Robot T800 gây ấn tượng mạnh trong giải đấu đối kháng đầu tiên của Trung Quốc

Ngày 9/2, Trung Quốc đã ra mắt giải đấu đối kháng robot hình người “đầu tiên trên thế giới” tại Thâm Quyến. Giải đấu mang tên Ultimate Robot Knockout Legend (UKRL), trong đó các đội tham gia sẽ triển khai robot T800 do công ty EngineAI sản xuất và cung cấp miễn phí.

Theo Global Times, đội vô địch sẽ được ban tổ chức trao đai vô địch bằng vàng trị giá 1,44 triệu USD (10 triệu nhân dân tệ). Các chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng những sự kiện như vậy cho thấy năng lực công nghệ và những bước tiến của nước này trong lĩnh vực robot, đặc biệt là về khả năng ứng dụng thực tế.

Mùa giải UKRL 2026 sẽ được tổ chức theo nhiều hạng đấu, kéo dài đến hết tháng 12 năm nay.

Robot hình người được thiết kế để đối kháng

EngineAI đã ra mắt robot hình người T800 vào đầu tháng 12 năm ngoái, kèm theo video trình diễn những động tác chiến đấu chính xác, liền mạch và dứt khoát, nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Theo công bố của hãng, T800 có thể thực hiện nhiều kỹ thuật võ thuật phức tạp như đá ngang, xoay người 360 độ trên không và các chuỗi chuyển động liên hoàn.

Robot được chế tạo từ nhôm cấp hàng không, vừa bền chắc vừa nhẹ, với thiết kế khí động học. Hệ thống làm mát chủ động tại các khớp chân cho phép T800 duy trì hoạt động cường độ cao liên tục tối đa 4 giờ, nhờ kiến trúc pin lithium thể rắn.

T800 còn được trang bị hệ thống cảm biến đa mô thức, kết hợp LiDAR 360 độ, camera stereo và khả năng xử lý môi trường tốc độ cao, giúp robot nhận thức không gian theo thời gian thực và tránh chướng ngại vật khi vận động mạnh.

Các động cơ khớp hiệu suất cao của T800 tạo ra mô-men xoắn lên tới 450 Nm, cho phép robot thực hiện các động tác đòi hỏi sức mạnh và độ linh hoạt lớn như đá trên không, xoay người kiểu capoeira và đổi hướng tức thì.

Mở rộng nhận thức xã hội về robot

UKRL 2026 phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc nâng cao nhận thức về robot và thúc đẩy việc triển khai robot trên phạm vi toàn quốc.

Nhà phân tích kỳ cựu tại Bắc Kinh, ông Pan Helin, cho biết các cuộc thi như vậy giúp công chúng hiểu rõ hơn về robot hình người và mở rộng các kịch bản ứng dụng tiềm năng. Theo ông, việc triển khai robot trong môi trường thực tế là bước đi then chốt để tháo gỡ những nút thắt về kỹ thuật và tính ứng dụng mà robot hình người hiện nay đang gặp phải.

Ông Tian Feng, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp Trí tuệ của SenseTime, cho biết việc cung cấp miễn phí robot T800 sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua rào cản nghiên cứu và phát triển. Động thái này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối ứng dụng giữa doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức nghiên cứu.

Bài kiểm tra khắc nghiệt cho robot hình người

Theo ông Tian, việc thử nghiệm đối kháng trực tiếp trong môi trường thực tế có thể rút ngắn hơn 30% chu kỳ phát triển công nghệ, đồng thời giúp đối chiếu nhanh chóng giữa kết quả mô phỏng trong phòng thí nghiệm và hiệu suất ngoài đời thực.

Sự kiện sẽ đặc biệt theo dõi nhiều chỉ số, bao gồm điều khiển chuyển động, khả năng giữ thăng bằng động và độ bền trước va chạm. Các linh kiện then chốt như bộ giảm tốc, trục vít me và gân tay linh hoạt cũng sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình này.

Trao đổi với Global Times ngày 9/2, ông Tian cho biết các trận đấu robot có sức lan tỏa mạnh, khác biệt rõ rệt so với hình ảnh robot truyền thống, qua đó phá vỡ định kiến coi robot chỉ là những “cỗ máy lạnh lùng”. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ tìm hiểu và theo đuổi công nghệ tiên tiến.

Tuy vậy, ông cũng cảnh báo rằng việc quá tập trung vào khả năng chiến đấu có thể khiến robot xa rời các ứng dụng công nghiệp và dịch vụ thông thường, bởi đối kháng đòi hỏi những chuyển động bùng nổ, va chạm mạnh trong thời gian ngắn, thay vì vận hành ổn định lâu dài.

Nhờ những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực trí tuệ hiện thân, robot hình người tại Trung Quốc đang phát triển với tốc độ cao, mở rộng vai trò trong cả sản xuất công nghiệp và không gian gia đình.

Theo IE