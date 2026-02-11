Cựu chỉ huy IRGC: “Arab Saudi có bom hạt nhân, Mỹ và Israel đều biết”

Cựu chỉ huy IRGC Iran, cáo buộc Saudi Arabia sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ, Israel đều biết rõ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang, nguy cơ xung đột và đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz.

Hussein Kanani, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã đưa ra một cáo buộc gây chấn động trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn RT của Nga rằng Arab Saudi sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ hoàn toàn biết rõ điều này.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm đầu tuần, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông giữa Washington và Tehran liên quan tới cáo buộc phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, ông Kanani nói rằng, theo thông tin tình báo, “Arab Saudi vào lúc này có một quả bom hạt nhân và các hoạt động liên quan mà Mỹ biết rất rõ”.

Khi được yêu cầu làm rõ, ông xác nhận: “Vâng, điều đó là đúng. Ngay bây giờ”, và thêm rằng cả Israel lẫn Mỹ đều nhận thức đầy đủ về tình hình này”.

Cựu chỉ huy IRGC cũng cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài, bao gồm các cơ quan tình báo Mossad của Israel và CIA của Mỹ, hỗ trợ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran. Ông nói: “Mục tiêu của họ không chỉ là lật đổ chính phủ mà còn nhằm phá vỡ Iran hoàn toàn và lợi dụng tình hình”.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã rất cao kể từ khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái, và tiếp tục leo thang trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp nước Cộng hòa Hồi giáo trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026. Tehran đã cáo buộc Mỹ và Israel kích động tình trạng bất ổn này.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai một “hạm đội” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu tới Trung Đông, yêu cầu Tehran giới hạn làm giàu uranium và thu hẹp chương trình tên lửa đạn đạo của mình. Trong khi đó, Iran tuyên bố đã hoàn tất việc nâng cấp kho vũ khí tên lửa và thay đổi chính thức học thuyết quân sự theo hướng tấn công hơn.

Ông Kanani cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ có thể khiến Iran đáp trả theo cách phi đối xứng. “Nếu Washington tấn công, động thái đầu tiên của Tehran có thể không nhằm vào các căn cứ Mỹ trực tiếp. Thay vào đó, tên lửa có thể được nhắm vào Israel”, ông nói.

Iran cũng có thể đóng cửa eo biển Hormuz – một tuyến hàng hải chiến lược – để gây sức ép lên Mỹ, ông Kanani cảnh báo. “Eo biển sẽ bị đóng nếu cần thiết. Mặc dù chúng tôi không muốn gây tổn hại tới nền kinh tế của Trung Quốc hay Nga, nhưng điều đó có thể là không tránh khỏi để đáp trả các khiêu khích của Mỹ”, ông nói.

Bên phía Tehran, Iran vẫn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, Tehran đã dần giảm mức tuân thủ và tăng làm giàu uranium lên độ tinh khiết 60%.

Sau các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân mới phải được đạt được thông qua “đối thoại bình tĩnh” không kèm áp lực hay đe dọa, ngay trước khi Washington công bố một vòng trừng phạt mới.

“Kể từ đó, Mỹ đang chơi canh bạc mạo hiểm. Iran đang tính toán trước các nước”, ông Kanani nói.

Theo RT