KVLS tích hợp tên lửa đất đối không nội địa tầm ngắn, còn KVLS-II mang tên lửa đất đối không tầm xa L-SAM, đồng thời dự kiến trong tương lai có thể triển khai cả tên lửa đạn đạo.

Một vụ phóng tên lửa chống đạn đạo SM-6. Ảnh: MW.

Con tàu được trang bị 4 động cơ tua-bin khí cùng hai hệ thống đẩy phụ trợ, đặc biệt tập trung vào năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD). Điều này phản ánh thách thức an ninh ngày càng lớn đối với Hàn Quốc, khi Triều Tiên đang sở hữu kho tên lửa khổng lồ với mức độ đa dạng và hiện đại hóa ngày càng cao. KVLS và KVLS-II được thiết kế để tương thích với các thế hệ tên lửa đánh chặn mới trong tương lai, khi ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang dần vươn lên vị thế hàng đầu thế giới trong công nghệ chống tên lửa.

Kể từ năm 2021, Triều Tiên đã thử nghiệm các loại tên lửa gắn phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV), đặt ra thách thức lớn đối với năng lực phòng thủ hiện tại và buộc Hàn Quốc phải tăng tốc trong việc phát triển lá chắn phòng thủ nhiều lớp.

Dasan Jeong Yakyong sẽ tiến hành thử nghiệm trên biển trước khi chính thức biên chế vào cuối năm 2026, dưới quyền Bộ Tư lệnh Hạm đội Cơ động. Với sự bổ sung này, lực lượng khu trục hạm Hàn Quốc được đánh giá sẽ trở thành hạm đội mạnh thứ tư thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo Military Watch