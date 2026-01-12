Nga phản ứng gay gắt trước đề xuất "bắt cóc ông Putin" của Anh

Phát ngôn của ông John Healey về việc muốn bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết ông “rất muốn” đưa Tổng thống Nga vào tình trạng bị giam giữ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chế giễu người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh sau khi ông này nói rằng ông muốn bắt cóc Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hôm 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh ông John Healey nói với tờ Kyiv Independent rằng nếu có thể bắt cóc bất kỳ nhà lãnh đạo nào, ông sẽ “đưa ông Putin vào tình trạng bị giam giữ” và buộc ông này phải chịu trách nhiệm về những gì ông Healey mô tả là “tội ác chiến tranh” – đặc biệt là cáo buộc bắt cóc trẻ em Ukraine, điều mà Moscow cực lực bác bỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh TV Center hôm 11/1, bà Zakharova chỉ trích phát ngôn của ông Healey, gọi đó là “những tưởng tượng của những kẻ biến thái người Anh”.

Phát biểu của ông Healey được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành một cuộc đột kích chưa từng có vào Venezuela, trong đó họ bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro. Nhà lãnh đạo Venezuela, cùng với vợ, đã bị đưa bằng máy bay tới New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy và tội danh liên quan đến vũ khí, những cáo buộc mà ông đã tuyên bố không nhận tội. Chiến dịch này cũng làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về tính hợp pháp của nó.

Moscow đã lên án chiến dịch quân sự của Mỹ là “hành động xâm lược vũ trang”, một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với chủ quyền của Venezuela và là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Anh đã tránh lên án động thái của Washington, lưu ý rằng nước này “từ lâu đã ủng hộ một quá trình chuyển giao quyền lực ở Venezuela”.

Tổng thống Vladimir Putin là đối tượng của lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành năm 2023 liên quan đến cáo buộc trục xuất trái phép trẻ em Ukraine. Anh là thành viên của tòa án này, đồng nghĩa với việc London sẽ có nghĩa vụ thực thi lệnh bắt giữ nếu ông Putin bước vào phạm vi quyền tài phán của Anh.

Nga không phải là thành viên của ICC và đã bác bỏ lệnh bắt giữ này là không có giá trị pháp lý.

Theo RT