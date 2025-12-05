S-400 mạnh đến mức nào: Nga khoe loạt chiến công "cực hiếm" trong chiến sự Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết S-400 Triumf đã cùng các hệ thống Pantsir và Tor đánh chặn khoảng 200 UAV trong đợt tập kích mới nhất của Ukraine. Hiệu suất chiến đấu của S-400 tiếp tục vượt trội khi bắn hạ ATACMS, HIMARS và cả tên lửa Patriot Mỹ.

Hệ thống vũ khí này đã nhiều lần chứng minh năng lực vượt trội khi đánh chặn các cuộc tập kích đường không của Ukraine.

Khoảng 200 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định đã bị bắn rơi trong đợt tập kích đường không mới nhất của Ukraine vào các vùng của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo thông tin được công bố, các tiểu đoàn phòng không hỗn hợp đã tham gia đánh chặn cuộc tấn công; ngoài các tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir và Tor, những đơn vị này còn bao gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung S-400 Triumf.

Theo cách nói không chính thức của quân đội, các hệ thống này vốn được “tinh chỉnh” để tiêu diệt những mục tiêu khác – chủ yếu là tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp, như ATACMS hay Storm Shadow.

Ngày 18/11, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công Voronezh bằng 4 tên lửa ATACMS và, theo Bộ Quốc phòng Nga, các tổ hợp S-400 và Pantsir đã tham gia đánh chặn các mục tiêu này. Mảnh vỡ của số tên lửa trên – vốn được nhắm vào các cơ sở dân sự – đã làm hư mái của một số tòa nhà; không có thương vong nào trong thành phố.

Tên lửa ATACMS được xem là mục tiêu khó đánh chặn, nhưng không phải với S-400 – hệ thống có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên tới 60 km và độ cao 25 km. Tốc độ của tên lửa bị đánh chặn có thể đạt mức siêu vượt âm, 4,8 km/giây, tương đương 14 lần tốc độ âm thanh.

Vụ tập kích bất thành nhằm vào một thành phố của Nga chỉ là một ví dụ về hiệu suất tác chiến của S-400. Còn nhiều ví dụ khác – chẳng hạn như việc đánh chặn tên lửa dẫn đường của hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất. Và đỉnh cao của hệ thống phòng không Nga là việc phá hủy ngay trên không những tên lửa phòng không của chính hệ thống mà Triumf thường được đem ra so sánh: Patriot MIM-104 của Mỹ.

Mùa hè năm nay, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ khoảng hai chục tên lửa do phương Tây sản xuất mà quân đội Ukraine phóng nhằm vào máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Khác với đạn ATACMS hay HIMARS, vốn bay theo đường đạn gần như cố định, tên lửa phòng không của Nga có độ cơ động mạnh trong không trung, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn.

“Chính các hệ thống S-400 cho thấy hiệu quả cao nhất trong những vụ đánh chặn như vậy”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“S-400 Triumf là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại và nổi tiếng nhất thế giới”, ông Yan Novikov, tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Almaz-Antey, nhận xét.

“Tầm bắn và khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau khiến Triumf trở thành hệ thống phòng không mạnh nhất. Các thông số của nó đã được chứng minh trong thực chiến, và đến nay chưa có hệ thống phòng không nước ngoài nào trong cùng phân khúc có thể cạnh tranh với S-400”, ông nói thêm.

Các hệ thống phòng không Nga luôn thu hút sự quan tâm của khách hàng nước ngoài. Khách hàng quốc tế đầu tiên mua S-400 Triumf là Trung Quốc, sau khi Moscow và Bắc Kinh đạt thỏa thuận cung cấp một số tiểu đoàn S-400. Năm 2017, Nga ký hợp đồng cung cấp Triumf cho một nước thành viên NATO – Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 10/2018, trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nước đã ký hợp đồng lớn nhất trong lịch sử hợp tác kỹ thuật-quân sự song phương: thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD cung cấp cho Ấn Độ 5 trung đoàn S-400.

Ngày 4–5/12/2025, ông Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Với mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa Moscow và New Delhi, có nhiều suy đoán rằng hai nước sẽ thống nhất các gói cung cấp vũ khí mới, bao gồm cả những hệ thống đã chứng minh năng lực và những khí tài thế hệ tiếp theo. Ví dụ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết trong cuộc gặp giữa ông Putin và ông Modi, việc bổ sung thêm các hệ thống S-400 sẽ được đưa ra thảo luận.

Theo RT