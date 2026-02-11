Quân đội Ukraine dạy Anh huấn luyện phi công drone: 60 giờ để thành thạo chiến trường

Quân đội Anh, Mỹ và nhiều nước NATO đang học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ Ukraine trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao leo thang.

Binh sĩ Ukraine đã chỉ cho Quân đội Anh biết cần bao nhiêu thời gian để đào tạo một người lính có thể điều khiển thành thạo drone. Theo một sĩ quan cấp cao của Anh, 60 giờ là mức tối thiểu để đạt năng lực điều khiển cơ bản.

Trung tá Ben Irwin-Clark, chỉ huy Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Cận vệ Ireland – một đơn vị bộ binh tinh nhuệ của Quân đội Anh – nói với tờ Business Insider rằng phía Ukraine cho biết một phi công đủ năng lực cần ít nhất 30 giờ huấn luyện trên mô phỏng và 30 giờ bay thực tế ngoài thực địa.

Ở mốc khoảng 60 giờ, “họ khá thành thạo trong việc điều khiển các loại drone khác nhau”, ông nói. Sau đó, sự tiến bộ đến từ việc lặp lại và tiếp xúc với nhiều hệ thống hơn. “Đó là một đường cong đi lên về mức độ thành thạo mà họ có thể đạt được”, ông cho biết, nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi thực hành liên tục.

Tiểu đoàn này tiếp nhận các bài học đó khi tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine cho cuộc chiến chống Nga. Đơn vị được triển khai để hỗ trợ Chiến dịch Interflex, nỗ lực do Anh dẫn đầu cùng 13 quốc gia khác nhằm huấn luyện binh sĩ Ukraine theo phong cách tác chiến phương Tây và NATO.

Nỗ lực do Anh dẫn đầu trong việc huấn luyện binh lính Ukraine cũng đang mang lại kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine cho quân đội Anh để trang bị cho binh lính của chính họ. Ảnh: AFP.

Trong khi các lực lượng phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine, các quân nhân Ukraine với kinh nghiệm thực chiến tuyến đầu cũng chia sẻ bài học với đối tác quốc tế, đặc biệt trong những lĩnh vực mà quân đội NATO thiếu kinh nghiệm chiến đấu gần đây – như vận hành drone cỡ nhỏ.

Lục quân Mỹ cũng đang học hỏi từ Ukraine về giá trị của thiết bị mô phỏng trong huấn luyện drone. Khóa học “Unmanned Advanced Lethality Course” (Khóa học Sát thương không người lái nâng cao) tại Fort Rucker, bang Alabama – được thiết kế nhằm giúp quân đội Mỹ bắt kịp xu hướng chiến tranh drone – sử dụng huấn luyện bay mô phỏng trước khi binh sĩ chuyển sang điều khiển drone thật, Thiếu tá Wolf Amacker, trưởng nhánh Hệ thống và Chiến thuật Máy bay Không người lái tại Trung tâm Xuất sắc Hàng không của Lục quân Mỹ, cho biết.

Các quân đội phương Tây có nền tảng chuyên môn sâu rộng trong nhiều loại hình tác chiến, nhưng họ chưa từng tham gia vào một cuộc chiến nào giống như cuộc chiến Nga-Ukraine – một cuộc xung đột quy mô lớn, công nghiệp hóa, bão hòa công nghệ và drone. Họ từng tham gia các trận pháo hạng nặng và chiến tranh chiến hào, nhưng điều đó đã cách đây hàng thập kỷ. Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại phương Tây thường có kinh nghiệm thực chiến gần đây hơn.

Đặc biệt trong lĩnh vực drone cỡ nhỏ, Ukraine có kinh nghiệm vượt trội so với các đối tác. Drone đã được sử dụng trong cuộc chiến này nhiều hơn bất kỳ cuộc xung đột nào trước đây, và các nước phương Tây rất muốn học hỏi từ thực tế đó.

Ông Irwin-Clark cho biết chính cuộc chiến của Ukraine đã thúc đẩy tiểu đoàn của ông đầu tư toàn diện vào drone, gọi đây là một phần của “tương lai chiến tranh”.

Hiện nay, 78 trong số 300 quân nhân của tiểu đoàn đã trở thành phi công drone hoặc huấn luyện viên. Đơn vị đã xây dựng một “trung tâm drone” nơi binh sĩ có thể chế tạo, sửa chữa và huấn luyện sử dụng drone. Ông Irwin-Clark mô tả đây là mô hình đầu tiên thuộc loại này trong Quân đội Anh, nhấn mạnh: “Chưa có đơn vị nào khác trong Quân đội Anh sở hữu một trung tâm như vậy”.

Ông cũng cho biết khi nói đến việc học chiến tranh bằng drone, “Tôi ngạc nhiên về tốc độ mọi người tiếp thu”.

Tiểu đoàn còn thực hiện những thay đổi khác dựa trên lời khuyên từ phía Ukraine, bao gồm bổ sung lưới chống drone vào huấn luyện và sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất nhanh, chi phí thấp các linh kiện drone.

Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn Vệ binh Ireland của Anh đã thành lập một "trung tâm máy bay không người lái" bao gồm cả việc in 3D các bộ phận máy bay không người lái. Ảnh: BI.

Các quân đội phương Tây khác cũng tìm kiếm sự hướng dẫn tương tự. Ba Lan và Na Uy đã nhờ Ukraine hỗ trợ huấn luyện người vận hành, trong khi các chuyên gia Ukraine đã đến Đan Mạch để tham gia các cuộc tập trận chống drone.

Các trường đào tạo drone của Ukraine – nơi huấn luyện người vận hành phục vụ chiến tranh – trước đó nói rằng chương trình giảng dạy của họ gần như hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, chứ không phải bài học từ các đối tác phương Tây. Điều này phản ánh mức độ mà Ukraine đang đi trước các đồng minh về kiến thức thực tiễn trong tác chiến bằng drone.

Theo BI