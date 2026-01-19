Tuần dương hạm Nhật Bản vừa đến Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Xã hội
Đại biểu Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người.
Tạo thống nhất nhận thức, quyết tâm và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Công tác tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, việc Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật đã tạo ra khuôn khổ mới, mở không gian phát triển mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điện Biên quyết tâm tăng trưởng 2 con số, phát triển xanh – thông minh – bền vững
Trong nhiệm kỳ mới, Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10–11%/năm, hướng tới phát triển xanh – thông minh – bền vững.
Từ sáp nhập đến bứt phá: An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%/năm
Để hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong kỷ nguyên mới, An Giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.
Nghị quyết số 66-NQ/TW là “lời hiệu triệu” cho cuộc cải cách thể chế sâu sắc
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chia sẻ về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Đại hội XIV bắt đầu ngày làm việc đầu tiên
Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Đà Nẵng khoác “áo mới” hướng về Đại hội XIV
Những ngày này, TP Đà Nẵng rực rỡ trong sắc đỏ của cờ hoa và pano cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
3 đột phá để Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương trước năm 2030
Trước thềm Đại hội Đảng XIV, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chia sẻ về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm phát triển Bắc Ninh nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Văn kiện Đại hội XIV là đòn bẩy khơi dậy khát vọng phát triển
Theo ông Nguyễn Văn Nên, 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực, hạ tầng được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là đòn bẩy quan trọng giúp đất nước phát triển.
Không để thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc về công tác nhân sự
Báo chí đã làm chủ "trận địa" thông tin, cổ vũ, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII đề ra.
Chuyển đổi số giúp mở rộng khả năng lắng nghe, hạn chế thông tin xấu độc
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.
Đại hội XIV của Đảng: Tâm huyết từ trùng khơi của người lính Tiểu đoàn DK1
Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Chuyển giao kĩ thuật cho bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP.HCM
Năm 2025, cả nước thực hiện khoảng 10.500 ca ghép mô, tạng, riêng Bệnh viện Trung ương Huế đảm nhiệm gần 1/4 tổng số ca, đồng thời chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho Bệnh viện Bạch Mai, lan tỏa năng lực ghép tạng.
Sở KH&CN TP Đà Nẵng ký hợp tác chuyển giao công nghệ với Đại học Đông Á
Đà Nẵng và Đại học Đông Á thống nhất hợp tác toàn diện về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, tạo nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.
Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm Fintech hàng đầu Đông Nam Á
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký quyết định phê duyệt Đề án “Hình thành và phát triển Trung tâm Fintech tại TP Đà Nẵng”.
Thủ tướng nêu 5 ý nghĩa của sự kiện Việt Nam khởi công nhà máy chế tạo chip đầu tiên
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với việc khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao, có thể khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước làm chủ được công nghệ cao.
Chủ tịch Đà Nẵng giao quyền tuyển dụng, quản lý công chức cho sở ngành và cấp xã
UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phân cấp mạnh cho sở ngành và cấp xã trong công tác tuyển dụng, điều động, nâng lương và quản lý công chức.
Sân bay Đà Nẵng khởi công Nhà ga hàng hóa mới công suất 100.000 tấn/năm
Nhà ga hàng hoá Sân bay quốc tế Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích hơn 2,4 ha, công suất 100.000 tấn hàng hoá/năm, cùng tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng.