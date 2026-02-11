Trung Quốc bác cáo buộc thử hạt nhân, cảnh báo Mỹ đừng “đổ lỗi để tái thử nghiệm”

Bắc Kinh cho biết Washington đang bóp méo chính sách hạt nhân của Trung Quốc và tìm cách né tránh trách nhiệm giải trừ vũ khí của chính mình.

Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân vào năm 2020, cho rằng đây chỉ là “cái cớ” nhằm biện minh cho khả năng Mỹ quay trở lại thử nghiệm hạt nhân.

“Mỹ liên tục bóp méo và bôi nhọ chính sách hạt nhân của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố hôm 11/2.

Phản ứng này được đưa ra sau phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Thomas DiNanno tại Geneva hôm thứ Sáu tuần trước.

“Chính phủ Mỹ nhận thức được rằng Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử nổ hạt nhân, bao gồm cả việc chuẩn bị cho các vụ thử với mức công suất được chỉ định lên tới hàng trăm tấn”, ông DiNanno nói, đồng thời cho biết một trong các “vụ thử tạo công suất” như vậy đã diễn ra vào ngày 22/6/2020.

Theo ông, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã “tìm cách che giấu việc thử nghiệm bằng cách làm mờ bản chất các vụ nổ hạt nhân” vì họ nhận thức được rằng các thử nghiệm này vi phạm các cam kết cấm thử. Tuy nhiên, ông không nêu rõ địa điểm bị cáo buộc diễn ra thử nghiệm.

“Trung Quốc đã sử dụng phương pháp ‘tách rời’ (decoupling), một kỹ thuật nhằm làm giảm hiệu quả giám sát địa chấn, để che giấu hoạt động của mình trước thế giới”, ông DiNanno nói thêm.

Ông Lâm Kiếm gọi cáo buộc của Mỹ là “vô căn cứ” và cho rằng chúng chỉ nhằm tạo tiền đề để Mỹ khôi phục chương trình thử nghiệm hạt nhân của chính mình.

Ông cũng nói rằng Mỹ là “nguồn gây xáo trộn lớn nhất đối với trật tự hạt nhân quốc tế và ổn định chiến lược toàn cầu”.

“Về bản chất, đây là hành vi thao túng chính trị nhằm tìm kiếm bá quyền hạt nhân và trốn tránh trách nhiệm giải trừ vũ khí hạt nhân của chính mình. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”, ông nói.

Ông DiNanno đưa ra cáo buộc tại một hội nghị giải trừ quân bị toàn cầu, chỉ một ngày sau khi một hiệp ước kéo dài hàng thập kỷ hạn chế việc triển khai tên lửa và đầu đạn của Mỹ và Nga hết hiệu lực.

Ngày 5/2, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga – Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) – chính thức hết hạn, tạo ra khoảng trống trong cơ chế kiểm soát vũ khí giữa hai cường quốc lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích hiệp ước này và ám chỉ rằng Mỹ có thể nối lại các vụ thử hạt nhân.

Ông Trump cũng tìm kiếm một thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc, quốc gia đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Ngay trước cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc năm ngoái, ông Trump cho biết ông đã “chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở tương đương” do các chương trình thử nghiệm của các nước khác.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1, ông Trump một lần nữa nói rằng ông đã trao đổi kỹ lưỡng với ông Tập về các vấn đề hạt nhân, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo một báo cáo năm ngoái của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga sở hữu 5.459 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 5.177 đầu đạn. Trung Quốc đứng thứ ba với ít nhất 600 đầu đạn.

Bắc Kinh chưa phản hồi đề xuất kiểm soát hạt nhân của Washington. Vụ thử hạt nhân được ghi nhận gần nhất của Trung Quốc – một vụ nổ dưới lòng đất tại khu vực Tân Cương ở miền Tây – diễn ra vào năm 1996. Trung Quốc đã ký Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) tại Liên Hợp Quốc chưa đầy 2 tháng sau vụ thử đó.

Vụ thử hạt nhân được ghi nhận gần nhất của Mỹ diễn ra tại Nevada vào năm 1992. Nếu một vụ thử hạt nhân được tiến hành trong nhiệm kỳ của ông Trump, đó sẽ là lần đầu tiên kể từ thời cựu Tổng thống George H.W. Bush.

