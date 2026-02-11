Giá vàng SJC hôm nay 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 11/2 niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng.

Sáng 11/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua (10/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước. Ảnh: Tiến Dũng.

Biểu đồ giá vàng nhẫn: Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 10/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 10/2.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 11/2 giao dịch ở mức 5.054 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.081 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 158,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua (10/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 22,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch sáng 11/2, giá vàng thế giới duy trì đà tăng vững chắc trên mốc 5.040 USD/ounce, áp sát ngưỡng cao nhất trong gần hai tuần qua. Động lực chính thúc đẩy kim loại quý đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ sau chuỗi dữ liệu kinh tế kém khả quan.

Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 12 của Mỹ vừa công bố thấp hơn dự báo, làm dấy lên lo ngại về sự giảm tốc trong chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Trước tín hiệu này, thị trường đã nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng, đặt cược vào kịch bản Fed sẽ có ít nhất ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, thay vì hai đợt như dự báo hồi tuần trước. Hiện giới đầu tư đang nín thở chờ đợi các báo cáo về việc làm và lạm phát tiếp theo để xác định rõ hơn lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ.

Bên cạnh đó, lực cầu bền bỉ từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho giá vàng, tiêu biểu là việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa nối dài chuỗi mua ròng sang tháng thứ 15 liên tiếp. Trên phương diện địa chính trị, dù các cuộc thảo luận sơ bộ giữa Mỹ và Iran tuần trước mang lại tín hiệu lạc quan, nhưng những căng thẳng âm ỉ vẫn khiến dòng tiền tìm đến vàng như một hầm trú ẩn an toàn trước rủi ro xung đột.

Giá bitcoin giảm 2,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (11/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 68.607 USD/BTC, đảo chiều giảm 2,1% trong vòng 24h qua. Đà hồi phục ngắn hạn chính thức bị dập tắt khi bitcoin ghi nhận mức giảm 10,5% so với 7 ngày trước (76.657 USD/BTC) và sụt giảm tới 24,2% chỉ trong vòng 1 tháng qua (90.535 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 161 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.371 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá. Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.