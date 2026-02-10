"Châu Âu chỉ có 2-3 năm": Estonia cảnh báo Nga chưa tấn công NATO nhưng đang gấp rút tái vũ trang

Tình báo Estonia cảnh báo Nga chưa có ý định tấn công NATO trong 2 năm tới nhưng đang đẩy mạnh tái vũ trang, mở rộng sản xuất đạn dược và tìm cách cản trở châu Âu tăng cường năng lực quân sự.

Nga không có ý định phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào bất kỳ quốc gia NATO nào trong năm nay hoặc năm tới, nhưng đang chạy đua để tái thiết lực lượng trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh tái vũ trang. Đánh giá này được Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia nêu trong báo cáo thường niên công bố hôm 10/2.

Estonia, quốc gia thành viên NATO có đường biên giới giáp Nga, từ lâu là một trong những tiếng nói chỉ trích gay gắt nhất đối với Moscow và là nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.

“Châu Âu phải đầu tư cho quốc phòng và an ninh nội bộ, để trong tương lai Nga phải đi đến kết luận rằng họ không có cơ hội nào trước các nước NATO”, ông Kaupo Rosin, người đứng đầu cơ quan tình báo Estonia, nói với các phóng viên.

“Chúng tôi thấy rằng giới lãnh đạo Nga đang rất lo ngại về quá trình tái vũ trang của châu Âu. Họ nhận thấy rằng trong vòng 2 đến 3 năm tới, châu Âu có thể đủ năng lực tiến hành các hành động quân sự độc lập chống lại Nga”, ông Rosin cho biết. Theo ông, mục tiêu hiện nay của Moscow là “trì hoãn và cản trở” tiến trình đó.

Cơ quan tình báo Estonia nhận định, sản xuất đạn dược của Nga đang được mở rộng với tốc độ nhanh đến mức Moscow sẽ có khả năng tích trữ nguồn dự trữ cho các cuộc chiến trong tương lai, đồng thời vẫn duy trì được chiến sự tại Ukraine.

Báo cáo cũng cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga nhằm vào Estonia sẽ liên quan tới máy bay không người lái “trên bộ, trên không và trên biển, diễn ra đồng thời trên toàn bộ lãnh thổ Estonia”.

Theo tình báo Estonia, Điện Kremlin vẫn coi Mỹ là đối thủ toàn cầu chủ chốt, trong khi tỏ ra sẵn sàng hợp tác nhằm tìm cách đạt được việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Washington.

“Sự thay đổi này bắt nguồn từ tham vọng của Điện Kremlin muốn tận dụng chính quyền Mỹ mới để khôi phục quan hệ song phương và theo đuổi một thỏa thuận có thể chính thức hóa thất bại của Ukraine”, báo cáo nêu rõ.

“Tuy nhiên, bất chấp sự ‘tan băng’ mang tính ảo tưởng đó, mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi: Moscow tìm cách gạt Mỹ và NATO ra bên lề, đồng thời tái định hình cấu trúc an ninh châu Âu theo tầm nhìn của mình”, báo cáo nhấn mạnh.

Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc coi Nga là một đồng minh hữu ích trong nỗ lực làm suy yếu phương Tây, đồng thời là nguồn cung năng lượng quan trọng trong kịch bản xảy ra xung đột trên eo biển Đài Loan dẫn tới các lệnh trừng phạt hoặc phong tỏa đường biển. Hai nước hiện chia sẻ các nghiên cứu về công nghệ quân sự.

“Bất kỳ nhượng bộ nào dành cho Nga trên thực tế cũng sẽ tiếp tay cho tham vọng toàn cầu của Trung Quốc”, báo cáo kết luận.

Theo Reuters