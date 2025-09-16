“Quái vật dưới biển” Nga phóng tên lửa Kalibr giữa Bắc Cực, khiến phương Tây lo ngại

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M của Hải quân Nga mang tên Arkhangelsk đã phóng tên lửa hành trình tại Bắc Cực trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Zapad 2025 đang diễn ra trên khắp các khu vực phía tây của nước này.

Bình luận về cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong khuôn khổ cuộc diễn tập chiến lược chung Zapad 2025, lực lượng tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao vào mục tiêu giả định trên Biển Barents. Thủy thủ đoàn của tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk đã thực hành phóng tên lửa hành trình Kalibr vào một mục tiêu trên biển từ vị trí lặn dưới nước”.

Bộ này nhấn mạnh rằng khu vực phóng tên lửa đã tạm thời bị đóng cửa đối với tàu thuyền dân sự và các chuyến bay, đồng thời khẳng định: “Theo dữ liệu kiểm soát khách quan, tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển một cách chính xác”.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M. Ảnh: MW.

Chiếc tàu ngầm lớp Yasen-M đầu tiên được biên chế vào giữa năm 2021, từng được tạp chí National Interest gọi là “tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới”, phản ánh mối lo ngại rộng rãi ở phương Tây về khả năng vượt trội của chúng so với các tàu ngầm tấn công trước đây của Nga.

Ngày 24/7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị tiếp tục sản xuất hàng loạt loại tàu ngầm này, với các tính năng nổi bật như khả năng mang vũ khí chính xác cao, hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc và thủy âm hiện đại.

Đáng chú ý, vào tháng 3 vừa rồi, năng lực tên lửa của tàu lớp Yasen-M đã được nâng cấp đáng kể khi lần đầu tiên tên lửa siêu vượt âm Zircon được tích hợp để phục vụ tác chiến tiền tuyến. Vụ phóng thử nghiệm Zircon từ tàu lớp Yasen-M trước đó đã diễn ra vào tháng 10/2021. Loại tên lửa này có tầm bắn 1.000 km, tốc độ Mach 9 cùng khả năng cơ động cao, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Mỗi tàu ngầm Yasen-M được trang bị 32 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa hành trình, cùng 10 ống phóng ngư lôi và hệ thống phòng không tầm ngắn Igla-M.

Hệ thống Bastion phóng tên lửa hành trình chống hạm P-800. Ảnh: MW.

Trong báo cáo bổ sung về cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khuôn khổ Zapad 2025, Hạm đội phương Bắc còn diễn tập các biện pháp phòng thủ nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển và các căn cứ, đồng thời thể hiện khả năng chỉ huy, kiểm soát nhiều nhóm lực lượng trong khu vực hoạt động, cũng như triển khai đồng bộ vũ khí chính xác cao.

Mục tiêu chính của cuộc tập trận là huấn luyện khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển ở Bắc Cực. Cuộc diễn tập cũng chứng kiến các hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion phóng tên lửa hành trình tấn công vào mục tiêu giả định trong khu vực.

Hệ thống phòng thủ của Nga chống lại tàu chiến đối phương hiện chủ yếu dựa vào lực lượng tàu ngầm, các tổ hợp tên lửa ven bờ, cùng tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3, theo hướng tiếp cận phi đối xứng nhằm giảm phụ thuộc vào những tàu mặt nước tốn kém như khu trục hạm.

Theo Military Watch