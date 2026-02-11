"Pháo đài Kharkov" trụ vững 4 năm chiến tranh bằng cách cho trẻ em đi học dưới lòng đất

Tại “Pháo đài Kharkov”, nơi tuyến đầu trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga, phần lớn đời sống của người dân đã phải chuyển xuống dưới lòng đất.

Sau 4 năm hứng chịu các đợt oanh kích liên tục từ Nga, thành phố đã mở 8 trường học trong các ga tàu điện ngầm nằm sâu dưới mặt đất.

Các vở kịch và chương trình biểu diễn khác cũng được tổ chức dưới lòng đất – nơi người dân có thể tụ tập và duy trì phần nào nhịp sống bình thường mà không phải lo sợ trước máy bay không người lái và tên lửa.

“Chúng tôi là thành phố duy nhất trên thế giới có cái gọi là trường học metro (tàu điện ngầm). Đó là những trường học dưới lòng đất. Chúng tôi đã cải tạo 7 ga metro ngầm để các con có thể học tập dưới mặt đất”, Thị trưởng Ihor Terekhov cho hay.

Mỗi trường học ngầm như vậy có thể tiếp nhận 1.200 học sinh.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông quốc tế từng đưa tin về việc trẻ em trong thành phố buộc phải học trực tuyến hoặc trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Ông Terekhov cho biết ông và mọi công dân Kharkov đều khao khát hòa bình – nhưng cảnh báo rằng để duy trì hòa bình sẽ cần các bảo đảm an ninh kéo dài 100 năm từ Mỹ và các đồng minh.

Kharkov buộc phải mở tám trường học trong các ga tàu điện ngầm để bảo vệ trẻ em khỏi các cuộc không kích. Ảnh: Reuters.

Một nhân viên bảo vệ đang canh giữ cửa ra vào của một trường học ngầm ở Kharkov. Ảnh: AFP.

“Chúng tôi cần các bảo đảm an ninh không phải cho năm 2027 hay chỉ thêm 2 năm nữa, mà ít nhất là trong một thế kỷ”, ông Terekhov nói.

“Những bảo đảm an ninh thực sự sẽ mang lại lợi ích hòa bình”, ông nói thêm, đồng thời ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky trong việc chấm dứt chiến tranh.

Phát biểu từ thành phố lớn thứ hai của Ukraine, chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công vào khu chợ, ông Terekhov bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho đất nước mình, đồng thời mô tả cách người dân Kharkov thích nghi với thực tế chiến tranh sau 4 năm kể từ cuộc xung đột bùng phát.

“Kharkov là pháo đài, và trong 4 năm chiến tranh, Kharkov đã trở thành thước đo cho sức bền của Ukraine”, ông nói.

Thị trưởng Kharkov, Ihor Terekhov, nói rằng Ukraine sẽ cần một thế kỷ đảm bảo an ninh từ Mỹ và các đồng minh khác để duy trì hòa bình trong nước sau khi chiến tranh kết thúc. Ảnh: NYPost.

“Chúng tôi đã bị pháo kích liên tục trong 4 năm qua và hứng chịu các cuộc tấn công không ngừng. Ngay trước cuộc trò chuyện của chúng ta, một máy bay không người lái nữa – trong tiếng Nga gọi là Molniya, nghĩa là Tia chớp – đã tấn công vào các khu chợ”, ông cho biết.

“Hai người bị thương. Khu chợ bị hư hại. May mắn là không có thiệt hại về nhân mạng”, ông nói thêm.

Mỗi trường học ngầm ở Kharkov có thể chứa tới 1.200 học sinh. Ảnh: AFP.

Kharkov, nơi có 1,4 triệu dân trước cuộc xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, là một trong những thành phố Ukraine bị tàn phá nặng nề nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Nằm cách biên giới Nga chỉ 18 dặm (khoảng 29 km) ở đông bắc Ukraine, đến tháng 4/2024, gần 1/4 thành phố đã bị phá hủy, theo lời Tổng thống Volodymyr Zelensky khi đó.

Một cư dân Kharkov đi ngang qua hiện trường vụ tấn công tại một khu dân cư của thành phố vào ngày 2/1. Ảnh: EPA.

Kharkov vẫn tiếp tục hứng chịu các đợt pháo kích gián đoạn cho đến nay.

“Tại Kharkov kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hơn 48 tòa nhà chung cư nhiều tầng đã bị hư hại. Ngoài ra còn có 3.500 ngôi nhà riêng lẻ”, ông Terekhov giải thích.

Đối với ông Terekhov, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột, nhưng ông cảnh báo điều này không thể đạt được nếu thiếu sự hỗ trợ của Mỹ.

“Giấc mơ số một là chấm dứt chiến tranh. Những giấc mơ khác là các con chúng tôi được trở lại trường học trên mặt đất, chứ không phải những ngôi trường nằm dưới lòng đất”, ông nói. “Chúng tôi mơ về một cuộc sống đích thực, tràn đầy hạnh phúc. Nếu không có sự ủng hộ quốc tế toàn diện, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, những giấc mơ đó sẽ không thể thành hiện thực”.

Ông cho rằng Tổng thống Trump xứng đáng được ghi nhận vì đã góp phần giúp chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi tin rằng nhờ Tổng thống Trump, nhờ chính sách đối ngoại của Tổng thống Zelensky và nhờ những nỗ lực không ngừng của các nhóm đàm phán, giấc mơ của chúng tôi sẽ thành hiện thực”, ông nói.

Theo NYPost