Campuchia bắt ông chủ Royal Park Hoàng Kế Mậu - "Chen Zhi phiên bản 2.0"

Theo Khmer-China Times, sau vụ bắt giữ “ông trùm lừa đảo” Trần Chí (Chen Zhi) và dẫn độ về Trung Quốc, cảnh sát Campuchia mới đây lại bắt tiếp một nhân vật gốc Trung Quốc cộm cán khác trong lĩnh vực lừa đảo xuyên quốc gia – Hoàng Kế Mậu. Hoàng Kế Mậu là chủ sở hữu khu Royal Park khét tiếng, có tên Trung Quốc là “Hoàng Lạc Viên Khu” ở Sihanoukville.

Ông ta từng được phong tước “Oknha” - một tước vị danh dự dành cho doanh nhân, nhà tài trợ hoặc người có đóng góp đáng kể cho nhà nước Campuchia. Đây là một dạng tước vị thời hiện đại - không phải quý tộc phong kiến hoàn toàn mà là dạng danh hiệu vinh dự dưới thời chính phủ Hun Sen khá phổ biến trong giới kinh doanh.

Theo một số nguồn tin, kể từ năm 2024, Campuchia áp dụng quy định mới, trong đó việc được phong danh hiệu “Oknha”này đi kèm với đóng góp tài chính đáng kể cho Nhà nước Campuchia. Ngày 15/1, thẩm phán điều tra Tòa sơ thẩm Phnom Penh Se Vith Vathna đã ra quyết định tạm giam Hoàng Kế Mậu và đưa ông ta đến nhà tù Prey Sar để chờ quy trình xét xử tiếp theo.

Hoàng Kế Mậu (Huang Jimao) năm nay 50 tuổi, là người Campuchia gốc Hoa, có tên Khmer là Li Kuong. Ông ta là chủ sở hữu khu tổ hợp quy mô lớn Royal Park ở tỉnh Sihanoukville, từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Casino Sihanoukville, và hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, casino, khách sạn và xây dựng.

Từng bị truyền thông quốc tế phanh phui

Hãng BBC trước đó từng điều tra và cho biết, bên trong Royal Park tồn tại môi trường bạo lực và hà khắc. Tháng 6/2022, một công dân Trung Quốc tên Mễ Lập Tuấn (Mi Lijun) bị phát bệnh ở bên trong khu này nhưng không được chữa trị, bị mang ra bỏ mặc bên lề cao tốc.

Hoàng Kế Mậu từng được Hoàng gia Campuchia phong tước “Oknha”. Ảnh: Singtao.



Hồ sơ tòa án mà tờ Khmer-China Times có được cho thấy, Viện Công tố cáo buộc Hoàng Kế Mậu là người tổ chức và cầm đầu một mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, liên quan đến tuyển dụng trái phép – bóc lột – lừa đảo – rửa tiền.

Các hành vi Hoàng Kế Mậu và băng nhóm bị cáo buộc phạm phải kéo dài từ năm 2019 đến nay, diễn ra tại Campuchia và các khu vực khác, vi phạm Điều 377 và 380 của Bộ luật Hình sự Campuchia cùng Điều 38 của Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Điều tra cho thấy nghi phạm bị cáo buộc dùng casino và khách sạn làm cơ sở giam giữ trái phép lao động để buộc họ tham gia mạng lưới lừa đảo trực tuyến, đồng thời nắm giữ vai trò hạt nhân điều khiển trong mạng lưới tội phạm.

Trấn áp lừa đảo qua mạng để cải thiện hình ảnh quốc gia

Trước sức ép từ quốc tế, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tuyên bố chính phủ coi trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông là nhiệm vụ “ưu tiên hàng đầu”, sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch mạnh tay để nhổ bỏ tận gốc “khối u xã hội” này, qua đó cải thiện hình ảnh quốc gia và uy tín quốc tế của Campuchia.

Ngày 15/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha khi gặp ông Lưu Trung Nghĩa, trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc, đã nói Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với Trung Quốc và các nước khác, đẩy mạnh truy quét và xóa bỏ tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo viễn thông.

Khu phức hợp khét tiếng Royal Park của Hoàng Kế Mậu ở thành phố Sihanoukville. Ảnh: Hk01.



Ông Lưu Trung Nghĩa cho biết Trung Quốc đánh giá cao lập trường cứng rắn của Campuchia. Campuchia đang tăng cường cưỡng chế và xử lý mạnh tay, thể hiện quyết tâm rõ rệt; điều này sẽ giúp nâng hình ảnh Campuchia và tác động tích cực tới kinh tế – xã hội của nước này.

Campuchia trong vài năm qua đã trở thành trung tâm mạng lưới lừa đảo trực tuyến lớn ở Đông Nam Á, tập trung ở các thành phố như Sihanoukville, Phnom Penh, và Bavet. Liên Hiệp Quốc ước tính có từ 100.000–150.000 người bị lừa đến làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo, với quy mô doanh thu khoảng hàng tỷ USD mỗi năm.

Các khu phức hợp lừa đảo này được xây dựng có đủ từ casino, khách sạn, cao ốc, có tường rào cao, camera giám sát, và người lao động bên trong không dễ thoát ra do bị giữ hộ chiếu, bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, các scam centre hay mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Campuchia được xem là một ngành công nghiệp “ngầm” với quy mô rất lớn, kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng trên toàn thế giới. Các tổ chức này thường hoạt động trong các khu scam compound được tái sử dụng từ khách sạn, casino, tòa nhà văn phòng, nhắm mục tiêu nạn nhân ở nước ngoài bằng các hình thức lừa đảo “pig butchering” (lừa tình + đầu tư tiền ảo) và nhiều phương thức khác.

Theo báo cáo quốc tế về scam centre ở Campuchia: Các compound đã xuất hiện từ năm 2021 đến nay, với hàng chục khu được ghi nhận — và tổng doanh thu lừa đảo có thể lên tới từ 12,5 tới 19 tỷ USD mỗi năm.

Một số điều tra nói rằng các hoạt động này có thể liên quan tới việc cưỡng bức người và bóc lột lao động, khiến nhiều người bị giữ trái phép để làm việc cho mạng lưới scam.

Việc bắt giữ Hoàng Kế Mậu được coi là một phần của chiến dịch rộng hơn của chính quyền Campuchia, trong đó các lực lượng chức năng tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến và các compound liên quan — một động thái phản ánh áp lực từ cả phía nội địa và quốc tế và là một phần của chiến dịch cảnh sát Campuchia phối hợp với nước ngoài nhằm triệt phá mạng lưới scam nhằm lấy lại hình ảnh quốc gia.

Theo Hk01, Singtao, UDN