Tuần dương hạm Nhật Bản vừa đến Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Sáng 19/1, tuần tra hạm Akitsushima (PLH-32), cùng 60 sĩ quan thuỷ thủ thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên sa, thăm Đà Nẵng trong 5 ngày.

vt-ham-nhat-10.png
Tuần tra hạm Akitsushima là một trong những tàu tuần tra lớn nhất của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard - JCG), thuộc lớp Akitsushima (phát triển từ lớp Shikishima).
vt-ham-nhat-4.png
Đại diện Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tặng hoa Trưởng đoàn tuần tra hạm Akitsushima thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản .
vt-ham-nhat-7.png
Tàu tuần tra Akitsushima có chiều dài 150 m, lượng giãn nước 9.300 tấn, vùng hoạt động hơn 20.000 hải lý mới tiếp liệu, cùng biên chế từ 100-150 sĩ quan, thuỷ thủ.
vt-ham-nhat-16.png
Về khí tài, do Akitsushima là tàu tuần dương, tác chiến thụ động nên được trang bị 2 pháo hạm 40 mm Bofors L/70 Mk.3 (tốc độ cao, quang học) phía trước và phía sau hạm.
vt-ham-nhat-12.png
Tàu trang bị 2 pháo 20 mm JM61 Gatling remote-controlled phía mũi hạm trên tàu tuần dương Akitsushima
vt-ham-nhat-15.png
Cận cảnh pháo 2 pháo 20 mm JM61 Gatling remote-controlled trên tuần dương Akitsushima
vt-ham-nhat-14.png
Cận cảnh pháo hạm 40 mm Bofors L/70 Mk.3 phía đuôi tàu tuần dương Akitsushima
vt-ham-nhat-8.png
Với vai trò tuần dương, Akitsushima được trang bị 2 trực thăng lớn (EC225LP Super Puma hoặc tương đương), nhà chứa máy bay rộng lớn đủ cho 2 máy bay cùng lúc. Akitsushima được trang bị cấu trúc chịu lực cao (chống đạn, kính chống đạn) và 4 động cơ diesel IHI-SEMT Pielstick giúp tốc độ di chuyển có thể đạt đến 25 hải lý/h.
vt-ham-nhat-9.png
Về hệ thống ra đa, hạm Akitsushima được trang bị hệ thống radar tối tân tìm kiếm không-không OPS-14; radar dẫn đường & tìm kiếm bề mặt… Còn USS Robert Smalls (CG-62) được trang bị hệ thống Aegis với radar SPY-1 phased-array (3D đa năng, theo dõi hàng trăm mục tiêu); Radar kiểm soát hỏa lực, sonar chống ngầm; chiến tranh điện tử AN/SLQ-32, liên kết dữ liệu Link 16; radar phòng thủ chủ động cao (Aegis BMD - chống tên lửa đạn đạo), CIWS, mồi bẫy…
vt-ham-nhat-11.png
Cận cảnh hệ thống ra đa trên hạm Akitsushima
vt-ham-nhat-13.png
Nhà chứa máy bay của tuần dương Akitsushima đủ cho 2 máy bay cùng lúc.
Hạm Akitsushima được thiết kế để tuần tra xa bờ dài ngày, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), chống cướp biển, và hỗ trợ các nhiệm vụ đặc biệt như hộ tống vận chuyển…
vt-ham-nhat-2.png
Trong thời gian lưu lại tại TP Đà Nẵng, thuỷ thủ đoàn sẽ chào xã giao TP Đà Nẵng, giao lưu thể thao và thực hiện các hoạt động trao đổi chuyên môn với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển vùng 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Khu vực II…

