Hải quân Mỹ tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân 7.800 tấn được đặt tên theo chiến hạm thời Thế chiến II

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Hải quân Mỹ đã tiếp nhận tàu ngầm tấn công nhanh USS Idaho thuộc lớp Virginia, chiếc thứ 26 được đóng theo chương trình hợp tác giữa General Dynamics Electric Boat và Newport News Shipbuilding. USS Idaho (SSN 799) là tàu ngầm lớp Virginia thứ hai được bàn giao cho Hải quân Mỹ trong năm nay, sau khi hoàn tất thủ tục sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm và dự kiến biên chế vào mùa xuân tới. Đại tá Mike Hollenbach nhấn mạnh USS Idaho là minh chứng cho nỗ lực của các kỹ sư đóng tàu, đối tác công nghiệp và Hải quân trong việc mang đến nền tảng tác chiến dưới biển tối ưu. USS Idaho có lượng giãn nước khoảng 7.800 tấn, dài 115 mét, ngang 10,4 mét, trang bị lò phản ứng hạt nhân, thủy thủ đoàn 145 người, ngư lôi Mk 48 và tên lửa Tomahawk. Việc tiếp nhận USS Idaho thể hiện cam kết của Hải quân Mỹ trong việc duy trì lực lượng tàu ngầm hiện đại, đáp ứng nhu cầu răn đe và phô diễn sức mạnh trên phạm vi toàn cầu. Cung cấp bởi

Hải quân Mỹ đã chính thức tiếp nhận tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia mới nhất, tàu tương lai USS Idaho, đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến dưới biển của lực lượng này.

Tàu do General Dynamics Electric Boat bàn giao cho Hải quân Mỹ vào ngày 15/12. USS Idaho mang số hiệu SSN 799 và là chiếc tàu ngầm lớp Virginia thứ hai được bàn giao cho Hải quân Mỹ trong năm nay. Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, con tàu cùng thủy thủ đoàn sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm sau bàn giao và các chuyến chạy thử trên biển, trước khi chính thức biên chế, dự kiến diễn ra vào mùa xuân tới.

USS Idaho là tàu ngầm hạt nhân có lượng giãn nước khoảng 7.800 tấn. Phát biểu về sự kiện này, Đại tá Mike Hollenbach, Giám đốc chương trình tàu ngầm lớp Virginia, nhấn mạnh: “USS Idaho là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần tận tụy của các kỹ sư đóng tàu, các đối tác công nghiệp và lực lượng Hải quân trong việc mang đến cho hạm đội nền tảng tác chiến dưới biển tối ưu nhất. Với mỗi tàu được bàn giao, Hải quân Mỹ tiếp tục củng cố ưu thế vượt trội của quốc gia trên không gian hàng hải”.

USS Idaho là chiếc tàu ngầm lớp Virginia thứ 26 được đóng theo chương trình hợp tác lâu dài giữa General Dynamics Electric Boat và Newport News Shipbuilding, thuộc tập đoàn Huntington Ingalls Industries. Đây là tàu lớp Virginia thứ 14 do Electric Boat bàn giao và là chiếc thứ 8 trong tổng số 10 tàu thuộc cấu hình Block IV – phiên bản được thiết kế nhằm giảm thời gian bảo dưỡng và tăng khả năng sẵn sàng tác chiến trong suốt vòng đời hoạt động.

Các tàu ngầm tấn công lớp Virginia giữ vai trò then chốt trong lực lượng tác chiến dưới biển của Hải quân Mỹ. Chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ săn tàu ngầm và tàu mặt nước đối phương, phóng tên lửa hành trình Tomahawk, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm, thu thập thông tin tình báo, cho tới phối hợp tác chiến cùng các cụm tàu sân bay.

Lớp tàu này nổi tiếng với độ tàng hình cao, được trang bị các hệ thống cảm biến tiên tiến, đồng thời có khả năng hoạt động linh hoạt cả ở vùng biển sâu lẫn khu vực ven bờ. Khi USS Idaho chính thức gia nhập hạm đội, năng lực tác chiến dưới nước của Hải quân Mỹ sẽ được tăng cường đáng kể.

Tàu ngầm tấn công được xem là công cụ then chốt để phô diễn sức mạnh và răn đe đối thủ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và nhiều điểm nóng khác trên thế giới.

USS Idaho là con tàu thứ 5 của Hải quân Mỹ mang tên Idaho. Con tàu đầu tiên là một tàu tiếp vận thân gỗ, được biên chế từ năm 1866. Người tiền nhiệm gần nhất là thiết giáp hạm USS Idaho (BB-42), đưa vào hoạt động năm 1919 và từng giành được bảy ngôi sao chiến đấu trong Thế chiến II.

Về mặt kỹ thuật, USS Idaho có chiều dài khoảng 377 feet (khoảng 115 mét), bề ngang 34 feet (khoảng 10,4 mét), và lượng giãn nước khi lặn khoảng 7.800 tấn. Tàu được trang bị một lò phản ứng hạt nhân duy nhất dẫn động một trục chân vịt, cho phép hoạt động với tầm hoạt động gần như không giới hạn và duy trì tốc độ cao trong thời gian dài. Dù Hải quân Mỹ không công bố cụ thể các thông số hiệu suất, các tàu ngầm lớp Virginia được biết đến với khả năng đạt tốc độ vượt quá 25 hải lý/giờ khi lặn.

USS Idaho có biên chế khoảng 145 thủy thủ, gồm 17 sĩ quan và 128 quân nhân chuyên nghiệp. Tàu mang theo ngư lôi Mk 48 Advanced Capability và tên lửa hành trình Tomahawk, có thể được phóng từ các ống phóng ngư lôi hoặc các ống phóng chuyên dụng tùy theo cấu hình.

Theo các quan chức Hải quân Mỹ, việc tiếp nhận những tàu như USS Idaho thể hiện cam kết dài hạn của Hải quân trong việc duy trì một lực lượng tàu ngầm hiện đại và hiệu quả. Khi các tàu ngầm lớp Los Angeles cũ dần được cho nghỉ hưu, các tàu lớp Virginia sẽ đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ toàn cầu.

Việc USS Idaho được bàn giao cũng cho thấy nỗ lực của Hải quân Mỹ trong việc duy trì tiến độ đóng tàu giữa bối cảnh chi phí gia tăng và nhu cầu đối với các nền tảng tác chiến dưới biển ngày càng lớn. Với Hải quân Mỹ, mỗi tàu ngầm mới không chỉ là một cột mốc công nghiệp quan trọng, mà còn là sự bổ sung thiết yếu cho năng lực răn đe và phô diễn sức mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Theo IE