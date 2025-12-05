Hàn Quốc bắt đầu chương trình tên lửa không đối không đầu tiên: Triều Tiên đã đã sở hữu hai tên lửa

Hàn Quốc khởi động dự án 296 triệu USD phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn nội địa cho KF-21, hướng tới tự chủ chiến lược và mở rộng xuất khẩu vũ khí trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã công bố chính thức khởi động chương trình phát triển tên lửa dẫn đường không đối không tầm ngắn nội địa dành cho tiêm kích thế hệ thứ 5 KF-21. Dự án trị giá 435,9 tỷ won (296 triệu USD) sẽ do Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) dẫn dắt, với sự tham gia của các tập đoàn quốc phòng trong nước như LIG Nex1 và Hanwha Aerospace.

Theo DAPA, chương trình được triển khai với mục tiêu “đa dạng hóa hệ thống vũ khí và tăng cường xuất khẩu quốc phòng”, trong bối cảnh ngành hàng không quân sự Hàn Quốc đang củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu.

Hai dòng tên lửa AIM-9X của Mỹ và IRIS-T của Đức trước đó từng được cân nhắc để trang bị cho KF-21, nhưng việc Hàn Quốc tự phát triển tên lửa mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng xuất khẩu của cả hai loại vũ khí này.

Do yêu cầu tương thích với khoang vũ khí trong thân của KF-21, tên lửa mới buộc phải sử dụng thiết kế cánh “cắt ngắn”, tương tự cách Mỹ đã chỉnh sửa AIM-9 để tạo ra biến thể AIM-9X dành cho F-22 và F-35.

Mặc dù KF-21 sẽ là nền tảng chính để tích hợp tên lửa, việc trang bị hệ thống ngắm gắn mũ bay hiện đại trên máy bay FA-50 nội địa và F-16 Mỹ sau khi nâng cấp lên chuẩn F-16V có thể cho phép những dòng tiêm kích này mang theo tên lửa mới. Ngoài ra, tiêm kích thế hệ 5 F-35 và các biến thể F-15 nâng cấp trong biên chế Không quân Hàn Quốc cũng được kỳ vọng sẽ tích hợp loại vũ khí này.

DAPA nhấn mạnh rằng chương trình tên lửa mới “sẽ là cột mốc quan trọng trong việc nâng cấp năng lực vũ khí trên không và mở rộng ngành công nghiệp hàng không quốc phòng Hàn Quốc”. Cơ quan này cho rằng việc nội địa hóa tên lửa không đối không là “thiết yếu để bảo đảm quyền tự chủ chiến lược”, đồng thời giúp Hàn Quốc linh hoạt hơn trước những biến động địa chính trị và thay đổi trong quy định kiểm soát xuất khẩu.

Đáng chú ý, FA-50 và biến thể huấn luyện T-50 – vốn đã xuất khẩu tới Ba Lan, Iraq, Senegal, Thái Lan, Indonesia và Philippines – mang đến một nguồn khách hàng tiềm năng rộng lớn cho loại tên lửa mới. Trong chương trình KF-21, Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh giảm phụ thuộc nước ngoài, trong đó có kế hoạch thay thế động cơ F414 của Mỹ bằng một mẫu động cơ nội địa.

Việc Hàn Quốc khởi động chương trình tên lửa không đối không đầu tiên diễn ra sau khi Triều Tiên ra mắt các mẫu tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại và radar tại triển lãm quốc phòng “Self Defence 2021” vào tháng 10/2021. Đến tháng 5/2025, biến thể dẫn radar đã được đưa vào biên chế tại các đơn vị tuyến đầu.

Tình trạng của mẫu tên lửa dẫn hồng ngoại của Bình Nhưỡng vẫn chưa rõ ràng, làm dấy lên khả năng chương trình đang chờ được trang bị tiêm kích mới hoặc hệ thống ngắm gắn mũ hiện đại.

Khả năng Triều Tiên nhận được các tiêm kích mới từ Nga – bao gồm Su-57 thế hệ 5 và những biến thể MiG-29 nâng cấp – đã được nêu ra nhiều lần, điều này càng khiến chương trình KF-21 và dự án phát triển tên lửa mới của Hàn Quốc trở nên cấp bách hơn.

