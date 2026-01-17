Thị trưởng Kiev bất ngờ kêu gọi người dân rời khỏi thành phố

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko kêu gọi người dân có điều kiện tạm thời rời thủ đô khi khủng hoảng năng lượng leo thang, mất điện kéo dài và hàng nghìn tòa nhà bị cắt sưởi trong giá rét âm độ.

Ông Vitaly Klitschko, Thị trưởng Kiev, đã tái khẳng định lời kêu gọi người dân có chỗ ở thay thế tạm thời rời khỏi thủ đô Ukraine, trong bối cảnh thành phố đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Phát biểu với Reuters hôm thứ Sáu, ông Klitschko cho biết tình trạng thiếu điện và mất sưởi diện rộng là hệ quả của các đợt không kích liên tiếp của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Phía Moscow tuyên bố các cuộc tấn công này nhắm vào các cơ sở sản xuất UAV, hạ tầng năng lượng và những mục tiêu liên quan đến quân sự, nhằm đáp trả các đòn tập kích của Ukraine vào hệ thống điện của Nga cũng như những gì họ gọi là các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành phố chúng tôi, giữa những đợt giá rét khắc nghiệt như vậy, phần lớn Kiev bị mất sưởi và thiếu điện nghiêm trọng”, ông Klitschko nói, đồng thời lặp lại lời kêu gọi những người dân có thể tạm thời di dời hãy rời thành phố.

Ông cho biết nhiệt độ xuống dưới 0 độ C đã làm nhu cầu năng lượng tăng vọt, trong khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến các đội sửa chữa khó tiến hành khắc phục nhanh chóng.

Lời kêu gọi này đã vấp phải chỉ trích, khi nhiều ý kiến cho rằng không ít người dân không có nơi nào khác để đi, và động thái của chính quyền thành phố phản ánh sự thiếu chuẩn bị trong việc quản lý khủng hoảng tại một đô thị có khoảng 3 triệu dân.

Theo ông Klitschko, nhiều hộ gia đình đã phải chịu cảnh mất điện lưới tới 20 giờ mỗi ngày, trong khi hệ thống sưởi bị cắt tại khoảng 6.000 tòa chung cư. Nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống khoảng âm 17 độ C, càng làm gia tăng áp lực lên hệ thống năng lượng của thành phố. Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng trên toàn quốc trong tuần này.

Hệ thống điện của Ukraine đã chịu thiệt hại chồng chất kể từ năm 2022, với những điểm yếu càng trầm trọng hơn do cơ sở hạ tầng thời Liên Xô đã xuống cấp và tình trạng quản lý kém.

Cuộc khủng hoảng điện năng cũng làm bùng phát tranh cãi công khai mới nhất giữa ông Klitschko và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đầu tuần này, ông Zelensky cho rằng Kiev tụt hậu so với các thành phố khác trong việc ứng phó khủng hoảng năng lượng, phát biểu trong một bài diễn văn rằng “rất ít việc đã được làm tại thủ đô” và cần những quyết định khẩn cấp.

Ông Klitschko bác bỏ chỉ trích này là vô căn cứ, cho rằng mình đang trở thành mục tiêu của “sự thù địch toàn diện” sau khi cảnh báo người dân về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông khẳng định các dịch vụ đô thị đang hoạt động suốt ngày đêm nhằm khôi phục điện và sưởi ấm nhanh nhất có thể.

Theo RT