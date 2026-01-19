Tuần dương hạm Nhật Bản vừa đến Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Để hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong kỷ nguyên mới, An Giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.