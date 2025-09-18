15 quốc gia có thể tấn công hạt nhân: Quốc gia nào có kho vũ khí mạnh nhất?

80 năm sau khi vũ khí hạt nhân lần đầu được sử dụng, thế giới đã có 15 quốc gia có khả năng tấn công hạt nhân, từ Mỹ, Nga, Trung Quốc đến Triều Tiên, Israel, Ấn Độ, Pakistan và các nước tham gia chia sẻ hạt nhân.

80 năm sau lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất vũ khí hạt nhân được sử dụng trong Thế chiến II, sự phổ biến của loại vũ khí nổ mạnh nhất thế giới vẫn tiếp tục mở rộng, mang đến cho ngày càng nhiều quốc gia những phương tiện đa dạng hơn để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.

Mặc dù Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) chỉ cho phép 5 quốc gia sở hữu chính thức – gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Vương quốc Anh – nhưng hiện nay đã có tổng cộng 15 quốc gia được ghi nhận có năng lực, dù hạn chế, trong việc tiến hành tấn công hạt nhân. Con số này bao gồm 4 quốc gia không ký hiệp ước và 6 quốc gia tham gia các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, nghĩa là họ được huấn luyện để sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ hoặc Nga được lưu trữ trên lãnh thổ mình, với kỳ vọng sẽ được tiếp cận trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự cường độ cao.

Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có thể chia thành 4 cấp độ tùy theo quy mô, năng lực và sự đa dạng của kho vũ khí cũng như phương tiện triển khai.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Lực lượng Không quân Nga. Ảnh: MW.

Cấp độ 1: Mỹ, Nga và Trung Quốc

Mỹ, Nga và Trung Quốc hiện là 3 quốc gia duy nhất có bộ ba hạt nhân (nuclear triad) hoàn chỉnh cùng khả năng tấn công ở tầm liên lục địa. Điều này có nghĩa là họ có thể triển khai vũ khí hạt nhân từ hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất, máy bay ném bom chiến lược, và tàu ngầm – tất cả đều có thể tấn công mục tiêu cách xa trên 5.600 km.

Cả ba đều duy trì vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược, nhưng kho vũ khí của Trung Quốc chỉ bằng chưa đến 1/5 so với hai siêu cường còn lại, và học thuyết hạt nhân của Bắc Kinh được đánh giá là một trong những học thuyết bảo thủ và mang tính phòng thủ nhất thế giới.

Nga có ưu thế về số lượng đầu đạn, một kho vũ khí lớn các tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn hạt nhân, và vũ khí lướt siêu vượt âm tầm liên lục địa. Mỹ lại là quốc gia duy nhất triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật bằng máy bay ném bom và tiêm kích tàng hình.

Điểm yếu của Mỹ là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa đã cũ kỹ từ thập niên 1970. Nga thì tìm cách đối phó với mối đe dọa từ máy bay ném bom Mỹ bằng cách trang bị cho tiêm kích đánh chặn loại tên lửa đối không duy nhất trên thế giới có đầu đạn hạt nhân.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-16B của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Cấp độ 2: Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan, Israel

Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan và Israel đều phát triển vũ khí hạt nhân ngoài khuôn khổ của NPT, trong đó Israel được hỗ trợ rất lớn từ Pháp.

Cả bốn quốc gia đều triển khai đa dạng phương tiện mang phóng. Ngoại trừ Triều Tiên, ba nước còn lại được xác nhận có khả năng phóng hạt nhân từ trên không. Trong khi đó, Triều Tiên và Israel là 2 trong số 5 quốc gia duy trì kho tên lửa đạn đạo tầm liên lục địa.

Kho vũ khí của Triều Tiên được đánh giá là đáng gờm nhất, với hệ thống tên lửa đạn đạo đa dạng chỉ đứng sau Trung Quốc. Nước này sở hữu tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ tàu ngầm, tên lửa tầm trung gắn phương tiện lướt siêu vượt âm, máy bay không người lái hạt nhân dưới nước, và cả tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình hạt nhân. Đây cũng là quốc gia duy nhất trong nhóm tập trung xây dựng kho vũ khí để tấn công ở tầm liên lục địa thay vì chỉ nhắm vào các nước láng giềng.

Pakistan hiện là quốc gia duy nhất triển khai vũ khí hạt nhân bằng pháo binh, cho phép tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật ở mức rất thấp.

Tàu ngầm lớp Vanguard của Anh và tên lửa đạn đạo Trident II. Ảnh: MW.

Cấp độ 3: Anh và Pháp

Anh và Pháp duy trì năng lực hạt nhân hạn chế, chủ yếu từ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Pháp có năng lực tấn công hạt nhân chiến thuật giới hạn với tiêm kích Rafale, nhưng tuổi thọ của phi đội này và việc thiếu khả năng tàng hình là một rào cản lớn. Anh đang chuẩn bị khôi phục khả năng tấn công hạt nhân chiến thuật thông qua thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Mỹ, cho phép tiêm kích F-35A sử dụng bom hạt nhân B61-12 lưu trữ tại Anh trong trường hợp chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, London vẫn thiếu khả năng tấn công hạt nhân chiến thuật độc lập.

Cả Anh và Pháp đều duy trì răn đe chiến lược độc lập, nhưng hạn chế lớn nhất nằm ở sự thiếu đa dạng phương tiện triển khai và năng lực chiến thuật còn yếu.

F-35A thả bom hạt nhân B61-12 trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: MW.

Cấp độ 4: Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Italy và Belarus

Mỹ hiện duy trì thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với 5 đồng minh: Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Italy, và dự kiến sẽ ký thỏa thuận thứ sáu với Anh. Các thỏa thuận này cho phép Washington thực chất mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, chúng gây tranh cãi gay gắt vì tạo ra các “quốc gia hạt nhân mới” trên thực tế, bị nhiều chuyên gia phương Tây chỉ ra là vi phạm Điều I và II của NPT.

Các đối tác chia sẻ hạt nhân của Mỹ chỉ sử dụng bom hạt nhân B61 phóng từ trên không, được triển khai bằng tiêm kích F-16 hoặc F-35A, còn Đức vẫn dùng tiêm kích Tornado từ thời Chiến tranh Lạnh.

Năm 2023, Belarus ký thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Nga, triển khai đầu đạn bằng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M. Dự kiến đến cuối năm 2025, Belarus sẽ được trang bị thêm tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik và có thể cả hệ thống pháo phản lực hạt nhân.

Các quốc gia trong thỏa thuận chia sẻ hạt nhân đều thiếu quyền tự chủ khi sử dụng, và có thể bị Washington hoặc Moscow từ chối quyền tiếp cận vũ khí hạt nhân.

Theo Military Watch