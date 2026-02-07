"Sát thủ Starlink": Vũ khí vi sóng 20 GW của Trung Quốc có thể "nướng" vệ tinh bằng xung năng lượng

Công nghệ chùm vi sóng cỡ nhỏ có thể làm gián đoạn hoạt động của vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp ngay từ mặt đất.

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã phát triển một thành phần then chốt cho loại vũ khí bắn chùm vi sóng cỡ nhỏ có khả năng đánh hạ vệ tinh từ mặt đất.

Nhóm nghiên cứu, thuộc Viện Công nghệ Hạt nhân Tây Bắc tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã phát triển một hệ thống có khả năng cung cấp mức công suất lên tới 20 gigawatt trong suốt 1 phút. Trước đây, các hệ thống tương tự chỉ có thể bắn liên tục tối đa trong 3 giây.

Được định danh là TPG1000Cs, đây là bộ kích hoạt nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới dành cho vũ khí vi sóng công suất cao (HPM).

Thiết bị chùm vi sóng TPG1000Cs của Trung Quốc

TPG1000Cs chỉ dài 4 mét (13 feet) và nặng khoảng 5 tấn nhờ cấu trúc làm từ hợp kim nhôm. Điều này giúp thiết bị đủ nhỏ gọn để lắp đặt trên xe tải, máy bay và thậm chí cả vệ tinh. Khi được lắp đặt trên vệ tinh, các nhà vận hành có thể dễ dàng đối phó với những vệ tinh bị đánh dấu là mối đe dọa.

Nhóm phát triển TPG1000Cs, thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm về Khoa học và Công nghệ Vi sóng Công suất Cao tại NINT, đã công bố kết quả nghiên cứu trong một bài báo đăng trên tạp chí High Power Laser and Particle Beams (Tia laser công suất cao và chùm hạt).

Trong bài báo, họ cho biết hệ thống có thể phát tới 3.000 xung năng lượng cao trong một phiên hoạt động. Con số này vượt xa các thiết bị tương tự khác.

Hệ thống “đã tích lũy hơn 200.000 xung vận hành, cho thấy hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, đồng thời mở đường cho việc triển khai hệ thống công suất cao trên nhiều nền tảng”, các nhà khoa học viết trong bài báo.

Theo một báo cáo của SCMP, chỉ với công suất đầu ra 1 gigawatt, một vũ khí vi sóng đặt trên mặt đất cũng có thể làm gián đoạn liên lạc vệ tinh Starlink, thậm chí gây hư hại trực tiếp cho vệ tinh. Ví dụ, bộ kích hoạt Sinus7 của Nga chỉ có thể hoạt động khoảng 1 giây, tạo ra khoảng 100 xung mỗi đợt bắn. Dù khả năng tương đối hạn chế, hệ thống này vẫn nặng khoảng 10 tấn.

Thiết kế “sát thủ Starlink”

Đối với hệ thống của mình, các nhà khoa học NINT cho biết họ đã thay thế thiết kế ống thẳng truyền thống bằng cấu trúc kép hình chữ U nhỏ gọn, cho phép năng lượng phản xạ qua lại hiệu quả. Thiết kế này được cho là đạt hiệu suất tương đương nhưng chỉ cần khoảng một nửa không gian.

Ngoài ra, các nâng cấp vật liệu đơn giản – như chuyển sang sử dụng loại dầu cách điện tốt hơn – đã giúp tăng đáng kể khả năng lưu trữ năng lượng. Những cải tiến kết hợp này mang lại giải pháp lưu trữ năng lượng gọn hơn, mạnh hơn và đáng tin cậy hơn.

Trong bối cảnh các quan chức Trung Quốc nhiều lần cảnh báo rằng hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nước này đang phát triển các loại vũ khí được gọi là “sát thủ Starlink”. Những vũ khí này bao gồm hệ thống vi sóng công suất cao và laser, có khả năng đối phó với các chòm vệ tinh quy mô lớn với chi phí thấp.

Đáng chú ý, SpaceX gần đây đã hạ thấp độ cao quỹ đạo của các vệ tinh Starlink nhằm giảm nguy cơ va chạm với các vệ tinh khác và rác không gian. Tuy nhiên, động thái này cũng có thể khiến các vệ tinh trở nên dễ bị tấn công hơn từ các hệ thống đặt trên mặt đất.

Theo IE