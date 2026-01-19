Giá vàng SJC hôm nay thiết lập đỉnh mới

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 19/1 niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC thiết lập đỉnh mới

Sáng 19/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng tiếp tục thiết lập đỉnh mới tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với tuần trước (17/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 159,7 - 162,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng 17/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 17/1.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 19/1 giao dịch ở mức 4.661 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.388 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 148,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 2.000.000 đồng/lượng so với hôm qua (17/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần đã bứt phá mạnh mẽ hơn 1%, chính thức xác lập đỉnh mới khi vượt ngưỡng 4.660 USD/ounce. Làn sóng tháo chạy vào các tài sản trú ẩn an toàn bùng nổ ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp đặt các biện pháp thuế quan mới nhắm vào châu Âu, đẩy căng thẳng thương mại toàn cầu lên nấc thang mới.

Cụ thể, vào hôm 17/1 vừa qua, ông Trump thông báo sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu kể từ ngày 1/2, nhằm đáp trả việc các nước này phản đối quyền kiểm soát của Mỹ đối với Greenland.

Đáng chú ý, mức thuế này có thể tăng vọt lên 25% vào ngày 1/6 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về việc Mỹ "mua đứt hoàn toàn Greenland".

Động thái này đã gây rúng động khắp châu Âu; các nhà lãnh đạo khu vực dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong những ngày tới để thảo luận về các biện pháp trả đũa, bao gồm việc đánh thuế đối với lượng hàng hóa Mỹ trị giá lên tới 93 tỷ Euro.

Cú sốc thuế quan mới này như "đổ thêm dầu vào lửa" cho đà tăng phi mã của kim loại quý. Kể từ sau màn trình diễn ấn tượng trong năm 2025, vàng liên tục duy trì quỹ đạo đi lên nhờ sự cộng hưởng từ tình hình bất ổn chính trị tại Venezuela, những nghi ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Giá bitcoin giảm 2,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (19/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 92.440 USD/BTC, giảm 2,6% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 0,4% so với 7 ngày trước (92.104 USD/BTC) và tăng 4,7% trong 1 tháng vừa qua (88.262 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 94 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.846 tỷ USD chiếm 52,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.